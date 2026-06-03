Três companheiros de equipe no FC Bayern e Lionel Messi: a estrela em ascensão Lennart Karl cita seus maiores ídolos

"Para mim, Michael Olise é um jogador especial, que gosto de observar", disse o jogador mais jovem da seleção alemã na Copa do Mundo à revista 51, do clube campeão de Munique: "Ele joga em espaços semelhantes, também é canhoto e tem uma tranquilidade com a bola que posso aprender muito."

Sobre o capitão da DFB, Kimmich, e o capitão da Inglaterra, Kane, ele acrescentou que fica impressionado com o que eles fazem fora do gramado: “Como treinam na área de preparação física, como levam isso a sério, como todo o seu dia a dia é profissional.”