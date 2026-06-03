As qualidades excepcionais de Michael Olise com a bola, somadas à dedicação de Joshua Kimmich e Harry Kane: Lennart Karl se inspira bastante nas grandes estrelas do FC Bayern para seu desenvolvimento pessoal. No entanto, foi Lionel Messi que ele imortalizou em uma caneleira.
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Três companheiros de equipe no FC Bayern e Lionel Messi: a estrela em ascensão Lennart Karl cita seus maiores ídolos
"Para mim, Michael Olise é um jogador especial, que gosto de observar", disse o jogador mais jovem da seleção alemã na Copa do Mundo à revista 51, do clube campeão de Munique: "Ele joga em espaços semelhantes, também é canhoto e tem uma tranquilidade com a bola que posso aprender muito."
Sobre o capitão da DFB, Kimmich, e o capitão da Inglaterra, Kane, ele acrescentou que fica impressionado com o que eles fazem fora do gramado: “Como treinam na área de preparação física, como levam isso a sério, como todo o seu dia a dia é profissional.”
- AFP
Lennart Karl: Lionel Messi? “Fico um pouco preocupado só de pensar em tê-lo no meu time”
E há mais uma estrela que marcou Karl: o campeão mundial argentino Lionel Messi, que o acompanha até mesmo durante as partidas. “Sim, o Messi está na minha caneleira esquerda. Ele é meu ídolo desde que comecei a jogar futebol – canhoto, também mais baixinho, um jogador que faz coisas incríveis com a bola”, disse Karl: “Ter ele comigo me dá uma motivação extra.”
O adolescente também quer tornar seu nome ainda mais conhecido na Copa do Mundo. Com a equipe do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, ele enfrenta inicialmente a azarão Curaçao na estreia do torneio, em 14 de junho, em Houston. Depois, no Grupo E, ainda virão a Costa do Marfim (20 de junho/Toronto) e o Equador (25 de junho/East Rutherford).