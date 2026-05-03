“Três, cinco pontos” – Wayne Rooney aposta que o Arsenal vai conquistar o título da Premier League com facilidade, enquanto o Man Utd prevê um tropeço no final da temporada para Pep Guardiola e o City

Rooney está convencido de que o Arsenal vencerá seus três jogos restantes da Premier League contra West Ham, Burnley e Crystal Palace, e prevê que a equipe de Pep Guardiola tropeçará. Em entrevista ao programa Match of the Day da BBC, após os dois gols decisivos de Viktor Gyokeres contra o Fulham, o ex-capitão da Inglaterra expôs seu raciocínio.

“Acho que o Arsenal vai ganhar”, disse Rooney. “Tive essa sensação depois que o Man City venceu o Arsenal também. Achei que talvez estivesse na cabeça dos jogadores do Arsenal o fato de terem ido ao Man City e perdido a final da copa para eles. Mas acho que, ainda estando na briga, empatados em pontos após a derrota para o City, e acho que o calendário é mais favorável para o Arsenal. Acho que eles vão vencer todos os jogos.”







