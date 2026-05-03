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“Três, cinco pontos” – Wayne Rooney aposta que o Arsenal vai conquistar o título da Premier League com facilidade, enquanto o Man Utd prevê um tropeço no final da temporada para Pep Guardiola e o City
O Arsenal está no comando
O Arsenal ampliou sua vantagem para seis pontos na liderança da Premier League com uma vitória por 3 a 0 em casa contra o Fulham no sábado, pressionando ao máximo seu rival. O City tem atualmente dois jogos a menos e pode reduzir a diferença para três pontos com uma vitória fora de casa contra o Everton na noite de segunda-feira. No entanto, surgiram dúvidas sobre as chances do Arsenal de conquistar o título após duas derrotas consecutivas na Premier League para o Bournemouth e o City no mês passado. Rooney, no entanto, continua sem se convencer de que o ímpeto tenha mudado definitivamente para Manchester.
A previsão ousada de Rooney
Rooney está convencido de que o Arsenal vencerá seus três jogos restantes da Premier League contra West Ham, Burnley e Crystal Palace, e prevê que a equipe de Pep Guardiola tropeçará. Em entrevista ao programa Match of the Day da BBC, após os dois gols decisivos de Viktor Gyokeres contra o Fulham, o ex-capitão da Inglaterra expôs seu raciocínio.
“Acho que o Arsenal vai ganhar”, disse Rooney. “Tive essa sensação depois que o Man City venceu o Arsenal também. Achei que talvez estivesse na cabeça dos jogadores do Arsenal o fato de terem ido ao Man City e perdido a final da copa para eles. Mas acho que, ainda estando na briga, empatados em pontos após a derrota para o City, e acho que o calendário é mais favorável para o Arsenal. Acho que eles vão vencer todos os jogos.”
Espera-se que o City tropece
A disputa continua incrivelmente acirrada, mas Rooney acredita que o desgaste físico e mental causado pela agenda do City acabará favorecendo o time do norte de Londres. A análise de Rooney sugere que os Gunners finalmente encontraram a eficiência necessária para superar a reta final de uma campanha exaustiva. Ele espera que a pressão de estar na perseguição acabe levando à perda de pontos por parte dos vencedores da tríplice coroa.
“E eu consigo ver o City tropeçando em um ou dois jogos. Consigo ver o Arsenal, na verdade, bem confortável, acho que talvez com três, cinco pontos de vantagem”, acrescentou Rooney.
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O veredicto final
Quando questionado sobre por que exatamente acredita que os eternos campeões de Manchester vão vacilar na reta final, Rooney apontou para a sobrecarga de jogos. O City continua atuando em várias frentes, o que pode deixá-lo vulnerável no campeonato.
Questionado sobre por que acredita que o City perderá pontos, Rooney respondeu: “Simplesmente acredito. Olha, o Arsenal tem sido fantástico, esteve na liderança do campeonato durante a maior parte da temporada. Só acho que o Arsenal tem um estilo de jogo que não chama a atenção de todo mundo. Mas acho que o City, com os jogos que tem pela frente, está sobrecarregado; o Arsenal esteve lá a temporada toda, acho que este é o ano deles.”