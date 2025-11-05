Trent quem? Conor Bradley ofusca Alexander-Arnold na volta ao Anfield, e Alexis Mac Allister dá a vitória para o Liverpool sobre o Real Madrid

O Liverpool conquistou uma vitória marcante por 1 a 0 sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões, na terça-feira em Anfield, garantida por um único gol de Alexis Mac Allister no segundo tempo. Na noite em que Trent Alexander-Arnold voltou a Anfield — recebendo uma recepção mista dos torcedores presentes no lendário estádio quando entrou em campo —, a festa foi toda vermelha.

Os visitantes dominaram a posse de bola no início, mas foi o time de Arne Slot que chegou mais perto de marcar no primeiro tempo. Thibaut Courtois salvou com o pé um chute à queima-roupa de Dominik Szoboszlai, enquanto uma checagem do VAR por um possível pênalti de mão de Aurélien Tchouameni não foi marcada.

Courtois continuou a frustrar o Liverpool à medida que o jogo avançava, enquanto o gol de Giorgi Mamardashvili pouco foi ameaçado — até que um cabeceio potente de Mac Allister quebrou o zero no placar, aos 15 minutos do segundo tempo.

Kylian Mbappé teve uma das poucas chances do Real Madrid ao buscar o empate nos minutos finais, mas mandou a bola para fora, e o Liverpool acabou confirmando uma vitória valiosa, que traz um enorme impulso de confiança.

O GOAL avaliou as atuações dos jogadores do Liverpool em Anfield...