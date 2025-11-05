+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jamie Spencer

Trent quem? Conor Bradley ofusca Alexander-Arnold na volta ao Anfield, e Alexis Mac Allister dá a vitória para o Liverpool sobre o Real Madrid

Comandados de Arne Slot conseguiram controlar os gigantes espanhóis em triunfo importante na Champions League

O Liverpool conquistou uma vitória marcante por 1 a 0 sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões, na terça-feira em Anfield, garantida por um único gol de Alexis Mac Allister no segundo tempo. Na noite em que Trent Alexander-Arnold voltou a Anfield — recebendo uma recepção mista dos torcedores presentes no lendário estádio quando entrou em campo —, a festa foi toda vermelha.

Os visitantes dominaram a posse de bola no início, mas foi o time de Arne Slot que chegou mais perto de marcar no primeiro tempo. Thibaut Courtois salvou com o pé um chute à queima-roupa de Dominik Szoboszlai, enquanto uma checagem do VAR por um possível pênalti de mão de Aurélien Tchouameni não foi marcada.

Courtois continuou a frustrar o Liverpool à medida que o jogo avançava, enquanto o gol de Giorgi Mamardashvili pouco foi ameaçado — até que um cabeceio potente de Mac Allister quebrou o zero no placar, aos 15 minutos do segundo tempo.

Kylian Mbappé teve uma das poucas chances do Real Madrid ao buscar o empate nos minutos finais, mas mandou a bola para fora, e o Liverpool acabou confirmando uma vitória valiosa, que traz um enorme impulso de confiança.

O GOAL avaliou as atuações dos jogadores do Liverpool em Anfield...

    Goleiro & Defesa

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Manteve-se firme e fez uma boa defesa para evitar o gol de Bellingham no primeiro tempo. Fora isso, teria esperado estar mais ocupado durante o jogo.

    Conor Bradley (9/10):

    Trent quem? Poderia ter se intimidado com a ideia de enfrentar Vinícius Junior, mas esteve à altura do desafio e dominou o duelo contra o astro brasileiro, que mal apareceu em campo. Ainda tentou avançar ao ataque sempre que possível, pressionando o adversário.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Pareceu bem desconfortável quando ficou isolado em um contra um com Bellingham, mas o Real Madrid não soube aproveitar melhor essa possível fraqueza.

    Virgil van Dijk (7/10):

    A atuação foi mais sobre concentração e leitura dos perigos do que sobre um jogo físico e de enfrentamento direto. Ganhou algumas bolas de cabeça em escanteios ofensivos.

    Andrew Robertson (8/10):

    Quatro partidas como titular nas últimas cinco justificam sua decisão de não forçar uma saída quando Kerkez foi contratado. Mostrou aqui um desempenho digno de seus melhores dias.

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Trabalhou duro para cobrir espaços e fechar os buracos no meio de campo. Seu esforço deu aos companheiros a base necessária para jogarem com mais liberdade.

    Alexis Mac Allister (9/10):

    Marcou contra o Real Madrid pelo segundo ano consecutivo, mergulhando de cabeça no cruzamento perfeito de Szoboszlai. Distribuiu bem os passes e, sem a bola, dificultou bastante as saídas dos visitantes pelo centro.

    Dominik Szoboszlai (9/10):

    Forçou Courtois a fazer uma defesa espetacular em chute à queima-roupa, mas também não hesitou em arriscar de longe quando não havia outras opções. Esteve o tempo todo tentando criar jogadas e deu a assistência para o gol de cabeça de Mac Allister.

    Ataque

    Mohamed Salah (6/10):

    Ficou apagado em boa parte da partida, mas em um lampejo de genialidade individual quase criou o segundo gol do Liverpool para Gakpo.. 

    Hugo Ekitike (5/10):

    Participou pouco na construção das jogadas e teve uma noite difícil como centroavante, sendo bem marcado durante todo o jogo.

    Florian Wirtz (6/10):

    Merece crédito pelo esforço defensivo e pela dedicação sem a bola. Com a bola nos pés, as coisas ainda não estão fluindo totalmente, mas voltou a mostrar lampejos do potencial criativo que os torcedores do Liverpool podem esperar ver com um pouco mais de paciência.

    Substitutos & Técnico

    Curtis Jones (6/10):

    Não teve muito tempo, mas rapidamente entrou no ritmo do jogo.

    Cody Gakpo (6/10):

    Forçou uma defesa de Courtois após entrar nos últimos 11 minutos.

    Milos Kerkez (N/A):

    Entrou com intensidade logo de cara e precisou de atendimento médico quase imediatamente.

    Federico Chiesa (N/A):

    Entrou aos 88 minutos.

    Arne Slot (8/10):

    Fez apenas uma alteração em relação ao time titular da vitória sobre o Aston Villa no fim de semana, trocando Gakpo por Wirtz. Após duas vitórias consecutivas, esse resultado pode ser o ponto de virada que recoloca a temporada nos trilhos.

