Trent Alexander-Arnold x Reece James: Ex-lateral-direito da seleção inglesa faz sua escolha, mas evita tirar grandes conclusões da vitória sobre uma Croácia com “idade média de 45 anos”

O ex-zagueiro do Manchester City e do Leeds United, que falou em parceria com o Gambling.com, guia dos melhores cassinos online, disse à GOAL, ao ser convidado a avaliar a posição de lateral-direito da Inglaterra e as atuações recentes da equipe: “Acho que Reece James é o jogador mais completo.

“Faltam dois anos, 18 meses para a Eurocopa. Trent voltou a ser convocado. Ele é um talento excepcional, sabemos disso. Mas, no mais alto nível, quando você chega às semifinais e quartas de final, tudo depende de como você defende. Vimos isso na Copa do Mundo. Se você é defensor, precisa saber marcar no mano a mano.

“Se você acaba com seis jogadores na defesa contra quatro atacantes, perde o jogo. Vimos isso na Copa do Mundo. Você pode colocar quantos defensores quiser, não funciona. É preciso ser bom o suficiente para marcar no mano a mano.

“E quanto às seleções que enfrentamos, tudo bem, sei que marcamos muitos gols, mas, vamos ser sinceros, vencemos uma Croácia cuja média de idade era de 45 anos, ou seja lá quanto fosse. Alguns daqueles jogadores parecem mais velhos do que eu, de tanto tempo que estão por aí!

“Deveríamos vencer a República Tcheca sem dificuldade. Não há um jogo ali que você ache que não deveríamos ter vencido. As pessoas dizem: ‘Ah, sim, o jogo contra a Espanha foi ótimo’. Foi, mas poderíamos estar perdendo por 3 a 0 antes de acertarmos uma finalização no gol. Chegar ao intervalo com o placar de 2 a 1 foi um pouco de sorte. Tudo bem, perdemos o pênalti, mas depois eles dominaram. Se você analisar o equilíbrio do jogo, não haveria muitos argumentos contra a ideia de que ele poderia ter terminado em 6 a 2. Não dá para ceder tantas chances contra seleções de qualidade.

“Obviamente, os resultados têm sido fantásticos. Mas quase sempre são nas eliminatórias. Quando foi a última vez que não nos classificamos? Com Steve McClaren, em 2008? Nós nos classificamos praticamente sempre, aconteça o que acontecer. O que importa é o que acontece quando chegamos aos torneios.

“No último torneio, eu diria que erramos na tática e nas decisões. Erramos muito naquele último torneio. Foi por isso que Thomas Tuchel foi contratado. Por mim, você pode vencer todos os jogos por 6 a 0 até a Eurocopa, mas, se não vencer a final, de que adiantou?”