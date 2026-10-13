Getty/GOAL
Traduzido por
Trent Alexander-Arnold x Reece James: Ex-lateral-direito da seleção inglesa faz sua escolha, mas evita tirar grandes conclusões da vitória sobre uma Croácia com “idade média de 45 anos”
A Inglaterra terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026.
Mills, que disputou 19 partidas pela seleção de seu país e participou da Copa do Mundo da Fifa em 2002, está entre os que acompanham de longe a tentativa da Inglaterra de construir uma identidade capaz de brigar por títulos sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel.
Há quem considere que a Inglaterra “errou feio” em solo norte-americano durante o verão, apesar de ter conquistado o terceiro lugar, sua melhor colocação desde 1966. A derrota na semifinal para Lionel Messi e a Argentina, depois de ter aberto o placar na partida, deu origem a muitos questionamentos incômodos.
- Getty Images
Grandes vitórias, mas falhas defensivas seguem preocupando
Muitas delas foram dirigidas a Tuchel, com o ex-técnico de Chelsea e Bayern de Munique enchendo sua equipe de defensores quando deveria ter buscado o ataque. A Inglaterra pareceu mais ofensiva ao iniciar sua campanha mais recente na Liga das Nações.
Venceu sem dificuldades os dois confrontos com a Tchéquia, além de golear a Croácia por 7 a 0 em Rijeka. A equipe foi derrotada pela Espanha, campeã mundial, em uma partida emocionante em Wembley, na qual outras falhas defensivas ficaram evidentes.
Mills não está convencido de que a Inglaterra seja tão boa quanto alguns querem fazer crer, embora já haja previsões ousadas para a Eurocopa de 2028, que se prepara para chegar a solo britânico.
A melhor opção para a lateral direita e onde a Inglaterra precisa melhorar
O ex-zagueiro do Manchester City e do Leeds United, que falou em parceria com o Gambling.com, guia dos melhores cassinos online, disse à GOAL, ao ser convidado a avaliar a posição de lateral-direito da Inglaterra e as atuações recentes da equipe: “Acho que Reece James é o jogador mais completo.
“Faltam dois anos, 18 meses para a Eurocopa. Trent voltou a ser convocado. Ele é um talento excepcional, sabemos disso. Mas, no mais alto nível, quando você chega às semifinais e quartas de final, tudo depende de como você defende. Vimos isso na Copa do Mundo. Se você é defensor, precisa saber marcar no mano a mano.
“Se você acaba com seis jogadores na defesa contra quatro atacantes, perde o jogo. Vimos isso na Copa do Mundo. Você pode colocar quantos defensores quiser, não funciona. É preciso ser bom o suficiente para marcar no mano a mano.
“E quanto às seleções que enfrentamos, tudo bem, sei que marcamos muitos gols, mas, vamos ser sinceros, vencemos uma Croácia cuja média de idade era de 45 anos, ou seja lá quanto fosse. Alguns daqueles jogadores parecem mais velhos do que eu, de tanto tempo que estão por aí!
“Deveríamos vencer a República Tcheca sem dificuldade. Não há um jogo ali que você ache que não deveríamos ter vencido. As pessoas dizem: ‘Ah, sim, o jogo contra a Espanha foi ótimo’. Foi, mas poderíamos estar perdendo por 3 a 0 antes de acertarmos uma finalização no gol. Chegar ao intervalo com o placar de 2 a 1 foi um pouco de sorte. Tudo bem, perdemos o pênalti, mas depois eles dominaram. Se você analisar o equilíbrio do jogo, não haveria muitos argumentos contra a ideia de que ele poderia ter terminado em 6 a 2. Não dá para ceder tantas chances contra seleções de qualidade.
“Obviamente, os resultados têm sido fantásticos. Mas quase sempre são nas eliminatórias. Quando foi a última vez que não nos classificamos? Com Steve McClaren, em 2008? Nós nos classificamos praticamente sempre, aconteça o que acontecer. O que importa é o que acontece quando chegamos aos torneios.
“No último torneio, eu diria que erramos na tática e nas decisões. Erramos muito naquele último torneio. Foi por isso que Thomas Tuchel foi contratado. Por mim, você pode vencer todos os jogos por 6 a 0 até a Eurocopa, mas, se não vencer a final, de que adiantou?”
- getty
Jogos da Inglaterra: rumo às quartas de final da Liga das Nações
A Inglaterra marcou 12 gols e não sofreu nenhum nos últimos três jogos. O capitão e principal referência Harry Kane ampliou seu recorde de gols pela seleção para 91 e segue na disputa pela Bola de Ouro.
Ele buscará fazer sua 126ª partida pela seleção e ampliar sua marca histórica quando a Inglaterra voltar a campo contra a Croácia, em 12 de novembro. Com uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações praticamente garantida, o confronto com a Espanha no Estádio Metropolitano, em Madri, será outro grande teste para Tuchel.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.