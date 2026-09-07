Questionado sobre se uma convocação virá durante a passagem de Tuchel, o lateral-esquerdo Warnock, que tem duas partidas pela seleção e falou em parceria com Gambler Media, disse à GOAL: “No momento, é preciso dizer que não, o que eu acho simplesmente incrível.

“Porque toda vez que eu o vejo jogar, ele tem as fragilidades defensivas dele, todos nós sabemos disso, mas o que ele te entrega ofensivamente, se você está jogando como zagueiro ao lado dele, é quase como dizer para ele: ‘não se preocupe, eu cubro você, faço duas funções, estou feliz em fazer isso’.

“Eu via o Liverpool muitas vezes com Fabinho ou [Jordan] Henderson cobrindo aquele lado direito para ele, porque eles sabiam a diferença que ele podia fazer ofensivamente para o time. Mesmo se você olhar para as partidas dele pelo Real Madrid nesta temporada, a variedade de passes dele quando entrou em campo, eles sabem que podem fazer movimentos que ninguém mais consegue achar. É uma variedade de passes como nenhuma outra.

“Estou realmente decepcionado por ele. Sinto por ele, porque no fim das contas é um jogo de opiniões. Quando você está nesse nível, o único homem no topo que impede você de ser convocado, tudo gira em torno da opinião dele e da forma como ele vê as coisas.

“Poderíamos ter contado com ele na Copa do Mundo? Ele poderia ter feito a diferença? Potencialmente. Mas essa foi uma grande decisão de Thomas Tuchel, e ele vai conviver com isso. Nunca saberemos qual teria sido o resultado, porque eles quase chegaram à final. É uma situação difícil para Trent, porque ele está quase nessa posição híbrida entre lateral-direito e meio-campista.”