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Trent Alexander-Arnold vai jogar pela Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel? Ex-zagueiro do Liverpool e da Inglaterra faz avaliação direta
Quando Alexander-Arnold fez sua última partida pela Inglaterra?
Sir Gareth Southgate encontrou um lugar para Alexander-Arnold em seus planos para a Euro 2024, com o ousado lateral participando de quatro partidas naquele torneio, incluindo a cobrança de um pênalti convertida com frieza na disputa por pênaltis das quartas de final contra a Suíça.
Um jogador que venceu a Premier League e a Champions League com o Liverpool, antes de se mudar para a Espanha em 2025, entrou em campo por seu país apenas uma vez desde então. Tuchel lhe deu alguns minutos saindo do banco em um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Andorra, em junho de 2025. Desde então, ele tem vagado pelo deserto internacional.
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Quantas partidas Alexander-Arnold disputou pela Inglaterra?
Tendo feito sua estreia pela seleção principal em 2018, após uma impressionante ascensão em Anfield, Alexander-Arnold esperaria ter bem mais do que 34 convocações no currículo a esta altura. No entanto, ele tem sido preterido com regularidade, com o prestígio sendo perdido tão rapidamente quanto foi conquistado.
A concorrência na lateral direita tem sido acirrada ao longo dos anos, com nomes como Kyle Walker e Kieran Trippier dominando a posição, enquanto Reece James, Tino Livramento, Djed Spence e Ben White ocupam essa hierarquia neste momento, com Ezri Konsa podendo ser deslocado da zaga, se necessário.
Dado que a consistência tem sido um problema ao longo de sua passagem por Madri, Alexander-Arnold pode ter dificuldade para voltar ao topo da fila. Trata-se de uma situação até certo ponto surpreendente, diante da capacidade que ele possui e do valor que poderia oferecer à causa coletiva.
Alexander-Arnold voltará a jogar pela Inglaterra sob o comando de Tuchel?
Questionado sobre se uma convocação virá durante a passagem de Tuchel, o lateral-esquerdo Warnock, que tem duas partidas pela seleção e falou em parceria com Gambler Media, disse à GOAL: “No momento, é preciso dizer que não, o que eu acho simplesmente incrível.
“Porque toda vez que eu o vejo jogar, ele tem as fragilidades defensivas dele, todos nós sabemos disso, mas o que ele te entrega ofensivamente, se você está jogando como zagueiro ao lado dele, é quase como dizer para ele: ‘não se preocupe, eu cubro você, faço duas funções, estou feliz em fazer isso’.
“Eu via o Liverpool muitas vezes com Fabinho ou [Jordan] Henderson cobrindo aquele lado direito para ele, porque eles sabiam a diferença que ele podia fazer ofensivamente para o time. Mesmo se você olhar para as partidas dele pelo Real Madrid nesta temporada, a variedade de passes dele quando entrou em campo, eles sabem que podem fazer movimentos que ninguém mais consegue achar. É uma variedade de passes como nenhuma outra.
“Estou realmente decepcionado por ele. Sinto por ele, porque no fim das contas é um jogo de opiniões. Quando você está nesse nível, o único homem no topo que impede você de ser convocado, tudo gira em torno da opinião dele e da forma como ele vê as coisas.
“Poderíamos ter contado com ele na Copa do Mundo? Ele poderia ter feito a diferença? Potencialmente. Mas essa foi uma grande decisão de Thomas Tuchel, e ele vai conviver com isso. Nunca saberemos qual teria sido o resultado, porque eles quase chegaram à final. É uma situação difícil para Trent, porque ele está quase nessa posição híbrida entre lateral-direito e meio-campista.”
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Liga das Nações: quando a Inglaterra joga de novo?
Essa versatilidade pode jogar a favor de Alexander-Arnold, mas ele não é o único quando se trata de sair da defesa e ir para o meio-campo. O capitão do Chelsea, James, consegue fazer o mesmo pela direita, enquanto Myles Lewis-Skelly e Nico O’Reilly vêm fazendo algo parecido por Arsenal e Manchester City, respectivamente, depois de atuarem como laterais-esquerdos.
Tuchel não vai ignorar o momento nos clubes ao montar os futuros elencos, o que significa que a porta da seleção deve continuar aberta para todos à sua disposição. A Inglaterra voltará a jogar entre o fim de setembro e o início de outubro, quando abrirá sua nova campanha na Liga das Nações da Uefa contra Espanha, Tchéquia e Croácia.
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