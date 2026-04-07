Trent Alexander-Arnold TEM que neutralizar o elétrico Luis Díaz no confronto de grande envergadura entre o Real Madrid e o Bayern de Munique — ou pode dizer adeus às suas esperanças de disputar a Copa do Mundo pela Inglaterra

Depois de marcar o gol, Díaz saiu correndo para comemorar antes de convidar Alexander-Arnold para se juntar a ele. Uma das imagens mais marcantes daquela temporada, no fim das contas, foi a de Díaz fingindo engraxar as chuteiras de Alexander-Arnold, tamanha a emoção do colombiano com a assistência do companheiro de equipe.

Infelizmente para muitos torcedores do Liverpool, essa conexão é coisa do passado. Quase 18 meses depois, ambos os jogadores estão agora atuando em outros clubes. Alexander-Arnold entra e sai do time titular do Real Madrid, enquanto Diaz vive o melhor ano de sua carreira no Bayern de Munique.

Na verdade, esta é a história de duas carreiras que seguiram trajetórias diferentes. Alexander-Arnold deixou o Liverpool no auge e parecia pronto para decolar assim que chegou à capital espanhola. Diaz, por sua vez, deixou o Liverpool parecendo um projeto de recuperação — um jogador que queria sair e recebeu uma chance, mas ainda tinha muito a provar.

Em vez disso, o oposto se confirmou. Alexander-Arnold, seja por problemas de lesões ou dificuldades táticas iniciais, tem enfrentado dificuldades. Diaz, com mais espaço do que nunca para correr, criar jogadas e finalizar, está fazendo a Bundesliga parecer incrivelmente fácil. E na terça-feira, eles se enfrentarão.

Alexander-Arnold chega às quartas de final da Liga dos Campeões não apenas com dúvidas que ainda pairam sobre ele em Madri, mas também com grande incerteza quanto ao seu lugar na hierarquia da seleção inglesa. E assim, se ele não conseguir neutralizar seu ex-companheiro de equipe do Liverpool nos próximos oito dias, qualquer esperança de recuperar uma vaga na seleção de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo certamente estará perdida.