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Diaz test will decide Trent's England fateGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Trent Alexander-Arnold TEM que neutralizar o elétrico Luis Díaz no confronto de grande envergadura entre o Real Madrid e o Bayern de Munique — ou pode dizer adeus às suas esperanças de disputar a Copa do Mundo pela Inglaterra

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T. Alexander-Arnold
L. Diaz
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Real Madrid x Bayern de Munique

Foi um daqueles passes que só Trent Alexander-Arnold poderia dar. O Liverpool vinha tendo dificuldades para furar a defesa do Tottenham em dezembro de 2024, com os Spurs se mantendo firmes por 23 minutos, apesar das sucessivas investidas. E então, Alexander-Arnold deu o passe decisivo. Ele avançou pela ala direita, criou o ângulo ideal e mandou um cruzamento certeiro entre dois zagueiros, direto na cabeça de Luis Díaz.

Depois de marcar o gol, Díaz saiu correndo para comemorar antes de convidar Alexander-Arnold para se juntar a ele. Uma das imagens mais marcantes daquela temporada, no fim das contas, foi a de Díaz fingindo engraxar as chuteiras de Alexander-Arnold, tamanha a emoção do colombiano com a assistência do companheiro de equipe.

Infelizmente para muitos torcedores do Liverpool, essa conexão é coisa do passado. Quase 18 meses depois, ambos os jogadores estão agora atuando em outros clubes. Alexander-Arnold entra e sai do time titular do Real Madrid, enquanto Diaz vive o melhor ano de sua carreira no Bayern de Munique.

Na verdade, esta é a história de duas carreiras que seguiram trajetórias diferentes. Alexander-Arnold deixou o Liverpool no auge e parecia pronto para decolar assim que chegou à capital espanhola. Diaz, por sua vez, deixou o Liverpool parecendo um projeto de recuperação — um jogador que queria sair e recebeu uma chance, mas ainda tinha muito a provar.

Em vez disso, o oposto se confirmou. Alexander-Arnold, seja por problemas de lesões ou dificuldades táticas iniciais, tem enfrentado dificuldades. Diaz, com mais espaço do que nunca para correr, criar jogadas e finalizar, está fazendo a Bundesliga parecer incrivelmente fácil. E na terça-feira, eles se enfrentarão.

Alexander-Arnold chega às quartas de final da Liga dos Campeões não apenas com dúvidas que ainda pairam sobre ele em Madri, mas também com grande incerteza quanto ao seu lugar na hierarquia da seleção inglesa. E assim, se ele não conseguir neutralizar seu ex-companheiro de equipe do Liverpool nos próximos oito dias, qualquer esperança de recuperar uma vaga na seleção de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo certamente estará perdida.

  • Liverpool FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Química instantânea

    A chegada de Diaz a Merseyside, em janeiro de 2022, trouxe um novo ímpeto ao Liverpool. Estava claro que Sadio Mané provavelmente deixaria o clube no final daquela temporada e, embora o Tottenham estivesse pronto para contratar Diaz após algumas atuações impressionantes pelo Porto, o Liverpool agiu rapidamente para garantir que seu plano de sucessão para Mané estivesse assegurado antes mesmo de o senegalês deixar Anfield.

    “É sempre emocionante quando contratamos um novo jogador para ver como ele vai se adaptar, como joga, como se comporta nos treinos, como é a personalidade dele, mas ele se adaptou imediatamente”, disse Alexander-Arnold sobre Diaz duas semanas depois que os Reds desembolsaram pouco menos de € 50 milhões pelo ponta.

    A adaptação de Diaz à Premier League, é verdade, demorou um pouco, mas sua sintonia com Alexander-Arnold foi imediata. O lateral-direito deu assistências para ele em apenas três ocasiões durante as três temporadas que passaram juntos em Merseyside, mas a compreensão criativa ficou clara desde o início. Uma cena comum à medida que o Liverpool de Jurgen Klopp evoluía taticamente era Alexander-Arnold se deslocando para dentro e lançando um passe longo para a ala esquerda, para onde Diaz corria ansiosamente.

    E, é claro, os dois compartilharam um enorme sucesso em campo. Durante três temporadas e meia juntos, conquistaram duas Copas da Liga, uma FA Cup e a Premier League.

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Prosperando na Alemanha

    Houve quem ficasse surpreso quando o Bayern, time que historicamente reluta em fazer grandes gastos fora da Bundesliga, desembolsou 70 milhões de euros por Diaz em julho. Com Jamal Musiala tendo sofrido uma lesão grave na Copa do Mundo de Clubes, havia uma lacuna no ataque do Bayern que precisava ser preenchida a curto prazo, mas ainda assim parecia um investimento significativo em um jogador que completaria 29 anos em janeiro.

    Vincent Kompany tinha uma visão, no entanto, e as coisas têm corrido muito bem até agora. Harry Kane, embora continue sendo o artilheiro mais potente da Europa, ainda tem liberdade para se movimentar e recuar, para dar passes. Quando ele faz isso, Diaz usa sua velocidade impressionante para fazer jogadas por trás da defesa. Mas quando os times se fecham na defesa, Diaz ainda tem a habilidade necessária para encontrar espaço, dar um cruzamento e armar jogadas para seus companheiros. É algo que Kane destacou já em agosto.

    “Lucho, sabe, só se passaram algumas semanas, mas sinto que temos uma conexão instantânea”, disse Kane depois que Diaz lhe deu duas assistências contra o RB Leipzig. “Ele me deu algumas assistências hoje [e] finalizou muito bem o seu gol.”

    E Diaz não diminuiu o ritmo desde então. Ele já soma 40 participações em gols em todas as competições, com média de 1,08 participação por 90 minutos. Ambos são recordes pessoais e quase o dobro do que ele conseguiu em sua última temporada no Liverpool.

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Problemas iniciais

    Alexander-Arnold, por sua vez, tem enfrentado dificuldades para entrar no ritmo. O Real Madrid pagou 10 milhões de euros para rescindir antecipadamente o contrato do lateral, para que ele pudesse disputar o Mundial de Clubes e se adaptar às exigências de Xabi Alonso o mais rápido possível. Mas, após uma pré-temporada abaixo do esperado nos Estados Unidos, Alexander-Arnold sofreu uma lesão no tendão da coxa no início de setembro, que o deixou fora dos gramados por seis semanas.

    Seguiu-se outra lesão muscular em dezembro, que o manteve fora dos gramados por mais dois meses; nessa altura, Alonso já havia sido demitido e outro ex-lateral-direito do Liverpool, Álvaro Arbeloa, assumira o comando.

    Alexander-Arnold está agora, tardiamente, encontrando seu ritmo sob o comando de Arbeloa, que adotou uma abordagem mais discreta no que diz respeito às configurações táticas do que seu antecessor. Arbeloa depositou confiança na juventude e, na maior parte do tempo, permitiu que seus melhores jogadores descobrissem as coisas por conta própria, assim como Carlo Ancelotti fez antes do breve mandato de Alonso.

    Para Alexander-Arnold, isso significou aprender a jogar com os melhores do mundo na prática, mas ele precisa de jogos regulares para isso. O jogador de 27 anos disputou apenas 754 minutos na La Liga nesta temporada e, embora tenha dado quatro assistências, incluindo duas nos últimos dois jogos, ele ainda parece muito um jogador que está se adaptando a um novo clube.

    Isso é natural, é claro. Alexander-Arnold passou toda a sua carreira profissional até o verão passado em Merseyside, onde era uma peça fundamental em uma máquina bem lubrificada. Aqui, há menos amarras, com o futebol do Real Madrid sendo mais improvisado. Alexander-Arnold ainda não se adaptou totalmente a esse ambiente.


  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    As questões defensivas continuam

    Para Alexander-Arnold, essa confiança significa aceitar algumas de suas fraquezas. Suas falhas defensivas são há muito tempo comentadas — e talvez um pouco exageradas. Alexander-Arnold não é, aparentemente, um mau zagueiro, mas comete erros bastante evidentes que são depois analisados minuciosamente por comentaristas, tanto profissionais quanto amadores.

    Às vezes, Alexander-Arnold ainda parece exatamente o que é: um meio-campista reconvertido que nunca recebeu uma formação clássica sobre a intensidade defensiva exigida de um lateral. Talvez seja apenas porque ele é tão eficaz no ataque que suas falhas na defesa sejam tão criticadas.

    Mas isso não significa que devam ser desculpados. Durante sua passagem pelo Liverpool, os times costumavam explorar a lateral direita dos Reds. O Liverpool se ajustou de acordo, já que tanto sob o comando de Klopp quanto de Arne Slot, sempre havia um meio-campista posicionado atrás do inglês para oferecer cobertura. Claro, Alexander-Arnold era um ponto fraco defensivo, mas o Liverpool, na prática, marcava em dupla quem quer que fosse sua marcação.

    O Real Madrid não lhe proporcionou esse mesmo luxo, e isso ficou evidente em mais de uma ocasião. Alexander-Arnold foi atormentado por Jeremy Doku, do Manchester City, na Liga dos Campeões, e cometeu alguns erros lamentáveis contra o Celta de Vigo na La Liga. No sábado, por sua vez, sua falha no final da partida ao não acompanhar um atacante contra o Mallorca levou o Los Blancos a uma derrota vergonhosa que representou um golpe significativo para suas esperanças de conquistar o título.

    A imprensa espanhola tem sido, consequentemente, implacável, com o Marca sendo bastante contundente em sua avaliação da defesa de Alexander-Arnold na recente derrota para o Celta: “Qualquer um que acompanha o Liverpool regularmente sabe que Trent não é exatamente um especialista em defesa; sua força está em avançar e distribuir a bola com seus passes primorosos. Mas defender? Esqueça, como ficou provado mais uma vez no primeiro gol do Celta. A única questão é se ele não sabe como fazer ou simplesmente não quer. Portanto, se você é torcedor do Real Madrid, não fique com raiva do lateral inglês se não gostar de seu desempenho defensivo. Se for para ficar com raiva, fique com quem o contratou.”

  • Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold EnglandGetty/GOAL

    A Copa do Mundo está em jogo

    Esses erros recentes não poderiam ter surgido em pior momento para Alexander-Arnold no que diz respeito à sua participação na Copa do Mundo. Tuchel não o convocou para os amistosos da Inglaterra contra o Uruguai e o Japão em março, uma decisão que dividiu opiniões entre torcedores e mídia. Tuchel rejeitou a sugestão de que Alexander-Arnold deveria ser uma escolha automática para o seu elenco, admitindo que foi uma decisão “difícil” deixar o lateral-direito de fora, mas insistiu que o fez por razões “esportivas”. Para ser franco, Tuchel não vê o ex-jogador do Liverpool como a escolha ideal para sua equipe.

    Muitos dos que ficaram irritados com a decisão não assistem ao Real Madrid semana após semana. Se assistissem, saberiam que Alexander-Arnold não está em grande forma. E talvez aqueles que defendem Alexander-Arnold também pudessem analisar o sistema de Tuchel e admitir que um lateral com melhores atributos defensivos se encaixa muito melhor na visão de futebol que o alemão tem.

    O tempo, portanto, está se esgotando para Alexander-Arnold provar que merece ser convocado novamente neste verão. Ter um bom desempenho contra um dos alas mais em forma do mundo em uma partida decisiva das oitavas de final da Liga dos Campeões certamente ajudaria muito a sua causa. Se for exposto, porém, qualquer esperança que ele tivesse de forçar seu retorno pode muito bem acabar, a menos que haja lesões em outros jogadores na visão de Tuchel.

  • Trent Alexander-Arnold Luis Diaz Liverpool GFXGetty Images

    De amigos a inimigos

    Nas fases decisivas da competição mais prestigiada do futebol, os duelos individuais são fundamentais. O Bayern, sem dúvida, terá identificado a lateral direita do Real Madrid como uma área que certamente poderá explorar. E, claro, a grande ironia aqui é que, em Díaz, eles têm o jogador talvez mais bem preparado para enfrentar Alexander-Arnold. Dá para imaginar quantas vezes eles se enfrentaram nos treinos; se alguém sabe como se esquivar e contornar Alexander-Arnold, é o cara que ele vai marcar durante 90 minutos.

    “Não quero dizer que os outros jogos sejam menos importantes, mas quando há tanto alarde em torno de uma partida e tantos olhos voltados para ela, você sabe que precisa dar o seu melhor. Quando você joga por um clube como este, a expectativa é que você tenha que vencer”, disse Alexander-Arnold após a vitória do Real Madrid sobre o Manchester City nas oitavas de final. E embora as conquistas da equipe devam estar sempre em primeiro plano, ele está bem ciente do quanto está em jogo para ele pessoalmente nesta semana.