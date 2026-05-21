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Krishan Davis

Traduzido por

Trent Alexander-Arnold, Phil Foden e as sete principais decisões de escalação que Thomas Tuchel terá de tomar antes do anúncio da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo

Análises
Inglaterra
T. Tuchel
C. Palmer
P. Foden
M. Gibbs-White
T. Alexander-Arnold
Especiais e Opinião

Chegou finalmente a hora da decisão para Thomas Tuchel, que está prestes a anunciar a convocação definitiva da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026. A missão de Tuchel ao assumir o cargo, em março de 2025, era bastante simples: garantir que os Três Leões levantassem o troféu pela primeira vez em 60 longos anos. Agora, o técnico alemão deve escolher os 26 jogadores que ele acredita que podem cumprir essa missão na América do Norte, à medida que o torneio se aproxima.

Na sexta-feira, Tuchel reduzirá a lista provisória de 55 jogadores em mais da metade, e ainda há muitas decisões importantes que permanecem envoltas em incerteza à medida que o tempo se esgota até o anúncio final.

Nesta fase, é claro, o técnico já terá tomado sua decisão após avaliar suas opções ao longo dos 15 meses no comando, e terá iniciado o doloroso processo de fazer as ligações que nenhum jogador de nível internacional quer receber na véspera de um grande torneio, já que muitos descobrirão que não farão parte da delegação.

Haverá escolhas difíceis em quase todas as posições e, aconteça o que acontecer, o técnico certamente provocará um debate acirrado entre os torcedores e a mídia. Abaixo, o GOAL analisa as principais decisões de convocação enquanto Tuchel se prepara para anunciar sua seleção de 26 jogadores para a Copa do Mundo....

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Palmer, Foden ou nenhum dos dois?!

    Todos os olhos estarão voltados para saber quais jogadores disputarão a vaga de camisa 10 quando a lista de 26 nomes for divulgada na sexta-feira. É de se imaginar que nomes como Jude Bellingham, Morgan Rogers e Eberechi Eze estejam garantidos, mas e quanto a Cole Palmer e Phil Foden?

    As estrelas do Chelsea e do Man City não estão em boa forma nesta temporada, com o primeiro lutando contra problemas físicos e o segundo buscando recuperar o ritmo, e embora tenham participado da concentração de março, isso foi com a ressalva de que ambos tinham trabalho a fazer para conquistar uma vaga na seleção para a Copa do Mundo.

    Nenhum dos dois impressionou particularmente, porém, e nenhum se destacou nas semanas seguintes. Palmer sentirá que tem vantagem se a escolha for direta entre os dois, tendo mostrado lampejos de sua habilidade excepcional — inclusive contra o Tottenham na última partida — com mais frequência do que Foden, que pareceu sem confiança. Há até uma chance remota de que nenhum dos dois seja convocado.

    • Publicidade
  • Morgan Gibbs-White EnglandGetty

    O enigma de Gibbs-White

    As dificuldades de Palmer e Foden podem abrir caminho para Morgan Gibbs-White, que está entre os jogadores em melhor forma de seu país em 2026, tendo marcado 11 gols na Premier League desde o início do ano — um rendimento notável para um meio-campista de uma equipe que lutou contra o rebaixamento durante a maior parte da temporada.

    Dito isso, o jogador de 26 anos nunca foi a primeira escolha de Tuchel e foi preterido em março. Foi noticiado no verão passado que o técnico alemão e sua comissão técnica não estavam totalmente convencidos do temperamento de Gibbs-White, de sua capacidade de manter a posse de bola e de sua aptidão para o calor escaldante que deve receber a equipe na América do Norte.

    No entanto, suas atuações nas últimas semanas e meses podem tornar tudo isso irrelevante se o técnico decidir convocar jogadores com base na forma e no mérito.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    O substituto de Kane

    O capitão Harry Kane é titular garantido no ataque da Copa do Mundo, a menos que ocorra um verdadeiro desastre, mas a disputa para ser um de seus reservas parece estar totalmente em aberto, já que vários atacantes disputam as vagas limitadas no time. Tuchel estaria considerando levar três atacantes centrais para o torneio.

    Ollie Watkins, que foi eficaz como reserva na Euro 2024, encontrou a forma na hora certa em uma temporada que, de outra forma, teria sido difícil, incluindo sua exclusão da seleção em março. O artilheiro do Aston Villa marcou 11 gols em suas últimas 14 partidas.

    Na Arábia Saudita, Ivan Toney tem marcado gols a um ritmo absurdo, ultrapassando a marca de 40, mas não joga pela seleção há quase um ano, o que sugere que Tuchel não dará muita importância aos jogadores de ligas relativamente mais fracas, apesar da habilidade do jogador de 30 anos na cobrança de pênaltis.

    De volta à Premier League, Dominic Calvert-Lewin, autor de 15 gols, foi convocado para a última concentração, então tem uma chance remota, assim como Dominic Solanke, embora o jogador do Spurs esteja se recuperando de uma lesão. Também houve pedidos para que Danny Welbeck fosse incluído, já que o veterano marcou 14 gols pelo Brighton na temporada 2025-26, mas é preciso admitir que suas chances são mínimas nesta fase.

  • Thomas Tuchel Max Dowman Rio NgumohaGOAL

    Jovens promessas

    Haverá espaço para um jovem revelação entre os 26 jogadores convocados por Tuchel? A abordagem bastante pragmática do alemão na seleção do elenco até agora sugere que não, mas dois jovens talentos em particular devem ter chamado sua atenção.

    Max Dowman conquistou a imaginação do público em suas várias participações pelo Arsenal, incluindo o gol histórico e eufórico do jogador de 16 anos contra o Everton. O mais jovem vencedor da Premier League de todos os tempos parece ter um potencial ilimitado, mas ele só jogou pela Inglaterra até a categoria Sub-19 e, apesar de seu talento óbvio, é compreensível que seu tempo de jogo na equipe principal tenha sido limitado com os Gunners.

    No entanto, não seria tão surpreendente se Tuchel tivesse considerado seriamente Rio Ngumoha, que está começando a se firmar como titular na ala esquerda do Liverpool graças a algumas atuações individuais brilhantes. Embora tenha jogado apenas até a mesma categoria de idade que Dowman em nível internacional, Ngumoha está acumulando muitos minutos de jogo pelos Reds e poderia ser uma alternativa impactante em uma posição que é um tanto problemática para a Inglaterra, embora eles tenham Anthony Gordon e Marcus Rashford para atuar naquela lateral.

    O companheiro de equipe de Dowman no Arsenal, Myles Lewis-Skelly, talvez se encaixe em uma categoria diferente de jovem prodígio, já que o jogador de 19 anos tem muito mais experiência. O lateral-esquerdo que também atua como meio-campista espera ser convocado novamente, após ter impressionado na equipe de Mikel Arteta durante a reta final decisiva.


  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Um respiro para Trent?

    Muitas atenções também estarão voltadas para Trent Alexander-Arnold e se o lateral-direito do Real Madrid, que vem enfrentando dificuldades, conseguirá entrar na seleção pela porta dos fundos. Preterido mais uma vez em março, apesar de Tuchel ter convocado um grupo robusto de 35 jogadores, o ex-jogador do Liverpool foi incluído na lista preliminar de 55 nomes para a Copa do Mundo.

    As esperanças de Trent de garantir uma vaga na seleção são impulsionadas por uma lesão inoportuna de Ben White, do Arsenal, cujas chances de estar em forma a tempo para o torneio parecem mínimas, na melhor das hipóteses. Embora Reece James, que está recuperado, provavelmente seja a primeira escolha, as dificuldades físicas de Tino Livramento podem muito bem significar que uma vaga se abre atrás dele; o zagueiro do Newcastle está fora desde meados de abril devido a um problema na coxa.

    Jarell Quansah e Djed Spence podem ser ameaças, embora o último tenha tido seus minutos limitados por Roberto De Zerbi no Tottenham.

    Em termos de variação tática, Tuchel certamente verá Trent como uma arma potencial nas partidas em que os Três Leões dominarão a posse de bola e, portanto, terão que defender menos enquanto buscam maneiras de romper um bloco baixo, incluindo contra o Panamá e Gana na fase de grupos.

  • Harry Maguire England 2026Getty

    Defensores experientes

    Por outro lado, a defesa parece destinada a combinar juventude e experiência — mas a grande questão é: quanta experiência, afinal? Ezri Konsa e Marc Guehi são certezas e provavelmente formarão a dupla de zagueiros centrais titulares, enquanto Harry Maguire voltou a ser considerado após seu renascimento no Manchester United.

    Haverá dúvidas, porém, sobre John Stones, que fez apenas quatro partidas como titular na Premier League pelo Man City nesta temporada. Tuchel havia afirmado anteriormente que o jogador de 31 anos faz parte de seu grupo de liderança, mas sua vaga está certamente ameaçada após mais uma temporada final marcada por lesões no Etihad.

    O técnico da Inglaterra parece valorizar Dan Burn, de 34 anos, do Newcastle, como uma opção versátil e canhota, enquanto pode haver uma disputa entre Quansah e Levi Colwill — que tem se mostrado muito bem para o Chelsea desde que voltou de uma lesão no ligamento cruzado anterior — pelas vagas restantes na zaga.

    Na lateral esquerda, Luke Shaw foi incluído na lista preliminar após um retorno oportuno à boa forma com o Man Utd. Ele disputará com a dupla do Newcastle, Burn e Lewis Hall, e com Lewis-Skelly por uma vaga naquele lado da defesa, com a inclusão de Nico O'Reilly certamente garantida.

  • Alex Scott England 2025Getty

    Scott x Henderson

    Há um subenredo intrigante na disputa pela escalação do meio-campo, já que Tuchel é obrigado a ponderar entre liderança e experiência, por um lado, e a exuberância da juventude e, para sermos sinceros, o mérito, por outro.

    O técnico alemão continuou a convocar Jordan Henderson, de 35 anos, cujo forte início de carreira no Brentford perdeu um pouco de força, enquanto Alex Scott, do Bournemouth, foi estranhamente preterido em março, apesar de ter sido convocado em novembro sem chegar a entrar em campo, mesmo tendo sido consistentemente excelente pelos Cherries durante a campanha rumo à classificação para as competições europeias.

    Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo e Bellingham são certezas para as posições no meio-campo central, enquanto Adam Wharton provavelmente fez o suficiente para merecer uma convocação também. Isso não deixa muito espaço, então o técnico precisará decidir o quanto a voz de Henderson é valiosa no vestiário, já que Scott provavelmente seria a alternativa ideal para Bellingham como uma opção impactante e proativa do tipo “box-to-box”.

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