Na sexta-feira, Tuchel reduzirá a lista provisória de 55 jogadores em mais da metade, e ainda há muitas decisões importantes que permanecem envoltas em incerteza à medida que o tempo se esgota até o anúncio final.

Nesta fase, é claro, o técnico já terá tomado sua decisão após avaliar suas opções ao longo dos 15 meses no comando, e terá iniciado o doloroso processo de fazer as ligações que nenhum jogador de nível internacional quer receber na véspera de um grande torneio, já que muitos descobrirão que não farão parte da delegação.

Haverá escolhas difíceis em quase todas as posições e, aconteça o que acontecer, o técnico certamente provocará um debate acirrado entre os torcedores e a mídia. Abaixo, o GOAL analisa as principais decisões de convocação enquanto Tuchel se prepara para anunciar sua seleção de 26 jogadores para a Copa do Mundo....