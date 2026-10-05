Isso inclui o técnico Thomas Tuchel, que deixou o ousado jogador de 27 anos fora de seus planos para a Copa do Mundo de 2026. Não é a primeira vez que Alexander-Arnold é preterido por um comandante da Inglaterra, com apenas 35 partidas pela seleção principal ao longo dos últimos oito anos.

Embora nunca tenha havido dúvidas sobre sua capacidade ofensiva, com um impressionante número de assistências ao conquistar os títulos da Premier League e da Champions League em Anfield, o debate sobre suas supostas fragilidades defensivas continua acalorado.

Alexander-Arnold, ao longo de sua trajetória no futebol inglês e espanhol, enfrentou questionamentos sobre sua capacidade de conter os adversários quando é forçado a recuar. No entanto, ele teve a sorte de representar equipes que frequentemente dominam a posse de bola e se orgulham de seu poderio ofensivo.

Com isso em mente, será que a eventual brecha em sua armadura deve ser ignorada até certo ponto? Diante do que ele pode oferecer a qualquer equipe, com sua variedade de passes e cruzamentos pelos lados, a Inglaterra não deveria buscar aproveitar mais as qualidades que ele pode oferecer ao time?