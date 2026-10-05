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Trent Alexander-Arnold não é “um defensor muito ruim”, já que críticos do lateral-direito do Real Madrid e da Inglaterra são acusados de ignorar “qualidades” óbvias
Ignorado para a convocação para a Copa do Mundo de 2026
Isso inclui o técnico Thomas Tuchel, que deixou o ousado jogador de 27 anos fora de seus planos para a Copa do Mundo de 2026. Não é a primeira vez que Alexander-Arnold é preterido por um comandante da Inglaterra, com apenas 35 partidas pela seleção principal ao longo dos últimos oito anos.
Embora nunca tenha havido dúvidas sobre sua capacidade ofensiva, com um impressionante número de assistências ao conquistar os títulos da Premier League e da Champions League em Anfield, o debate sobre suas supostas fragilidades defensivas continua acalorado.
Alexander-Arnold, ao longo de sua trajetória no futebol inglês e espanhol, enfrentou questionamentos sobre sua capacidade de conter os adversários quando é forçado a recuar. No entanto, ele teve a sorte de representar equipes que frequentemente dominam a posse de bola e se orgulham de seu poderio ofensivo.
Com isso em mente, será que a eventual brecha em sua armadura deve ser ignorada até certo ponto? Diante do que ele pode oferecer a qualquer equipe, com sua variedade de passes e cruzamentos pelos lados, a Inglaterra não deveria buscar aproveitar mais as qualidades que ele pode oferecer ao time?
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Alexander-Arnold deveria ser titular regular da Inglaterra?
Quando essa pergunta foi feita a Stubbs, o ex-zagueiro nascido em Kirkby, que falava em associação com Gambler Media, disse à GOAL: “Acho que Trent Alexander-Arnold é um jogador fantástico. E, às vezes, olhamos para as fraquezas das pessoas em vez de olhar para os pontos fortes delas.
“E, às vezes, então você precisa tentar moldar o time para dizer: como podemos colocar Trent Alexander-Arnold neste time? Porque o que ele nos oferece ofensivamente supera o que ele pode nos dar defensivamente.
“E, escute, às vezes falamos do jogo do Trent como se ele fosse um defensor realmente ruim. Ele não é um defensor realmente ruim. Só não é tão bom quanto é ofensivamente.
“É por isso que o técnico ganha muito dinheiro. Ele precisa encontrar uma solução. Mas, para mim, pelo que vi, a Inglaterra parece uma equipe mais fraca sem Trent Alexander-Arnold no time.”
Elogios recebidos pelo profissionalismo
Alexander-Arnold nunca reclamou de ser alternado dentro e fora da seleção da Inglaterra, com seu foco sempre voltado para apresentar desempenhos no clube que tornem impossível ignorar sua candidatura.
Ele tem ido admiravelmente bem no Real sob o comando de Jose Mourinho, depois de passar por uma temporada de estreia desafiadora no Santiago Bernabeu, e foi titular na vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a Tchéquia, em Praga, pela Liga das Nações da Uefa.
Voltou ao banco na goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, mas o profissionalismo de Alexander-Arnold foi elogiado por aqueles que estão felizes em vê-lo ganhando outra oportunidade de impressionar no maior dos palcos.
O ex-jogador de Inglaterra e Liverpool Emile Heskey disse recentemente à GOAL: “É preciso dar a ele o elogio que merece por simplesmente seguir trabalhando.
“Tive um período de, acho que foram três ou quatro anos, sem estar na seleção da Inglaterra, mas eu sabia que, se continuasse focado, sabia que voltaria em algum momento. E acho que Trent fez exatamente a mesma coisa.
“Ele não saiu falando nada, apenas seguiu fazendo o seu trabalho, e fez isso incansavelmente. Está mostrando que reconquistou seu espaço no elenco.”
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A disputa por vagas na lateral direita é acirrada
Tuchel continuou a desafiar Alexander-Arnold, deixando muito claro para ele que todos precisam aproveitar ao máximo qualquer convocação que receberem. Isso significa impressionar nos treinamentos e durante os jogos oficiais.
Mais minutos podem surgir para o ofensivo lateral-direito na terça-feira, quando a Inglaterra volta a campo contra a Tchéquia em Wembley. A disputa por vagas, porém, é acirrada, e nomes como Reece James, Tino Livramento e Djed Spence devem voltar a ficar na briga em algum momento.
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