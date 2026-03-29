Trent Alexander-Arnold foi abordado pela polícia após dar autógrafos ao sair do treino do Real Madrid

O que começou como uma interação rotineira entre um astro e seus torcedores rapidamente chamou a atenção das autoridades locais. Enquanto o zagueiro estava ocupado com a torcida, um carro da polícia apareceu atrás do seu veículo. A presença das autoridades provocou uma mudança imediata no clima, enquanto o jogador tentava atender aos madridistas. A cena foi capturada pelas câmeras nas proximidades, mostrando o momento em que o clima de descontração se tornou sério.