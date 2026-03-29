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Trent Alexander-Arnold foi abordado pela polícia após dar autógrafos ao sair do treino do Real Madrid
Autoridades intervêm em Valdebebas
O que começou como uma interação rotineira entre um astro e seus torcedores rapidamente chamou a atenção das autoridades locais. Enquanto o zagueiro estava ocupado com a torcida, um carro da polícia apareceu atrás do seu veículo. A presença das autoridades provocou uma mudança imediata no clima, enquanto o jogador tentava atender aos madridistas. A cena foi capturada pelas câmeras nas proximidades, mostrando o momento em que o clima de descontração se tornou sério.
Os torcedores causam engarrafamentos nas estradas
Aparentemente, o problema teve origem no local onde Alexander-Arnold decidiu parar. Ao parar o carro no meio da rua para atender aos pedidos de fotos e autógrafos, o jogador criou, sem querer, um risco potencial ao trânsito. O congestionamento causado pela aglomeração de torcedores e pelo carro parado levou os policiais a intervir e desobstruir a área para garantir a segurança pública.
Uma advertência severa da polícia
Apesar da tensão inicial e das luzes piscantes, a situação não se transformou em uma disputa judicial nem resultou em uma multa significativa. A polícia conversou diretamente com Alexander-Arnold para explicar os perigos de parar naquela zona específica. Foi uma breve conversa com o objetivo de garantir que o jogador compreendesse as regras de trânsito locais relativas às vias de saída de Valdebebas. Após a conversa, as próprias autoridades foram vistas pedindo para tirar selfies com Alexander-Arnold.
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O foco continua no campo
Alexander-Arnold permaneceu em Madri durante esta pausa para os jogos internacionais, depois de ter sido controversamente deixado de fora da convocação de Thomas Tuchel para a seleção inglesa para os amistosos contra o Uruguai e o Japão. O lateral-direito está novamente em plena forma e deve integrar o time do Real Madrid que enfrentará o Mallorca no próximo fim de semana.