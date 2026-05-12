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Trent Alexander-Arnold está na lista! O zagueiro do Real Madrid ganha uma nova chance na Copa do Mundo, enquanto Danny Welbeck e Alex Scott são incluídos na lista preliminar de 55 jogadores da Inglaterra
A última chance de Trent no torneio
O zagueiro do Real Madrid, Alexander-Arnold, é a principal novidade na lista preliminar de Tuchel, segundo a BBC Sport, apesar de parecer ter caído em desgraça com o técnico alemão recentemente. O ex-jogador do Liverpool foi deixado de fora da convocação para os jogos contra Uruguai e Japão, levando muitos a acreditar que seus sonhos de disputar a Copa do Mundo haviam acabado, mas ele recebeu uma importante chance de recuperação após o término do prazo para a lista preliminar de 55 jogadores da FIFA, na segunda-feira.
A decisão de incluir Alexander-Arnold surge em meio a uma crise de lesões que se aproxima na posição de lateral-direito dos Três Leões. Embora Tuchel tenha afirmado anteriormente que Reece James, Tino Livramento e Ben White eram suas opções preferidas — e até mesmo sugerido que Jarrell Quansah, do Bayer Leverkusen, estava à frente do jogador do Real Madrid —, as circunstâncias o forçaram a repensar.
Com White sofrendo uma lesão no joelho contra o West Ham e Livramento enfrentando uma corrida contra o tempo para se recuperar, a porta se abriu novamente para o ex-jogador do Liverpool.
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Convocatórias surpresa para Welbeck e Scott
A lista provisória também inclui o experiente atacante do Brighton, Danny Welbeck, que vem tendo uma temporada de grande rendimento sob o comando de Fabian Hurzeler.
Welbeck tem sido um artilheiro constante dos Seagulls nesta temporada, com 14 gols marcados, embora o veterano ainda não tenha conseguido entrar em nenhuma das convocações de Tuchel até agora.
Junto a ele na lista está o meio-campista do Bournemouth, Alex Scott, que continua sua rápida ascensão. Scott foi convocado para a seleção principal da Inglaterra pela primeira vez em novembro, mas foi deixado de fora da convocação anterior de Tuchel.
A lista de 55 jogadores garante que o jovem promissor continue nos planos do técnico, enquanto ele se prepara para reduzir o grupo para uma delegação final de 26 jogadores.
O tão esperado retorno de Luke Shaw
Um dos nomes mais importantes da lista é o de Luke Shaw, do Manchester United, que pode estar prestes a fazer sua primeira aparição pela seleção desde a final da Euro 2024.
Shaw não joga pela Inglaterra desde a derrota para a Espanha no Campeonato Europeu, principalmente devido a lesões, mas seu desempenho no clube finalmente atingiu um nível de consistência que Tuchel não pode ignorar.
O lateral, que já disputou 34 partidas pela Inglaterra, vem jogando regularmente pelo United, tendo feito 36 partidas pelo clube nesta temporada. Com a Inglaterra historicamente carente de opções naturais para a lateral esquerda da defesa, o retorno de Shaw à boa forma física representa um grande impulso para a flexibilidade tática da equipe antes da estreia no torneio, em 11 de junho.
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O caminho até os 26 finalistas
Tuchel trabalhará agora para reduzir o elenco a um grupo final de 26 jogadores para o torneio nos EUA, Canadá e México. Ainda não houve nenhum comunicado oficial da Federação Inglesa de Futebol (FA) sobre a lista provisória, mas a pressão sobre os astros para que provem seu valor nas próximas semanas está aumentando.
A entidade reguladora planeja divulgar a seleção final da Inglaterra para o torneio na sexta-feira, 22 de maio.