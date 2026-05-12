Trent Alexander-Arnold está na lista! O zagueiro do Real Madrid ganha uma nova chance na Copa do Mundo, enquanto Danny Welbeck e Alex Scott são incluídos na lista preliminar de 55 jogadores da Inglaterra

O zagueiro do Real Madrid, Alexander-Arnold, é a principal novidade na lista preliminar de Tuchel, segundo a BBC Sport, apesar de parecer ter caído em desgraça com o técnico alemão recentemente. O ex-jogador do Liverpool foi deixado de fora da convocação para os jogos contra Uruguai e Japão, levando muitos a acreditar que seus sonhos de disputar a Copa do Mundo haviam acabado, mas ele recebeu uma importante chance de recuperação após o término do prazo para a lista preliminar de 55 jogadores da FIFA, na segunda-feira.

A decisão de incluir Alexander-Arnold surge em meio a uma crise de lesões que se aproxima na posição de lateral-direito dos Três Leões. Embora Tuchel tenha afirmado anteriormente que Reece James, Tino Livramento e Ben White eram suas opções preferidas — e até mesmo sugerido que Jarrell Quansah, do Bayer Leverkusen, estava à frente do jogador do Real Madrid —, as circunstâncias o forçaram a repensar.

Com White sofrendo uma lesão no joelho contra o West Ham e Livramento enfrentando uma corrida contra o tempo para se recuperar, a porta se abriu novamente para o ex-jogador do Liverpool.