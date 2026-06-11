Trent Alexander-Arnold de volta à Premier League? Rumores de transferência “deixam todos boquiabertos” em meio a arrependimentos do Real Madrid pelo ex-lateral-direito do Liverpool

Enquanto Alexander-Arnold parecia sentir falta do Liverpool, o clube sentia falta dele. Jeremie Frimpong não conseguiu convencer como lateral-direito após sua transferência milionária do Bayer Leverkusen, enquanto problemas coletivos levaram ao quinto lugar na tabela e à demissão de Arne Slot do cargo de técnico.

Depois de testemunhar essas dificuldades à distância e ter sido preterido pela Inglaterra para um grande torneio na América do Norte, será que Alexander-Arnold vai sentir que cometeu um erro? Quando essa pergunta foi feita ao ex-jogador do Liverpool e da seleção inglesa Murphy, ele — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da NetBet — disse: “Acho que os jogadores sempre vão sentir isso. Quando eu saí, você tem momentos em que pensa: ‘o que eu fiz?’ Claro, isso é normal, é natural.

“Não acho que ele vá entrar em pânico ainda, porque foi apenas uma temporada. Tenho certeza de que ele ainda acredita muito na sua capacidade. Mas sim, ele provavelmente já teve esses momentos. É claro que, quando você embarca em qualquer nova aventura no futebol, há momentos em que você meio que pensa: ‘oh’ — especialmente se as coisas não estiverem indo perfeitamente bem. Se tudo estiver indo bem, esses momentos diminuem. Mas tenho certeza de que ele já deve ter passado algumas noites sem dormir por causa disso.

“Mas você não pode ficar remoendo, não pode se prender a isso porque isso prejudica seu desempenho no trabalho que você está fazendo. Acho que ele vai ficar decepcionado com a temporada. Mas ele tem tempo e tem o contrato, então acho que vai se recompor e usar o verão para ficar em plena forma, pronto para o início da próxima temporada.”