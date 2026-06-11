Getty
Traduzido por
Trent Alexander-Arnold de volta à Premier League? Rumores de transferência “deixam todos boquiabertos” em meio a arrependimentos do Real Madrid pelo ex-lateral-direito do Liverpool
Problemas de forma física e desempenho durante a temporada de estreia de Alexander-Arnold na Espanha
A transferência para o Santiago Bernabéu em 2025 deveria ajudar Alexander-Arnold a elevar seu jogo a outro patamar. Como bicampeão da Premier League, com títulos da Liga dos Campeões e da copa nacional em seu currículo, o jogador natural de Merseyside saiu de sua zona de conforto profissional ao chegar ao fim do contrato.
Dificuldades em manter a forma e o ritmo de jogo tornaram a vida difícil para o lateral de 27 anos em Madri, enquanto ele enfrentava forte concorrência por uma vaga no time titular com o ícone do Real Madrid, Dani Carvajal. A exigente torcida da capital espanhola ainda não foi conquistada por um jogador que disputou apenas 21 partidas da La Liga na temporada 2025-26.
- Getty
Será que Alexander-Arnold vai se arrepender de ter ficado de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo?
Enquanto Alexander-Arnold parecia sentir falta do Liverpool, o clube sentia falta dele. Jeremie Frimpong não conseguiu convencer como lateral-direito após sua transferência milionária do Bayer Leverkusen, enquanto problemas coletivos levaram ao quinto lugar na tabela e à demissão de Arne Slot do cargo de técnico.
Depois de testemunhar essas dificuldades à distância e ter sido preterido pela Inglaterra para um grande torneio na América do Norte, será que Alexander-Arnold vai sentir que cometeu um erro? Quando essa pergunta foi feita ao ex-jogador do Liverpool e da seleção inglesa Murphy, ele — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da NetBet — disse: “Acho que os jogadores sempre vão sentir isso. Quando eu saí, você tem momentos em que pensa: ‘o que eu fiz?’ Claro, isso é normal, é natural.
“Não acho que ele vá entrar em pânico ainda, porque foi apenas uma temporada. Tenho certeza de que ele ainda acredita muito na sua capacidade. Mas sim, ele provavelmente já teve esses momentos. É claro que, quando você embarca em qualquer nova aventura no futebol, há momentos em que você meio que pensa: ‘oh’ — especialmente se as coisas não estiverem indo perfeitamente bem. Se tudo estiver indo bem, esses momentos diminuem. Mas tenho certeza de que ele já deve ter passado algumas noites sem dormir por causa disso.
“Mas você não pode ficar remoendo, não pode se prender a isso porque isso prejudica seu desempenho no trabalho que você está fazendo. Acho que ele vai ficar decepcionado com a temporada. Mas ele tem tempo e tem o contrato, então acho que vai se recompor e usar o verão para ficar em plena forma, pronto para o início da próxima temporada.”
Será que Alexander-Arnold voltaria à Premier League — talvez ao Liverpool?
Questionado sobre se Alexander-Arnold voltará a jogar na Premier League e se há alguma possibilidade de ele retornar ao Liverpool, Murphy acrescentou: “Ficaria pasmo se o visse de volta a Anfield, por alguns motivos. Um deles são os torcedores. Não tenho certeza se eles ficariam muito felizes com isso, considerando a situação em que ele deixou o clube. Além disso, o dinheiro que ele está ganhando... não sei quem iria pagar isso a ele na Premier League no momento. Embora seja um jogador maravilhoso, ele está ganhando uma fortuna em Madri — obviamente indo de graça.
“Acho que ele vai ficar lá por um tempo. Acho que ele vai tentar mais uma temporada, ver como as coisas correm e depois avaliar a situação. Não o vejo de volta ainda. Talvez em algum momento, é claro, porque ele não é velho. A Premier League tem recursos para talvez contratá-lo, mas não acho que, neste momento, veremos isso acontecer.”
- Getty
O Real Madrid se prepara para contratar Dumfries e nomear Mourinho como técnico
Alexander-Arnold assinou um contrato de seis anos ao se juntar ao Real, o que significa que ele está vinculado ao clube até o verão de 2031. Resta saber se esse acordo será honrado.
Carvajal deixou o Bernabéu, removendo um obstáculo, mas os Blancos já fecharam um acordo com o holandês Denzel Dumfries — que se prepara para deixar o Inter, gigante da Série A —, enquanto José Mourinho se prepara para iniciar sua segunda passagem como técnico do Real Madrid. Alexander-Arnold enfrenta muitos outros desafios na tentativa de provar que é digno de elogios na casa dos “Galácticos”.