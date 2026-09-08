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Trent Alexander-Arnold de volta à Premier League? O “único” destino que o ex-Liverpool consideraria, enquanto um futuro trabalho na Itália, na Serie A, é cogitado para o lateral do Real Madrid
Alexander-Arnold conquistou tudo com o Liverpool
Romper os laços com o clube de infância foi difícil para o jogador revelado em casa de Liverpool, mas um novo começo bem longe de uma zona de conforto profissional já estabelecida era o que ele buscava depois de conquistar praticamente tudo no seu próprio quintal.
Alexander-Arnold conquistou dois títulos da Premier League, a FA Cup, a Copa da Liga, a Liga dos Campeões, a Supercopa da Uefa, o Mundial de Clubes da Fifa e a Community Shield com o Liverpool. Ele também foi eleito o Jogador Jovem do Ano da PFA em 2020 e disputou grandes torneios internacionais com a Inglaterra.
A decisão foi tomada de ir para a Espanha, para se juntar ao companheiro de Inglaterra Jude Bellingham, quando se aproximava do fim de seu contrato. O status de agente livre nunca foi alcançado, já que o Real Madrid concordou em pagar uma pequena quantia para acelerar o acordo, e a temporada 2025/26 apresentou muitos desafios.
Algumas dúvidas foram levantadas sobre quanto tempo Alexander-Arnold passará no Real Madrid, já que agora enfrenta concorrência de Denzel Dumfries e trabalha sob o comando do ex-treinador de Chelsea, Manchester United e Tottenham Jose Mourinho.
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Alexander-Arnold pode voltar à Premier League?
Aos 27 anos, ele ainda tem muito futebol pela frente no mais alto nível. Grande parte disso será gasta provando seu valor para uma torcida exigente na capital espanhola, ou ele pode refazer os passos de volta à sua terra natal?
Perguntado se essas duas possibilidades poderiam se concretizar, o também natural de Merseyside Warnock, que falava em nome da Gambler Media, disse à GOAL: “Sim, é bem possível. Acho que a questão com Trent é que ele não precisa necessariamente depender de velocidade no seu jogo. Ele tem essa capacidade com a bola para escolher passes.
“Se você o ver realmente se mudando para uma posição de meio-campo central mais tarde na carreira, para poder atuar ali. Acho que, quando você o escuta e quando o vê neste momento, ele parece muito feliz.
“Acho que ele percebe que, no Real Madrid, vai ter que brigar por seu lugar, e isso vai ser difícil. Mas ele vai confiar na própria capacidade. Ele teve gente duvidando dele durante toda a carreira, o que é incrível por causa do nível em que ele joga.”
Warnock acrescentou sobre futuras transferências: “Acho que a única vez em que eu conseguiria vê-lo voltando é se o Liverpool fosse atrás dele de novo. Não o vejo jogando por mais ninguém.
“Mas sinto que Trent é uma dessas pessoas que provavelmente iria para outro lugar, talvez para a Itália ou algo assim. Acho que ele tem esse tipo de personalidade, de alguém que gostaria de se testar na vida e se mudar para lugares diferentes.”
Por que um retorno a Anfield pode se mostrar difícil
Outro ex-jogador do Liverpool, Danny Murphy, disse à GOAL durante o verão, ao ser questionado sobre um possível retorno de Alexander-Arnold nas próximas janelas: “Eu ficaria pasmo em vê-lo de volta a Anfield por alguns motivos. Um deles é a torcida. Não tenho certeza de que eles ficariam muito felizes com isso, considerando a forma como ele saiu. Além disso, com o dinheiro que ele está ganhando, não sei quem vai pagar isso a ele na Premier League neste momento. Embora seja um jogador maravilhoso, ele está ganhando um dinheiro fenomenal em Madri, obviamente por ter ido de graça.
“Acho que ele vai ficar lá por mais um tempo. Acho que ele vai dar mais uma temporada, ver como as coisas vão e depois ver em que situação estará. Ainda não o vejo voltando. Talvez em algum momento, claro, porque ele não é velho. A Premier League tem a riqueza para talvez contratá-lo, mas não acho que veremos isso acontecer agora.”
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Alexander-Arnold sob contrato em Madri até 2031
Alexander-Arnold ainda tem pouco menos de cinco anos de contrato com o Madrid, com esse vínculo indo até 2031. Ele não deu qualquer indicação de que fará outra mudança tão cedo.
Não seria nenhuma surpresa vê-lo novamente na Premier League em algum momento, dado tudo o que ele conquistou nessa competição, mas os jogadores de hoje estão dispostos a seguir abrindo horizontes, e essa mentalidade pode levá-lo para ainda mais longe de casa antes de traçar um caminho de volta.
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