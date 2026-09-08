Aos 27 anos, ele ainda tem muito futebol pela frente no mais alto nível. Grande parte disso será gasta provando seu valor para uma torcida exigente na capital espanhola, ou ele pode refazer os passos de volta à sua terra natal?

Perguntado se essas duas possibilidades poderiam se concretizar, o também natural de Merseyside Warnock, que falava em nome da Gambler Media, disse à GOAL: “Sim, é bem possível. Acho que a questão com Trent é que ele não precisa necessariamente depender de velocidade no seu jogo. Ele tem essa capacidade com a bola para escolher passes.

“Se você o ver realmente se mudando para uma posição de meio-campo central mais tarde na carreira, para poder atuar ali. Acho que, quando você o escuta e quando o vê neste momento, ele parece muito feliz.

“Acho que ele percebe que, no Real Madrid, vai ter que brigar por seu lugar, e isso vai ser difícil. Mas ele vai confiar na própria capacidade. Ele teve gente duvidando dele durante toda a carreira, o que é incrível por causa do nível em que ele joga.”

Warnock acrescentou sobre futuras transferências: “Acho que a única vez em que eu conseguiria vê-lo voltando é se o Liverpool fosse atrás dele de novo. Não o vejo jogando por mais ninguém.

“Mas sinto que Trent é uma dessas pessoas que provavelmente iria para outro lugar, talvez para a Itália ou algo assim. Acho que ele tem esse tipo de personalidade, de alguém que gostaria de se testar na vida e se mudar para lugares diferentes.”