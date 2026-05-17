Apesar de já ter conquistado todos os principais troféus do futebol mundial, Messi estaria se esforçando mais do que nunca nos bastidores.

De acordo com De Paul, o capitão do Inter Miami incorporou uma sessão dupla de treino à sua rotina diária, além de seus compromissos habituais com o clube.

Em entrevista ao Lo del Pollo, De Paul explicou que esse plano de preparação física especializado está em vigor há vários meses. “Há dois ou três meses, temos um plano de treino além do que fazemos no clube, e nós dois nos matamos para atingir a melhor forma física”, revelou o meio-campista. “Propusemos um treino duplo para nós mesmos, temos nosso preparador físico lá e damos tudo de nós.”



