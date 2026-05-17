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Treino duplo para Lionel Messi! Como o maior jogador de todos os tempos da Argentina se prepara para a Copa do Mundo de 2026, enquanto Rodrigo de Paul revela os detalhes do rigoroso regime de treinos do Inter Miami
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O segredo por trás do auge físico de Messi
Apesar de já ter conquistado todos os principais troféus do futebol mundial, Messi estaria se esforçando mais do que nunca nos bastidores.
De acordo com De Paul, o capitão do Inter Miami incorporou uma sessão dupla de treino à sua rotina diária, além de seus compromissos habituais com o clube.
Em entrevista ao Lo del Pollo, De Paul explicou que esse plano de preparação física especializado está em vigor há vários meses. “Há dois ou três meses, temos um plano de treino além do que fazemos no clube, e nós dois nos matamos para atingir a melhor forma física”, revelou o meio-campista. “Propusemos um treino duplo para nós mesmos, temos nosso preparador físico lá e damos tudo de nós.”
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Messi em grande forma
Messi vem apresentando excelente desempenho pelo Inter Miami nesta temporada da MLS 2026, tendo marcado 11 gols em 12 partidas, além de ter dado quatro assistências. O jogador de 38 anos foi mais uma vez o herói dos Herons na última partida, ao marcar dois gols na emocionante vitória por 5 a 3 sobre o Cincinnati, que levou o clube à terceira posição na tabela da Conferência Leste.
De Paul fala abertamente sobre suas dificuldades psicológicas
Além das exigências físicas do futebol de alto nível, De Paul também falou sobre os desafios pessoais que enfrenta como atleta de destaque. Conhecido por sua personalidade alegre e pelas danças no TikTok com sua filha, Francesca, o meio-campista admitiu que passa por grandes oscilações emocionais.
“Tenho muitos altos e baixos”, confessou ele. “Tenho muitos momentos de baixa. Quando caio, caio de vez. Não sou do tipo que fica na neutralidade ou na indiferença.”
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O que vem por aí para a Argentina e Messi?
De Paul espera se juntar a Messi na seleção quando a Argentina disputar o Grupo J da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. Antes do início do torneio, a equipe de Lionel Scaloni disputará dois amistosos contra Honduras e Islândia para se preparar na busca pelo quarto título da Copa do Mundo.
Para Messi, o foco permanece inteiramente no atual ciclo. Com um preparador físico dedicado e uma rotina rigorosa ao lado de De Paul, a lenda argentina está fazendo tudo ao seu alcance para garantir que sua condição física esteja à altura de sua habilidade técnica incomparável quando o torneio começar nos Estados Unidos, no México e no Canadá.