Treino do Milan: boas notícias de Estupinan. Musah e Rabiot voltam amanhã

Depois da folga de ontem, o Milan voltou a treinar hoje em Milanello e começou a preparar de forma concreta o jogo fora de casa de domingo, às 18h, na casa do Sassuolo. Todos estiveram presentes no centro esportivo do Milan, com exceção de Yunus Musah e Adrien Rabiot, que são esperados ao longo do dia de amanhã em Carnago após os compromissos com suas respectivas seleções.