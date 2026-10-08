Depois da folga de ontem, o Milan voltou a treinar hoje em Milanello e começou a preparar de forma concreta o jogo fora de casa de domingo, às 18h, na casa do Sassuolo. Todos estiveram presentes no centro esportivo do Milan, com exceção de Yunus Musah e Adrien Rabiot, que são esperados ao longo do dia de amanhã em Carnago após os compromissos com suas respectivas seleções.
Treino do Milan: boas notícias de Estupinan. Musah e Rabiot voltam amanhã
Estupinan, boas notícias
Como escreve o Milannews, Ruben Amorim terá todo o grupo à disposição, com exceção certamente de Alexis Saelemaekers, enquanto chegam notícias animadoras de Pervis Estupinan, que está muito melhor depois da leve torção no joelho sofrida com o Equador. Amanhã serão feitas avaliações para entender se ele poderá ser recuperado para a partida de domingo na casa do Sassuolo.
Novidade sobre Saelemaekers
Segundo o Gazzetta.it há novidades sobre Saelemaekers: a operação no tornozelo direito deve acontecer na próxima semana e, de fato, a esse respeito, o belga fará em Amsterdã, na segunda-feira, uma última consulta preparatória para a intervenção. O belga, ex-Anderlecht, voltará a campo em fevereiro.
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