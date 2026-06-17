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“Tratamento preferencial” para Lionel Messi? O herói argentino, autor de três gols, escapou de um “cartão vermelho certo” após uma entrada “desajeitada” na vitória na Copa do Mundo contra a Argélia
Polêmica sobre o cartão vermelho ofusca a aula-magistral
Enquanto o mundo parava para testemunhar mais uma aula magistral de Messi, as discussões pós-jogo foram dominadas por um momento de tensão que ocorreu quando o oito vezes vencedor da Bola de Ouro acertou o zagueiro central argelino Aissa Mandi com uma entrada “desajeitada”. O astro argentino pareceu pisar diretamente na parte de trás da panturrilha de Mandi com as chuteiras, um gesto que provocou pedidos imediatos de expulsão tanto do banco argelino quanto nas redes sociais.
Surpreendentemente, apesar da gravidade do contato, o árbitro nem sequer mostrou um cartão amarelo, e o VAR optou por não intervir para recomendar uma revisão. Essa leniência gerou um debate acirrado sobre se os maiores ícones do futebol são avaliados por padrões diferentes pelas equipes de arbitragem nos palcos mais importantes.
- AFP
Comentaristas protestam contra o “tratamento preferencial”
As repercussões da jogada foram imediatas, com os comentaristas da ESPN FC, Ale Moreno e Nedum Onuoha, expressando seu espanto com a ausência de um cartão. Moreno foi particularmente contundente, sugerindo que o incidente reforça uma teoria de longa data no mundo do futebol. O ex-astro da MLS afirmou: “É 100% cartão vermelho para Lionel Messi. Deveria ter sido. Isso se encaixa nessa narrativa de que grandes jogadores recebem tratamento preferencial. Quando ele estava prestes a marcar um hat-trick e o goleiro, [Luca] Zidane, conseguiu fazer uma defesa, mostraram [o presidente da FIFA] Gianni Infantino sorrindo. Ele parecia dizer: ‘Nossa, cara, essa foi por pouco’. Isso realmente reforça essa narrativa de: ‘Ah, sim, esse cara está recebendo um tratamento diferente’.”
Onuoha concordou com esses sentimentos, observando que até mesmo a narração da partida pareceu minimizar a gravidade da falta. “Na narração, eles nem mencionaram que algo havia acontecido”, comentou o ex-zagueiro do Manchester City. “Estávamos assistindo ao vídeo e pensamos: ‘Nossa, isso foi bem grave’, e eles ficaram tipo: ‘É bom ver o Messi pressionando’.”
Árbitros e VAR sob críticas
A principal fonte de frustração para muitos foi o fato de a equipe de arbitragem, liderada por Simon Marciniak, não ter revisado as imagens no monitor. Moreno questionou por que a tecnologia projetada para detectar tais erros não interveio durante a vitória de estreia dos atuais campeões.
“Nem precisamos ver a imagem estática; se você assistir ao vídeo ao vivo, percebe que, desde o início, parecia uma entrada perigosa”, acrescentou Moreno. “Depois, quando você vê o replay, fica claro que foi uma entrada perigosa. Alguém precisa dar uma olhada nisso. Por que Simon Marciniak, o árbitro, não foi chamado para ver isso? Deveria ter sido um cartão vermelho para Lionel Messi. Por mais que eu adore o Lionel Messi, foi uma entrada desajeitada, uma entrada ruim. E arranhar a parte de trás da panturrilha de alguém, do joelho até o tornozelo, deveria ter resultado em cartão vermelho.”
Compartilhando da frustração de Moreno, Onuoha disse: “Acho que parece que o momento foi ignorado… Quando o jogador estava no chão, dava para ver que Messi estava um pouco preocupado, porque sabia que, possivelmente, tinha acabado de fazer algo que poderia lhe causar problemas. Entendo por que os árbitros não viram. Mas o VAR ter analisado a jogada e dito: ‘Não, está tudo bem, não há nada mais nisso’, eu, pessoalmente, acho que isso merece um cartão vermelho.”
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Noite de recordes para o GOAT
Apesar do drama disciplinar, o desempenho de Messi com a bola foi, como de costume, imperioso. Com os três gols marcados, ele empatou com o ícone alemão Miroslav Klose no topo da lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, com 16 gols. O jogador de 38 anos abriu o placar com um chute espetacular de longe antes de fechar sua tripla aos 76 minutos, assumindo a liderança na disputa pela Chuteira de Ouro à frente de Kylian Mbappé, que havia marcado duas vezes na vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal.
O alívio é enorme para a equipe de Lionel Scaloni, já que uma suspensão de seu craque poderia ter sido um golpe catastrófico para a defesa do título. Com dois cartões amarelos no torneio resultando em suspensão automática de uma partida, o fato de Messi chegar às oitavas de final sem ter recebido nenhum cartão é uma vantagem significativa. O jogador do Inter Miami, por sua vez, sai da partida comemorando seu status ao lado de Klose e de olho no restante da fase de grupos.