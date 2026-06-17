“Tratamento preferencial” para Lionel Messi? O herói argentino, autor de três gols, escapou de um “cartão vermelho certo” após uma entrada “desajeitada” na vitória na Copa do Mundo contra a Argélia

A principal fonte de frustração para muitos foi o fato de a equipe de arbitragem, liderada por Simon Marciniak, não ter revisado as imagens no monitor. Moreno questionou por que a tecnologia projetada para detectar tais erros não interveio durante a vitória de estreia dos atuais campeões.

“Nem precisamos ver a imagem estática; se você assistir ao vídeo ao vivo, percebe que, desde o início, parecia uma entrada perigosa”, acrescentou Moreno. “Depois, quando você vê o replay, fica claro que foi uma entrada perigosa. Alguém precisa dar uma olhada nisso. Por que Simon Marciniak, o árbitro, não foi chamado para ver isso? Deveria ter sido um cartão vermelho para Lionel Messi. Por mais que eu adore o Lionel Messi, foi uma entrada desajeitada, uma entrada ruim. E arranhar a parte de trás da panturrilha de alguém, do joelho até o tornozelo, deveria ter resultado em cartão vermelho.”

Compartilhando da frustração de Moreno, Onuoha disse: “Acho que parece que o momento foi ignorado… Quando o jogador estava no chão, dava para ver que Messi estava um pouco preocupado, porque sabia que, possivelmente, tinha acabado de fazer algo que poderia lhe causar problemas. Entendo por que os árbitros não viram. Mas o VAR ter analisado a jogada e dito: ‘Não, está tudo bem, não há nada mais nisso’, eu, pessoalmente, acho que isso merece um cartão vermelho.”