O espírito esportivo esteve em plena evidência em Valência, já que o Levante UD tirou um momento para celebrar as conquistas do contingente internacional de seus adversários. Seguindo o exemplo do Elche, que promoveu uma homenagem semelhante durante a segunda rodada da temporada, os Granotas garantiram que os jogadores do Barcelona sentissem o apreço da comunidade do futebol espanhol em geral.

Quando as equipes entraram em campo para o aquecimento e o protocolo na sequência, o clima era elétrico. Os torcedores no Ciutat de Valencia deixaram de lado as rivalidades entre clubes para prestar uma longa salva de palmas de pé aos homens que ajudaram a trazer o troféu da Copa do Mundo de volta ao solo espanhol. O Levante está homenageando os jogadores do Barcelona antes do jogo como forma de agradecimento por suas contribuições para o sucesso da seleção nacional.

Apesar da homenagem especial que o Levante prestou aos vencedores da Copa do Mundo do Barcelona, o campeão de LaLiga não teve piedade e abriu dois gols de vantagem antes do intervalo. Xavi Espart abriu o placar aos cinco minutos, antes de Lamine Yamal ampliar a vantagem do Barcelona aos 19.