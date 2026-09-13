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Tratamento de realeza para as campeãs! Levante homenageia oito campeãs da Copa do Mundo do Barcelona com presentes e uma salva de palmas de pé
Uma guarda de honra para a elite do Barcelona
O espírito esportivo esteve em plena evidência em Valência, já que o Levante UD tirou um momento para celebrar as conquistas do contingente internacional de seus adversários. Seguindo o exemplo do Elche, que promoveu uma homenagem semelhante durante a segunda rodada da temporada, os Granotas garantiram que os jogadores do Barcelona sentissem o apreço da comunidade do futebol espanhol em geral.
Quando as equipes entraram em campo para o aquecimento e o protocolo na sequência, o clima era elétrico. Os torcedores no Ciutat de Valencia deixaram de lado as rivalidades entre clubes para prestar uma longa salva de palmas de pé aos homens que ajudaram a trazer o troféu da Copa do Mundo de volta ao solo espanhol. O Levante está homenageando os jogadores do Barcelona antes do jogo como forma de agradecimento por suas contribuições para o sucesso da seleção nacional.
Apesar da homenagem especial que o Levante prestou aos vencedores da Copa do Mundo do Barcelona, o campeão de LaLiga não teve piedade e abriu dois gols de vantagem antes do intervalo. Xavi Espart abriu o placar aos cinco minutos, antes de Lamine Yamal ampliar a vantagem do Barcelona aos 19.
- AFP
Apresentações especiais de Sanchez Morante
O presidente do Levante, Pablo Sanchez Morante, liderou pessoalmente as comemorações no gramado, garantindo que cada um dos oito jogadores recebesse um símbolo tangível do apreço do clube. O presidente entregou uma peça única de artesanato local, personalizada especificamente para cada atleta, para marcar sua condição de campeão mundial.
Os oito jogadores no centro da festa representavam uma mistura de superestrelas consagradas e talentos emergentes de La Masia. Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Joan Garcia, Eric Garcia e Gavi foram os nomes destacados durante a cerimônia. Cada jogador avançou para receber seu presente das mãos de Sanchez Morante, visivelmente emocionado com a recepção da torcida da casa.
Mudanças táticas e rostos conhecidos de volta
Embora o foco inicialmente estivesse nas comemorações, Hansi Flick manteve a concentração na tarefa em mãos enquanto administrava a carga de trabalho de seu elenco. O técnico alemão fez várias mudanças em sua escalação inicial, dando oportunidades a jogadores como Eric Garcia, que esteve entre os titulares usando uma máscara de proteção.
A inclusão de cinco novos rostos no time titular sugeriu que Flick já está buscando utilizar toda a profundidade de seu elenco. Com a Champions League e os desafios domésticos se acumulando, o treinador do Barcelona quer garantir que seus campeões da Copa do Mundo permaneçam descansados.
- AFP
A mensagem de solidariedade social do Levante
O Levante também usou o jogo de grande repercussão para lançar luz sobre importantes questões sociais que atualmente afetam o país. Antes de a bola rolar, os jogadores da equipe da casa entraram em campo usando camisas especiais em apoio a Ceuta, abordando a atual crise migratória na cidade espanhola localizada no norte da África.
As camisas traziam o slogan "Somos todos Caballas.", termo usado para se referir às pessoas de Ceuta, com o objetivo de promover um senso de união e conscientização. O clube explicou que o propósito da iniciativa era "dar visibilidade à situação complexa pela qual muitas pessoas estão passando e que deve ser resolvida o mais rápido possível.
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