As tensões nos bastidores foram expostas pelo jornalista investigativo Romain Molina em sua conta oficial no X.

Ao detalhar uma série de restrições severas impostas ao acampamento visitante pela federação anfitriã e pelos organizadores do evento, Molina escreveu: "O 'respeito' da Federação Argentina (e dos jogadores) com o Benin: sem bônus, nem um único cêntimo devolvido da receita gerada, nenhuma camisa trocada, nenhuma foto e entrada proibida no corredor da Argentina!

"Tudo serve para fazer negócios às custas daqueles que são tratados como meros figurantes."