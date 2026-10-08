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'Tratados como meros figurantes' - Benin teria sido impedido de receber camisas, fotos e parte da receita após jogo contra a Argentina
Visitantes enfrentam recepção fria após a partida
O elenco da seleção de Benin teria ficado consternado com o tratamento recebido após um amistoso internacional contra a Argentina no Estadio Monumental. A partida carregada de emoção em Buenos Aires serviu como um grande palco para os anfitriões celebrarem a histórica carreira internacional de Messi. No entanto, quando o apito final soou, a equipe de Gernot Rohr se viu completamente excluída, sem qualquer oportunidade de interagir com seus ilustres adversários.
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Jornalista expõe restrições logísticas generalizadas
As tensões nos bastidores foram expostas pelo jornalista investigativo Romain Molina em sua conta oficial no X.
Ao detalhar uma série de restrições severas impostas ao acampamento visitante pela federação anfitriã e pelos organizadores do evento, Molina escreveu: "O 'respeito' da Federação Argentina (e dos jogadores) com o Benin: sem bônus, nem um único cêntimo devolvido da receita gerada, nenhuma camisa trocada, nenhuma foto e entrada proibida no corredor da Argentina!
"Tudo serve para fazer negócios às custas daqueles que são tratados como meros figurantes."
Polêmica aumenta insatisfação anterior com viagem
A afronta após a partida apenas aumentou a crescente revolta no lado visitante, após reclamações anteriores sobre as más condições de viagem e de hospedagem em Buenos Aires. Relatos sugerem que o lado africano também não recebeu nenhuma compensação financeira pelo evento com ingressos esgotados, deixando jogadores e membros da comissão profundamente ressentidos com toda a operação. Isso resultou em um desfecho amargo para uma exibição que havia sido anunciada como uma celebração do futebol, com os anfitriões dominando em campo para conquistar uma vitória por 3 a 0.
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Time africano volta a focar em objetivos competitivos
Depois de uma desanimadora viagem através do Atlântico, Rohr precisa erguer rapidamente seu elenco antes das próximas eliminatórias da Copa Africana de Nações. A comissão técnica do Benin precisará corrigir grandes falhas defensivas após sofrer três gols sem resposta no segundo tempo contra a Argentina. Conquistar resultados positivos no retorno à ação continental competitiva oferece aos Cheetahs uma chance imediata de reconstruir a moral e deixar para trás a turbulência fora de campo.
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