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'Trata-se de como você se recupera' - Elliot Anderson está pronto para brilhar no Manchester City após a decepção na Copa do Mundo
Superando a dor da derrota na semifinal
Anderson admitiu que a recente derrota na semifinal da Copa do Mundo ainda o machuca. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a superar a situação e se preparou para embarcar em sua nova jornada no City. A expectativa é de que Anderson faça sua estreia oficial pelo clube quando o City enfrentar o Arsenal, campeão da Premier League, na Supercopa da Inglaterra, neste domingo, no Principality Stadium, em Cardiff.
Ao refletir sobre o impacto emocional do torneio, Anderson foi sincero sobre a dificuldade de seguir em frente após uma derrota tão significativa. “É muito difícil”, disse Anderson aos repórteres. “Ainda estou meio que lutando com isso. Há altos e baixos no futebol. O importante é como você reage. Tive três semanas para refletir sobre isso, mas agora é uma nova temporada, é preciso seguir em frente."
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Provando seu valor no cenário global
Anderson foi um dos jogadores ingleses que se destacaram naquele torneio de verão. Ele disputou 8 partidas pela Inglaterra, ajudando a equipe a conquistar a medalha de bronze ao derrotar a França por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar. Ele registrou uma assistência, 386 passes certos (90% de precisão), 19 desarmes bem-sucedidos e 28 cortes. Anderson acredita que a experiência o preparou para a pressão de jogar por um dos maiores clubes do mundo.
"Tenho muita confiança ao saber que posso render em um palco de Copa do Mundo. Obviamente, eu nunca tinha jogado em algo tão grande antes disso. Foi um teste muito bom para mim", disse Anderson.
Entrando no vazio deixado por Rodri
O momento da chegada de Anderson não poderia ser mais crucial para o Manchester City, especialmente com o futuro do pilar do meio-campo Rodri atualmente envolto em incerteza. O Barcelona intensificou sua investida pelo espanhol de 30 anos, apresentando uma nova oferta de £ 51 milhões na quarta-feira na tentativa de levar o vencedor da Bola de Ouro para o Camp Nou. Se um acordo for concluído, Anderson deverá assumir a responsabilidade e preencher o enorme vazio deixado no coração do meio-campo.
Quando foi questionado se seu estilo de jogo combina com o do internacional espanhol, Anderson demonstrou confiança em sua capacidade de se adaptar a diferentes exigências táticas. "Acho que sim. Posso fazer várias coisas no meio-campo e vou ver onde vou ser utilizado", explicou. "Vou jogar em qualquer lugar. Criando jogadas, avançando ou na outra função, se me pedirem para fazer isso."
"Conversei algumas vezes com o treinador. Ele explicou o tipo de coisas que preciso fazer. Tem muita corrida, muita energia. É para tentar controlar os jogos. Isso é o que eu posso fazer."
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Expectativas recordes no Etihad
A trajetória de Anderson até Manchester foi marcada por uma taxa de transferência recorde, saindo do Nottingham Forest por £ 116 milhões. Embora esse valor tenha sido brevemente superado pela transferência de £ 117 milhões de Morgan Rogers para o Chelsea, a pressão de ser um dos jogadores britânicos mais caros da história continua significativa. Tendo começado a carreira no Newcastle United, a rápida ascensão de Anderson nas categorias foi nada menos que meteórica.
"Isso sempre vai estar [ligado] a mim. Desde que eu me concentre em mim mesmo e nas minhas atuações, é tudo o que posso fazer. É futebol, não é?" afirmou Anderson.
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