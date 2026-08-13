Anderson admitiu que a recente derrota na semifinal da Copa do Mundo ainda o machuca. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a superar a situação e se preparou para embarcar em sua nova jornada no City. A expectativa é de que Anderson faça sua estreia oficial pelo clube quando o City enfrentar o Arsenal, campeão da Premier League, na Supercopa da Inglaterra, neste domingo, no Principality Stadium, em Cardiff.

Ao refletir sobre o impacto emocional do torneio, Anderson foi sincero sobre a dificuldade de seguir em frente após uma derrota tão significativa. “É muito difícil”, disse Anderson aos repórteres. “Ainda estou meio que lutando com isso. Há altos e baixos no futebol. O importante é como você reage. Tive três semanas para refletir sobre isso, mas agora é uma nova temporada, é preciso seguir em frente."