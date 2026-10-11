A revolta da torcida do Liverpool decorre de uma decisão que concluiu que o City e seus proprietários usaram acordos comerciais “de fachada” para melhorar artificialmente sua situação financeira. A comissão concluiu que o clube ocultou financiamento secreto e inflou suas receitas em mais de 900 milhões de libras entre 2009 e 2018. Durante esse período de gastos supostamente ilegais, o City conquistou três títulos da Premier League e lançou as bases para a era de domínio comandada por Pep Guardiola.

Os torcedores do Liverpool, em particular, ainda guardam ressentimento por terem perdido o título por pequena margem para o City em temporadas nas quais somaram mais de 90 pontos, por entenderem que a disputa nunca ocorreu em condições de igualdade. A tensão ficou evidente no início da partida, quando a torcida da casa deixou clara sua reprovação à conduta dos visitantes. As possíveis punições ao clube de Manchester não têm precedentes e vão desde enormes deduções de pontos até a exclusão da primeira divisão, podendo chegar à cassação de títulos anteriores da liga.



