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“Trapaceiros!” Manchester City enfrenta recepção hostil do Liverpool após ser considerado culpado em caso de acusações de irregularidades financeiras
Anfield explode de fúria contra o Manchester City
O clima em Anfield ficou tenso na tarde de domingo, quando o Manchester City chegou para disputar sua primeira partida desde que uma comissão independente proferiu um veredicto histórico de culpabilidade. Torcedores do Liverpool, muitos dos quais se sentem prejudicados pelo domínio do City na última década, tomaram as ruas para receber os visitantes aos gritos ensurdecedores de “trapaceiros”.
Do lado de fora do estádio, o ambiente era de intensa hostilidade. Barracas vendiam cachecóis e bandeiras que zombavam especificamente do escândalo financeiro que atualmente envolve o Etihad Stadium. A polícia precisou escoltar o ônibus do Manchester City por uma rota alternativa para evitar as maiores concentrações de manifestantes, impedindo que se repetissem os incidentes de 2018, quando objetos foram arremessados contra o veículo.
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Torcedores do Liverpool expressam revolta com escândalo financeiro do Manchester City
A revolta da torcida do Liverpool decorre de uma decisão que concluiu que o City e seus proprietários usaram acordos comerciais “de fachada” para melhorar artificialmente sua situação financeira. A comissão concluiu que o clube ocultou financiamento secreto e inflou suas receitas em mais de 900 milhões de libras entre 2009 e 2018. Durante esse período de gastos supostamente ilegais, o City conquistou três títulos da Premier League e lançou as bases para a era de domínio comandada por Pep Guardiola.
Os torcedores do Liverpool, em particular, ainda guardam ressentimento por terem perdido o título por pequena margem para o City em temporadas nas quais somaram mais de 90 pontos, por entenderem que a disputa nunca ocorreu em condições de igualdade. A tensão ficou evidente no início da partida, quando a torcida da casa deixou clara sua reprovação à conduta dos visitantes. As possíveis punições ao clube de Manchester não têm precedentes e vão desde enormes deduções de pontos até a exclusão da primeira divisão, podendo chegar à cassação de títulos anteriores da liga.
Sanções e a busca pela integridade esportiva
A decisão deixou a Premier League em um impasse administrativo, com o destino dos campeões ainda indefinido no início do processo de recursos. A incerteza chegou aos bancos de reservas, e técnicos de toda a liga manifestaram preocupação com o impacto sobre a integridade da competição. O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, comentou a situação na sexta-feira: “Acho que o pior provavelmente é a incerteza, o fato de ninguém saber o que vai acontecer.”
A falta de clareza só aumentou a insatisfação entre torcidas rivais, que acreditam que a liga precisa agir de forma decisiva para preservar sua reputação. Para muitos, o único desfecho aceitável é aquele que sirva como um impedimento permanente para qualquer clube que pense em adotar manobras financeiras semelhantes no futuro.
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Os comandados de Maresca enfrentam o teste definitivo
Em campo, a equipe de Enzo Maresca tem mantido o foco de forma notável e chegou ao confronto com o Liverpool com sete vitórias consecutivas em todas as competições. Até agora, o técnico italiano conseguiu proteger seus jogadores do ruído em torno do processo judicial, mas Anfield representa um desafio singular.
A partida começou em ritmo frenético. O time da casa buscou aproveitar a energia da torcida, mantendo a pressão alta e forçando o Manchester City a se defender em posições desconfortáveis logo no início. Com o passar do jogo, a equipe de Maresca tentou diminuir o ritmo e manter a posse de bola para silenciar os torcedores, mas a atmosfera permaneceu eletrizante o tempo todo.
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