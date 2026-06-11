Andy Robertson teve dificuldade em garantir uma vaga no time titular durante a segunda temporada malfadada de Arne Slot no Liverpool, o que o levou a passar muito tempo no banco e a não conseguir influenciar os jogos. Com o clube decidindo não renovar seu contrato ao final da temporada 2025-26, foi tomada a decisão de que Robertson, que disputou quase 400 partidas pelo clube em todas as competições, seguisse em frente. O capitão da Escócia não ficou sem clube por muito tempo, no entanto, já que o Tottenham aproveitou a oportunidade para adicionar o experiente zagueiro ao seu elenco.