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Transferências da semana: Anthony Gordon para o Barcelona, Andrew Robertson para o Tottenham e todas as principais contratações da janela de transferências de verão
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- Getty Images Sport
Andrew Robertson (do Liverpool para o Tottenham – transferência gratuita)
Andy Robertson teve dificuldade em garantir uma vaga no time titular durante a segunda temporada malfadada de Arne Slot no Liverpool, o que o levou a passar muito tempo no banco e a não conseguir influenciar os jogos. Com o clube decidindo não renovar seu contrato ao final da temporada 2025-26, foi tomada a decisão de que Robertson, que disputou quase 400 partidas pelo clube em todas as competições, seguisse em frente. O capitão da Escócia não ficou sem clube por muito tempo, no entanto, já que o Tottenham aproveitou a oportunidade para adicionar o experiente zagueiro ao seu elenco.
Marcos Senesi (do Bournemouth para o Tottenham – transferência gratuita)
Esta transferência parecia estar no ar há muito tempo, e a ida de Marcos Senesi para o Tottenham finalmente se concretizou após a recuperação bem-sucedida do Spurs no final da temporada, que evitou o rebaixamento da Premier League. O jogador da seleção argentina tem sido um dos zagueiros centrais mais consistentes nas últimas temporadas da primeira divisão inglesa e, sem dúvida, vai reforçar a defesa instável do Spurs.
- AFP
Kieran Trippier (do Newcastle para o Wolves – transferência gratuita)
O Wolves pretende montar um elenco capaz de se recuperar imediatamente após o rebaixamento para a Championship, e a contratação a título gratuito do ex-jogador da seleção inglesa Kieran Trippier parece ser uma jogada muito inteligente. O ex-lateral do Newcastle traz consigo uma vasta experiência em competições nacionais, europeias e internacionais, e deve se encaixar perfeitamente no time titular.
Daniel Peretz (do Bayern de Munique para o Southampton - 6 milhões de libras)
O Southampton, clube da Championship, confirmou, no dia 5 de junho, que havia concluído a contratação do goleiro Daniel Peretz, do Bayern de Munique. Com o caminho para a vaga de titular na Baviera significativamente bloqueado pelo status de Manuel Neuer como primeira opção indiscutível, o internacional israelense Peretz decidiu dar sinal verde para uma transferência definitiva para o Saints, após ter apresentado um bom desempenho durante seu período de empréstimo na costa sul na temporada 2025-26.
- Getty Images Sport
Kennet Eichhorn (do Hertha Berlim para o Bayer Leverkusen - 8 milhões de libras)
Apesar da forte concorrência do Liverpool, o Bayer Leverkusen acabou vencendo a disputa pela contratação do promissor adolescente Kennet Eichhorn. Como o Bayern de Munique também havia considerado a contratação do meio-campista, é uma grande conquista para o Leverkusen ter superado seus rivais da Bundesliga na disputa por um dos talentos mais cobiçados do futebol alemão. Eichhorn assinou contrato até 2031 e certamente entrará na disputa por uma vaga no time titular na temporada 2026-27.
Patrick Wimmer (do Wolfsburg para o Hoffenheim - 8,5 milhões de libras)
O Hoffenheim conseguiu contratar, de um de seus rivais da Bundesliga, Patrick Wimmer, que está a caminho da Copa do Mundo, onde se reunirá com seu ex-técnico no Austria Viena, Christian Ilzer. De fato, o Hoffenheim agiu com perspicácia ao fechar o negócio antes do início do grande evento mundial, em 11 de junho, já que o valor de Wimmer provavelmente só tenderá a aumentar caso o meio-campista ofensivo consiga entrar em campo e dar uma contribuição significativa à seleção austríaca.
- Getty Images Sport
Issa Doumbia (da Venezia para o Sporting CP - 17 milhões de libras)
O Sporting CP, vice-campeão da Liga Portugal, reforçou seu elenco com a contratação do promissor meio-campista Issa Doumbia, proveniente do Venezia, campeão da Série B. O jogador de 22 anos, que já se comparou a Paul Pogba, admitiu que jogar a Liga dos Campeões é um “sonho” para ele. O Sporting inseriu uma cláusula de rescisão de € 80 milhões em seu contrato, caso os grandes clubes europeus venham a notar seu talento e tentem contratá-lo no futuro.
Ewen Jaouen (do Reims para o Newcastle - 18 milhões de libras)
O Newcastle contratou Ewen Jaouen no dia 10 de junho, numa tentativa dos Magpies de reforçar o elenco de goleiros. Com Aaron Ramsdale voltando para o Southampton, Eddie Howe decidiu trazer o jogador de 20 anos para disputar a camisa nº 1 com Nick Pope. Jaouen tem pouca experiência no mais alto nível, mas provou ser uma presença confiável, ajudando o Reims a terminar em sexto lugar na tabela da Ligue 2 na temporada 2025-26.
- Getty Images
Zadok Yohanna (do AIK Estocolmo para o Brighton - 25,5 milhões de libras)
O departamento de olheiros do Brighton voltou a acertar em cheio, com os Seagulls superando a concorrência de clubes rivais da Premier League para garantir a contratação do ponta-esquerda nigeriano Zadok Yohanna. De fato, o jogador de 18 anos revelou que o histórico da equipe de Fabian Hurzeler em “desenvolver jovens talentos” o convenceu de que a mudança para a costa sul era a decisão certa, e será interessante ver como ele se sairá na primeira divisão inglesa.
Rasmus Hojlund (do Manchester United para o Napoli – 38 milhões de libras)
Rasmus Hojlund foi considerado dispensável no Manchester United e passou uma temporada de empréstimo bastante bem-sucedida no Napoli na temporada 2025-26, onde marcou 16 gols em todas as competições. Os gols do jogador da seleção dinamarquesa ajudaram o time da Série A a garantir um lugar entre os quatro primeiros e a classificação para a Liga dos Campeões — uma conquista que acionou uma cláusula de compra obrigatória por modestos 38 milhões de libras.
- AFP
Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona – 70 milhões de libras)
O Barcelona confirmou a primeira grande contratação do verão, ainda antes mesmo da abertura da janela de transferências, ao surpreender o mundo do futebol com o anúncio, no final de maio, de um acordo de 70 milhões de libras pelo ala do Newcastle, Anthony Gordon. O atacante inglês passará agora a disputar uma vaga no time titular com nomes como Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo e Ferran Torres, sendo ainda possível que Gordon venha a se juntar ao seu companheiro da seleção inglesa, Marcus Rashford, no clube campeão da La Liga.