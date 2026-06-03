Transferência surpresa e grande contratação sem custo! O Real Madrid parece estar prestes a dar uma dupla tacada espetacular

Pois, conforme relata Fabrizio Romano, Denzel Dumfries, do Inter de Milão, também se juntará ao Real Madrid. Para fechar o negócio, não foi necessária nenhuma habilidade de negociação com os nerazzurri; o Real Madrid estaria, portanto, fazendo uso da cláusula de rescisão no valor de 20 milhões de euros. O jogador da seleção holandesa ainda tem contrato com o Inter até 2028.

Há cinco anos, Dumfries foi transferido do PSV Eindhoven para os Nerazzurri por pouco menos de 14 milhões de euros e se estabeleceu imediatamente como titular na lateral direita. Ele teve sua melhor temporada em 2024/25, quando Dumfries foi mais produtivo ofensivamente do que nunca em sua carreira, com onze gols e seis assistências em 47 partidas oficiais.

Ele teve um papel especialmente importante na classificação do Inter para a final da Liga dos Campeões. Nas espetaculares partidas das semifinais contra o FC Barcelona, Dumfries marcou dois gols e deu três assistências, participando diretamente de seis dos sete gols do Inter contra os catalães.