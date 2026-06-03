Transferência surpresa e grande contratação sem custo! O Real Madrid parece estar prestes a dar uma dupla tacada espetacular

A última temporada de Dumfries foi marcada por uma pausa de vários meses, entre o final de novembro e o início de março. O holandês precisou se submeter a uma cirurgia no tornozelo, enquanto o Inter dominava a competição nacional. Ainda assim, ele contribuiu com uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre a Lazio na final da Copa. Assim, os nerazzurri conquistaram mais uma vez a dobradinha no final da passagem de Dest por Milão.
Segundo informações, a Inter pretende compensar a saída de Dumfries com a contratação de Marco Palestra, mas isso aparentemente não sairá barato. O lateral-direito, emprestado pelo Atalanta Bergamo ao Cagliari Calcio, deve custar pelo menos 50 milhões de euros.
No Real Madrid, Dumfries disputará a lateral direita com Trent Alexander-Arnold após a saída do ícone do clube, Dani Carvajal. O jogador de 27 anos, que chegou no verão passado sem custos de transferência do Liverpool, raramente conseguiu convencer em sua temporada de estreia, em parte devido a duas lesões musculares prolongadas. Para coroar a temporada desastrosa, Alexander-Arnold não foi convocado pelo técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, para a Copa do Mundo.