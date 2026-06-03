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Real Madrid PerezGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Transferência surpresa e grande contratação sem custo! O Real Madrid parece estar prestes a dar uma dupla tacada espetacular

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I. Konate
D. Dumfries
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Real Madrid
T. Alexander-Arnold

Enquanto a decisão sobre a presidência será tomada em poucos dias, o Real Madrid parece já estar trabalhando nos bastidores, com sucesso, na montagem do elenco para a próxima temporada. Duas novas contratações poderão ser anunciadas em breve.

Segundo o jornal *as*, Ibrahima Konaté se juntará ao Real Madrid sem custo de transferência, caso Florentino Pérez seja reeleito presidente do clube no dia 7 de junho. O dirigente de 79 anos teria chegado a um acordo com o experiente zagueiro central do Liverpool para um contrato de quatro anos; no entanto, para a assinatura definitiva do contrato, Pérez ainda precisa vencer Enrique Riquelme nas eleições.

E Konate não deve ser a única contratação que os madrilenos apresentarão em breve.

  • Pois, conforme relata Fabrizio Romano, Denzel Dumfries, do Inter de Milão, também se juntará ao Real Madrid. Para fechar o negócio, não foi necessária nenhuma habilidade de negociação com os nerazzurri; o Real Madrid estaria, portanto, fazendo uso da cláusula de rescisão no valor de 20 milhões de euros. O jogador da seleção holandesa ainda tem contrato com o Inter até 2028.

    Há cinco anos, Dumfries foi transferido do PSV Eindhoven para os Nerazzurri por pouco menos de 14 milhões de euros e se estabeleceu imediatamente como titular na lateral direita. Ele teve sua melhor temporada em 2024/25, quando Dumfries foi mais produtivo ofensivamente do que nunca em sua carreira, com onze gols e seis assistências em 47 partidas oficiais.

    Ele teve um papel especialmente importante na classificação do Inter para a final da Liga dos Campeões. Nas espetaculares partidas das semifinais contra o FC Barcelona, Dumfries marcou dois gols e deu três assistências, participando diretamente de seis dos sete gols do Inter contra os catalães.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Denzel Dumfries vai disputar a vaga no Real Madrid com o decepcionante Alexander-Arnold

    A última temporada de Dumfries foi marcada por uma pausa de vários meses, entre o final de novembro e o início de março. O holandês precisou se submeter a uma cirurgia no tornozelo, enquanto o Inter dominava a competição nacional. Ainda assim, ele contribuiu com uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre a Lazio na final da Copa. Assim, os nerazzurri conquistaram mais uma vez a dobradinha no final da passagem de Dest por Milão.

    Segundo informações, a Inter pretende compensar a saída de Dumfries com a contratação de Marco Palestra, mas isso aparentemente não sairá barato. O lateral-direito, emprestado pelo Atalanta Bergamo ao Cagliari Calcio, deve custar pelo menos 50 milhões de euros.

    No Real Madrid, Dumfries disputará a lateral direita com Trent Alexander-Arnold após a saída do ícone do clube, Dani Carvajal. O jogador de 27 anos, que chegou no verão passado sem custos de transferência do Liverpool, raramente conseguiu convencer em sua temporada de estreia, em parte devido a duas lesões musculares prolongadas. Para coroar a temporada desastrosa, Alexander-Arnold não foi convocado pelo técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, para a Copa do Mundo.