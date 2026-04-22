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SID

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Transferência sensacional para o Real Madrid? Sebastian Hoeneß, do VfB Stuttgart, se pronuncia sobre os rumores espetaculares

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O técnico Sebastian Hoeneß, do VfB Stuttgart, reagiu com cautela aos supostos rumores sobre o interesse do Real Madrid

"Isso não me preocupa muito", disse ele antes da semifinal da Copa da Alemanha contra o SC Freiburg, na quinta-feira, acrescentando que está, na verdade, "focado na reta final" da temporada.

Segundo a Sport Bild, Hoeneß seria um dos candidatos que o Real está discutindo atualmente para a possível sucessão do atual técnico Álvaro Arbeloa no verão.

  • Arbeloa, que caminha para uma temporada sem títulos com o Real Madrid, assumiu o cargo apenas em meados de janeiro, substituindo Xabi Alonso, demitido pouco antes. Embora o contrato do técnico de 43 anos vá até 2027, pelo menos desde a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, a tendência aponta para uma separação já após esta temporada. Assim, o The Athletic classificou na semana passada a saída de Arbeloa no verão como “muito provável”.

    Para a formação de um novo time de sucesso, o Real parece agora estar considerando, entre outros, Hoeneß. De acordo com o Sport Bild, os madrilenos estão analisando minuciosamente o alemão de 43 anos. Nesse contexto, o estilo de jogo ousado do Stuttgart e a capacidade de Hoeneß de desenvolver um time funcional sem a contratação de estrelas já consagradas teriam causado boa impressão nos dirigentes do Real.

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  • Sebastian HoeneßGetty

    O técnico do VfB, Hoeneß, aguarda ansiosamente a segunda final consecutiva da Copa: "Estamos todos empolgados"

    Contra o Sport-Club, o técnico do atual campeão não poderá contar com o zagueiro central Finn Jeltsch. O jogador de 19 anos sofreu uma lesão na musculatura abdominal no fim de semana, durante a derrota por 2 a 4 para o FC Bayern na Bundesliga. Hoeneß confirmou na quarta-feira a ausência de Jeltsch: “Daqui a alguns dias haverá um exame, então talvez possamos precisar por quanto tempo ele ficará fora.”

    A expectativa de Hoeneß pelo confronto com o Sport-Club não foi abalada por isso. “Estamos todos muito animados”, enfatizou o técnico de 43 anos; após a conquista da taça no ano passado, o clube “ganhou gosto pelo sucesso. Ganhar títulos é o máximo. Estar em Berlim foi fantástico”, disse Hoeneß, referindo-se à final contra o Arminia Bielefeld (4 a 2) no ano passado, “levantar a taça foi grandioso. Queremos isso de novo.”

    No entanto, com o Freiburg, espera-se um adversário “cheio de confiança”. O time da Breisgau chegou às semifinais da Liga Europa na semana passada e, portanto, ainda tem uma chance dupla de conquistar um título. “Eles evoluíram bem”, elogia Hoeneß o Sport-Club, “estão fazendo uma temporada realmente boa. Mesmo assim, vamos tentar vencê-los amanhã.”

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