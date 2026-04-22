Transferência sensacional para o Real Madrid? Sebastian Hoeneß, do VfB Stuttgart, se pronuncia sobre os rumores espetaculares

Contra o Sport-Club, o técnico do atual campeão não poderá contar com o zagueiro central Finn Jeltsch. O jogador de 19 anos sofreu uma lesão na musculatura abdominal no fim de semana, durante a derrota por 2 a 4 para o FC Bayern na Bundesliga. Hoeneß confirmou na quarta-feira a ausência de Jeltsch: “Daqui a alguns dias haverá um exame, então talvez possamos precisar por quanto tempo ele ficará fora.”

A expectativa de Hoeneß pelo confronto com o Sport-Club não foi abalada por isso. “Estamos todos muito animados”, enfatizou o técnico de 43 anos; após a conquista da taça no ano passado, o clube “ganhou gosto pelo sucesso. Ganhar títulos é o máximo. Estar em Berlim foi fantástico”, disse Hoeneß, referindo-se à final contra o Arminia Bielefeld (4 a 2) no ano passado, “levantar a taça foi grandioso. Queremos isso de novo.”

No entanto, com o Freiburg, espera-se um adversário “cheio de confiança”. O time da Breisgau chegou às semifinais da Liga Europa na semana passada e, portanto, ainda tem uma chance dupla de conquistar um título. “Eles evoluíram bem”, elogia Hoeneß o Sport-Club, “estão fazendo uma temporada realmente boa. Mesmo assim, vamos tentar vencê-los amanhã.”