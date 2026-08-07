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Transferência para a MLS e retorno à Inglaterra: ex-estrela do Bayern de Munique faz previsões sobre o futuro de Harry Kane enquanto o atacante recordista avalia decisão sobre contrato
Kane no caminho para se tornar uma lenda no Bayern de Munique
Ao deixar o Tottenham como o maior artilheiro da história do clube em 2023, Kane assinou um contrato de quatro anos com o Bayern. Ele tem entregado um retorno extraordinário pelo investimento na Baviera, com 146 gols marcados em 147 partidas por todas as competições.
Sua famosa maldição de títulos foi encerrada, com o plano de buscar a glória na Liga dos Campeões e consolidar o status de lenda bem longe do norte de Londres. A disposição para acertar novos termos foi manifestada por todas as partes envolvidas nas conversas no clube.
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Kane seguirá os passos de Messi e irá para a MLS em algum momento?
Kane, porém, completou 33 anos em julho e sabe que chegará o dia em que precisará se afastar da elite do futebol europeu. Quando esse momento chegar, para que direção ele irá? O capitão da Inglaterra já falou anteriormente sobre o desejo de tentar a sorte como chutador no NFL.
Com isso em mente, será que ele pode ir para a América do Norte nos próximos dois anos e, potencialmente, seguir os passos de Lionel Messi no Inter Miami, se juntando a Sir David Beckham?
Quando essas perguntas foram feitas a Hamann, o ex-meio-campista do Bayern, falando com exclusividade à GOAL, cortesia da MrQ Casino, disse: “Bem, é o que ele quer fazer. Obviamente, ele sente que ainda tem condições de marcar gols na Alemanha pelos próximos dois ou três anos.
“Ele ainda pode ir para lá aos 35, para a MLS ou talvez para a Arábia Saudita. Acho que ele tem quatro filhos. Não tenho certeza se ele quer fazer essa mudança para o outro lado do Atlântico já neste momento. Não sei quais são as intenções dele.
“Acho que, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para a Inglaterra, para o Reino Unido, talvez não para jogar, mas para viver lá. É uma pergunta que só ele pode responder. Acho que isso já diz muito por si só.
“Há conversas em andamento com o Bayern de Munique porque ele obviamente sente que vai marcar, que pode marcar gols nas próximas duas ou três temporadas. Fazer essa mudança para a MLS ou para a Arábia Saudita, acho que ele ainda pode fazer isso quando o contrato acabar.”
O que Kane disse sobre seus planos para o futuro
O ex-técnico do Tottenham Harry Redknapp já havia dito à GOAL, quando questionado sobre uma mudança de Kane para a Flórida: “Ele poderia, sim. Dinheiro não vai mais ser o fator principal para ele. Mas um grande último contrato no fim da carreira, indo para os Estados Unidos e para Miami, para jogar no time do Beckham ou em algum lugar assim, não parece nada mal, parece? Parece uma ótima ideia.”
O próprio jogador, no entanto, tratou de minimizar as conversas sobre transferência sempre que surgiram rumores. Dando uma atualização sobre seus planos na última temporada, Kane disse: “Acho que a MLS é cedo demais, com certeza, pela forma como me sinto agora, pela forma como estou jogando agora. A MLS seria algo para mais tarde na minha carreira, quando eu estiver pensando nos meus últimos dois anos ou algo assim. Em relação a ficar lá [no Bayern] por mais tempo, eu certamente consigo ver isso acontecendo.
“Em relação à Premier League, eu não sei. Se você tivesse me perguntado quando saí pela primeira vez para ir ao Bayern, eu teria dito com certeza que voltaria. Agora que estou lá há alguns anos, eu diria provavelmente que isso diminuiu um pouco, não tanto, mas eu não diria que nunca voltaria. O que aprendi na minha carreira é que diferentes oportunidades e diferentes momentos acontecem, e as coisas se encaixam. Voltando ao meu primeiro ponto, com o Bayern agora, estou totalmente comprometido com o Bayern.”
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Sonho americano: Kane encara algumas grandes decisões
Kane deve se reapresentar em breve ao Bayern para a pré-temporada, após suas façanhas na Copa do Mundo de 2026, e sua presença no elenco de Vincent Kompany permitirá que as discussões sobre transferências sejam concluídas.
Resta saber por quanto tempo ele vai se comprometer com o gigante da Bundesliga, com as conversas sobre perseguir o sonho americano devendo continuar, enquanto nomes como Beckham acompanham de perto os acontecimentos do outro lado do Atlântico.
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