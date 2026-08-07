Kane, porém, completou 33 anos em julho e sabe que chegará o dia em que precisará se afastar da elite do futebol europeu. Quando esse momento chegar, para que direção ele irá? O capitão da Inglaterra já falou anteriormente sobre o desejo de tentar a sorte como chutador no NFL.

Com isso em mente, será que ele pode ir para a América do Norte nos próximos dois anos e, potencialmente, seguir os passos de Lionel Messi no Inter Miami, se juntando a Sir David Beckham?

Quando essas perguntas foram feitas a Hamann, o ex-meio-campista do Bayern, falando com exclusividade à GOAL, cortesia da MrQ Casino, disse: “Bem, é o que ele quer fazer. Obviamente, ele sente que ainda tem condições de marcar gols na Alemanha pelos próximos dois ou três anos.

“Ele ainda pode ir para lá aos 35, para a MLS ou talvez para a Arábia Saudita. Acho que ele tem quatro filhos. Não tenho certeza se ele quer fazer essa mudança para o outro lado do Atlântico já neste momento. Não sei quais são as intenções dele.

“Acho que, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para a Inglaterra, para o Reino Unido, talvez não para jogar, mas para viver lá. É uma pergunta que só ele pode responder. Acho que isso já diz muito por si só.

“Há conversas em andamento com o Bayern de Munique porque ele obviamente sente que vai marcar, que pode marcar gols nas próximas duas ou três temporadas. Fazer essa mudança para a MLS ou para a Arábia Saudita, acho que ele ainda pode fazer isso quando o contrato acabar.”