Segundo uma reportagem da Sport Bild, os dirigentes do Stuttgart elaboraram um plano detalhado para, em caso extremo, vender o meio-campista de 25 anos pelo valor máximo de transferência.
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Transferência no verão? O VfB Stuttgart parece ter definido o preço do jogador da seleção nacional, muito cobiçado
Para isso, o VfB teria primeiro que resgatar a cláusula de rescisão prevista no contrato atual de Stiller. Segundo informações, essa cláusula é de 36,5 milhões de euros e pode ser eliminada do contrato por uma quantia relativamente baixa de apenas dois milhões de euros, que o VfB teria de pagar a Stiller.
Em seguida, o atual campeão da Copa da Alemanha poderia negociar livremente o valor da transferência. Stiller está vinculado ao clube da Suábia até 30 de junho de 2028; segundo a Sport Bild, o clube gostaria de receber pelo menos 50 milhões de euros em caso de saída.
Não está claro se isso realmente acontecerá. O jogador, que já disputou sete partidas pela seleção alemã, é um dos titulares indiscutíveis do Stuttgart sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß e ainda tem esperanças de participar da Copa do Mundo, já foi associado a alguns dos principais clubes europeus no passado.
Por exemplo, o Real Madrid, da LaLiga espanhola, ou o Manchester United, da Premier League, teriam demonstrado interesse em uma transferência, mas aparentemente nada se concretizou ainda.
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O Stuttgart estaria disposto a gastar uma boa quantia para contratar o sucessor de Stiller
Caso Stiller venha realmente a deixar o VfB, o Stuttgart teria de acelerar a busca por um sucessor no verão. Entre 25 e 30 milhões dos 50 milhões de euros arrecadados devem ser reinvestidos para esse fim. O mesmo se aplica à saída de Jamie Leweling, cujo valor de transferência também deve rondar os 50 milhões de euros. Além disso, o clube da Suábia parece estar pensando em um substituto para o lateral-esquerdo Maximilian Mittelstädt.
Stiller é formado nas categorias de base do FC Bayern de Munique e chegou a Stuttgart no verão de 2023, após uma passagem de dois anos pelo TSG Hoffenheim. Na temporada atual, ele atuou 44 vezes pelo VfB em todas as competições, marcando um gol e dando dez assistências.