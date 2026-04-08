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Christian Guinin

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Transferência no verão? O VfB Stuttgart parece ter definido o preço do jogador da seleção nacional, muito cobiçado

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A. Stiller

O VfB Stuttgart parece estar se preparando, por precaução, para a possível saída do jogador da seleção nacional Angelo Stiller no próximo verão.

Segundo uma reportagem da Sport Bild, os dirigentes do Stuttgart elaboraram um plano detalhado para, em caso extremo, vender o meio-campista de 25 anos pelo valor máximo de transferência.

  • Para isso, o VfB teria primeiro que resgatar a cláusula de rescisão prevista no contrato atual de Stiller. Segundo informações, essa cláusula é de 36,5 milhões de euros e pode ser eliminada do contrato por uma quantia relativamente baixa de apenas dois milhões de euros, que o VfB teria de pagar a Stiller.

    Em seguida, o atual campeão da Copa da Alemanha poderia negociar livremente o valor da transferência. Stiller está vinculado ao clube da Suábia até 30 de junho de 2028; segundo a Sport Bild, o clube gostaria de receber pelo menos 50 milhões de euros em caso de saída.

    Não está claro se isso realmente acontecerá. O jogador, que já disputou sete partidas pela seleção alemã, é um dos titulares indiscutíveis do Stuttgart sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß e ainda tem esperanças de participar da Copa do Mundo, já foi associado a alguns dos principais clubes europeus no passado.

    Por exemplo, o Real Madrid, da LaLiga espanhola, ou o Manchester United, da Premier League, teriam demonstrado interesse em uma transferência, mas aparentemente nada se concretizou ainda.

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  • Stiller NeuGetty

    O Stuttgart estaria disposto a gastar uma boa quantia para contratar o sucessor de Stiller

    Caso Stiller venha realmente a deixar o VfB, o Stuttgart teria de acelerar a busca por um sucessor no verão. Entre 25 e 30 milhões dos 50 milhões de euros arrecadados devem ser reinvestidos para esse fim. O mesmo se aplica à saída de Jamie Leweling, cujo valor de transferência também deve rondar os 50 milhões de euros. Além disso, o clube da Suábia parece estar pensando em um substituto para o lateral-esquerdo Maximilian Mittelstädt.

    Stiller é formado nas categorias de base do FC Bayern de Munique e chegou a Stuttgart no verão de 2023, após uma passagem de dois anos pelo TSG Hoffenheim. Na temporada atual, ele atuou 44 vezes pelo VfB em todas as competições, marcando um gol e dando dez assistências.

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