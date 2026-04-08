Transferência no verão? O VfB Stuttgart parece ter definido o preço do jogador da seleção nacional, muito cobiçado

Para isso, o VfB teria primeiro que resgatar a cláusula de rescisão prevista no contrato atual de Stiller. Segundo informações, essa cláusula é de 36,5 milhões de euros e pode ser eliminada do contrato por uma quantia relativamente baixa de apenas dois milhões de euros, que o VfB teria de pagar a Stiller.

Em seguida, o atual campeão da Copa da Alemanha poderia negociar livremente o valor da transferência. Stiller está vinculado ao clube da Suábia até 30 de junho de 2028; segundo a Sport Bild, o clube gostaria de receber pelo menos 50 milhões de euros em caso de saída.

Não está claro se isso realmente acontecerá. O jogador, que já disputou sete partidas pela seleção alemã, é um dos titulares indiscutíveis do Stuttgart sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß e ainda tem esperanças de participar da Copa do Mundo, já foi associado a alguns dos principais clubes europeus no passado.

Por exemplo, o Real Madrid, da LaLiga espanhola, ou o Manchester United, da Premier League, teriam demonstrado interesse em uma transferência, mas aparentemente nada se concretizou ainda.