O Dortmund desistiu de forma dramática da corrida para contratar o promissor prospecto do Colônia El Mala. De acordo com a BILD, a decisão veio depois de o clube da Bundesliga ver uma enorme oferta de transferência, avaliada em mais de € 50 milhões, ser rejeitada por seus rivais domésticos.

A proposta final foi apresentada ao diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, por executivos do Dortmund, Lars Ricken e Ole Book, nos últimos dias. No entanto, os clubes não conseguiram chegar a um acordo total, levando o Dortmund a deixar completamente a mesa de negociações. Esse desenvolvimento significativo põe fim a uma das sagas de transferência mais importantes do verão. Agora, o jogador deve permanecer em seu atual clube na próxima temporada.