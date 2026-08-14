AFP
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Transferência MELA! Borussia Dortmund desiste de acordo gigantesco de € 50 milhões por principal promessa da Bundesliga
Dortmund encerra investida por El Mala
O Dortmund desistiu de forma dramática da corrida para contratar o promissor prospecto do Colônia El Mala. De acordo com a BILD, a decisão veio depois de o clube da Bundesliga ver uma enorme oferta de transferência, avaliada em mais de € 50 milhões, ser rejeitada por seus rivais domésticos.
A proposta final foi apresentada ao diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, por executivos do Dortmund, Lars Ricken e Ole Book, nos últimos dias. No entanto, os clubes não conseguiram chegar a um acordo total, levando o Dortmund a deixar completamente a mesa de negociações. Esse desenvolvimento significativo põe fim a uma das sagas de transferência mais importantes do verão. Agora, o jogador deve permanecer em seu atual clube na próxima temporada.
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Ricken confirma colapso total da transferência
O diretor-geral esportivo do Dortmund, Ricken, confirmou publicamente que o clube não seguirá mais na busca pelo talentoso jovem. Ele esclareceu completamente a situação ao falar sobre o negócio fracassado.
"Said El Mala não é jogador do Borussia Dortmund e também não se tornará um neste verão", confirmou Ricken ao Funke Mediengruppe. "Said El Mala não é jogador do Borussia Dortmund, nem se tornará um neste verão. Mantivemos conversas abertas com dirigentes do 1. FC Köln nos últimos dias, mas eles rejeitaram nossa oferta final. O Borussia Dortmund não fará outra proposta e não seguirá adiante com a transferência do jogador."
Estrutura de bônus se mostrou altamente problemática
Embora o pacote financeiro geral fosse extremamente lucrativo, a estrutura do acordo proposto acabou fazendo as negociações fracassarem. Segundo o BILD, a taxa de transferência fixa oferecida pelo Dortmund girava em torno de € 46 milhões.
Com a inclusão de vários bônus relacionados a desempenho, o pacote total teria ultrapassado ligeiramente a avaliação de € 50 milhões do Koln, chegando a uma estimativa de € 52 milhões a € 53 milhões. No entanto, o Koln ficou completamente insatisfeito com as condições rígidas vinculadas a esses possíveis pagamentos de bônus.
Os bônus propostos teriam sido estruturados ao longo de um período de tempo significativamente longo. Além disso, dependiam fortemente de o jogador atingir um alto número de partidas pelo time principal, o que significava que o Koln não tinha garantia financeira.
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El Mala deve permanecer no Colônia
Após a desistência definitiva do Dortmund das negociações, El Mala continuará seu desenvolvimento imediato no Koln. A promessa muito bem avaliada agora vai focar totalmente na próxima temporada ao lado dos atuais companheiros de equipe.
A postura firme do Koln no mercado de transferências demonstra seu forte desejo de ditar os termos de quaisquer saídas de grande repercussão. O clube sustentou sua posição com sucesso em relação à estrutura exata de pagamento de sua avaliação de € 50 milhões. Enquanto isso, a equipe de recrutamento do Dortmund agora precisa voltar sua atenção para alvos alternativos. A diretoria do clube vai explorar outras opções se quiser reforçar o elenco antes de o mercado de transferências de verão fechar oficialmente.
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