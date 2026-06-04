Transferência histórica de grandes proporções! O 1. FC Köln parece estar aceitando uma oferta gigantesca por Said El Mala

El Mala já havia despertado o interesse de outros clubes, além do Bees, graças à sua excelente temporada de estreia na Bundesliga. Dizem que até o FC Bayern já estava de olho nele há algum tempo. Na verdade, o Brighton & Hove Albion, com o técnico alemão Fabian Hürzeler, acabou se destacando como grande favorito na disputa pelo jogador nascido em Krefeld, mas os Seagulls não estariam dispostos a arcar com os 50 milhões de euros exigidos pelo Effzeh. Assim, o limite máximo do Brighton teria sido de apenas 35 milhões.

El Mala foi, para o Effzeh, logo em sua primeira temporada, o jogador mais importante na luta pela permanência na divisão. Ele atuou em todas as 34 partidas da Bundesliga, marcou 13 gols e deu cinco assistências. No decorrer da temporada, porém, surgiram controvérsias em relação à forma como o então técnico Lukas Kwasniok lidava com El Mala. Para incompreensão de muitos, Kwasniok costumava escalar o jogador de 19 anos como reserva. Quando Kwasniok deixou o Effzeh em março, El Mala postou um vídeo comemorativo ao lado de seu companheiro de ataque, Ragnar Ache.

Sob o comando do sucessor de Kwasniok, Rene Wagner, El Mala foi titular em todas as partidas seguintes da Bundesliga e marcou mais três gols. No entanto, no final, isso não foi suficiente para uma convocação para a seleção alemã na Copa do Mundo.

“Ele fez uma ótima segunda metade da temporada, marcou bem”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na coletiva de imprensa de convocação no final de maio – mas também citou diretamente os motivos pelos quais acabou decidindo não convocar El Mala. “É claro que ele se encaixa muito bem na filosofia de jogo do Colônia. A questão era: ele já está pronto para a nossa filosofia de jogo em uma outra profundidade de ataque? Quando se olha o mapa de calor do Colônia, ele fica perto do próprio gol.”