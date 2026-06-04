A novela de transferências envolvendo a grande revelação alemã da última temporada da Bundesliga está chegando ao fim. Segundo o jornal *Bild*, o 1. FC Köln decidiu aceitar a oferta do FC Brentford, no valor total de 50 milhões de euros, pelo jovem atacante de 19 anos.
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Transferência histórica de grandes proporções! O 1. FC Köln parece estar aceitando uma oferta gigantesca por Said El Mala
O valor base da transferência deve ser de 45 milhões de euros, aos quais se somam mais cinco milhões em bônus facilmente alcançáveis. Além disso, a oferta inclui também uma participação de 15% em caso de revenda. El Mala deve assinar um contrato com o Brentford até 2030 e passar a ganhar quatro milhões de euros por ano.
O prazo acordado entre os dois clubes se estende até sexta-feira. Até lá, os Bees querem uma resposta do time de Colônia — e, ao que tudo indica, ela será positiva. Antes disso, porém, o diretor esportivo Thomas Kessler ainda precisa obter a aprovação do chamado Comitê Conjunto do clube. No entanto, isso seria apenas uma formalidade, assim como a aprovação da mãe de El Mala. É ela, aliás, quem conduz as negociações em nome do filho com o Brentford. A transferência já pode ser concretizada neste fim de semana.
El Mala se tornaria então imediatamente a venda mais cara da história do clube de Colônia. Atualmente, esse título ainda pertence a Anthony Modeste, que se transferiu para o TJ Quanjian, na China, no verão de 2018. Para o Brentford, El Mala também seria uma transferência recorde. As contratações mais caras da história do clube até o momento são Dango Ouattara, por 42,8 milhões (do AFC Bournemouth), e Igor Thiago, por 33 milhões de euros (do Club Brugge).
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Said El Mala desistiu do BVB por causa do irmão Malek
Ainda não se sabe se, junto com Said, seu irmão Malek El Mala também será transferido para o Brentford. Os dois têm uma relação muito próxima e moram juntos em um apartamento compartilhado. A transferência deles do Viktoria Köln para o Effzeh também ocorreu como um pacote duplo. No clube de Colônia, porém, Malek El Mala joga atualmente apenas pela segunda equipe na Regionalliga West. Na última temporada, ele marcou cinco gols em 13 jogos, mas ficou fora dos gramados por quase seis meses devido a uma lesão muscular.
O fato de os irmãos planejarem suas carreiras juntos já foi fatal para o BVB. Em 2024, Said recusou uma oferta do Borussia Dortmund porque o clube da Westfália não queria contratar seu irmão Malek. “Com isso, para mim, estava fora de questão”, disse ele em uma entrevista dupla à 11Freunde. Para Said, não há dúvida de que seu irmão, dois anos mais velho, também está destinado a grandes conquistas no futebol profissional: “Tenho cem por cento de certeza de que Malek seguirá o mesmo caminho.”
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Said El Mala: Polêmicas em torno de Kwasniok e a não convocação para a Copa do Mundo
El Mala já havia despertado o interesse de outros clubes, além do Bees, graças à sua excelente temporada de estreia na Bundesliga. Dizem que até o FC Bayern já estava de olho nele há algum tempo. Na verdade, o Brighton & Hove Albion, com o técnico alemão Fabian Hürzeler, acabou se destacando como grande favorito na disputa pelo jogador nascido em Krefeld, mas os Seagulls não estariam dispostos a arcar com os 50 milhões de euros exigidos pelo Effzeh. Assim, o limite máximo do Brighton teria sido de apenas 35 milhões.
El Mala foi, para o Effzeh, logo em sua primeira temporada, o jogador mais importante na luta pela permanência na divisão. Ele atuou em todas as 34 partidas da Bundesliga, marcou 13 gols e deu cinco assistências. No decorrer da temporada, porém, surgiram controvérsias em relação à forma como o então técnico Lukas Kwasniok lidava com El Mala. Para incompreensão de muitos, Kwasniok costumava escalar o jogador de 19 anos como reserva. Quando Kwasniok deixou o Effzeh em março, El Mala postou um vídeo comemorativo ao lado de seu companheiro de ataque, Ragnar Ache.
Sob o comando do sucessor de Kwasniok, Rene Wagner, El Mala foi titular em todas as partidas seguintes da Bundesliga e marcou mais três gols. No entanto, no final, isso não foi suficiente para uma convocação para a seleção alemã na Copa do Mundo.
“Ele fez uma ótima segunda metade da temporada, marcou bem”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na coletiva de imprensa de convocação no final de maio – mas também citou diretamente os motivos pelos quais acabou decidindo não convocar El Mala. “É claro que ele se encaixa muito bem na filosofia de jogo do Colônia. A questão era: ele já está pronto para a nossa filosofia de jogo em uma outra profundidade de ataque? Quando se olha o mapa de calor do Colônia, ele fica perto do próprio gol.”