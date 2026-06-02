Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, após o fracasso nas tentativas de contratar Anthony Gordon, o FCB identificou em Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, um novo alvo para o ataque.
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"Transferência gigantesca"! O Bayern de Munique parece estar trabalhando em uma contratação totalmente inesperada para o ataque
Segundo Romano, já estão em andamento negociações entre o Bayern e Saibari, que teriam ganhado força após a recusa de Gordon. O marroquino estaria “ansioso para se transferir para o Bayern neste verão”, afirma a fonte.
Em Eindhoven, Saibari ainda tem contrato até 2029. Segundo Romano, ele aguarda atualmente que o campeão holandês comunique suas exigências de transferência. Além do Bayern, rumores indicam que Galatasaray e Paris Saint-Germain também estariam de olho no atacante.
Enquanto isso, o jornal holandês local Eindhovens Dagblad traz mais informações sobre os supostos esforços do Bayern para contratar Saibari. Segundo o jornal, o PSV estaria ciente de que o FCB está tentando contratar seu craque. Além disso, oEindhovens Dagblad afirma que os holandeses estariam exigindo uma “soma gigantesca” por Saibari.
Este valor poderia, portanto, ultrapassar os 60 milhões de euros. Um patamar de preço que o Bayern teria estabelecido como limite, segundo informações, na tentativa fracassada de trazer Anthony Gordon para Munique. Assim, a exigência de transferência do Eindhovens não deve, pelo menos, ser um critério de exclusão para o FCB.
Especialmente porque, no caso de João Palhinha, parece que agora há a perspectiva das receitas importantes que o Bayern deseja absolutamente obter com as vendas de jogadores emprestados recentemente no verão, a fim de garantir o orçamento de transferências previsto para novas contratações. Ao contrário de relatos recentes de que Palhinha estaria de olho em um retorno ao Sporting de Lisboa e poderia ser novamente emprestado aos portugueses, o meio-campista, segundo uma reportagem de Romano, estaria preferindo permanecer no Tottenham Hotspur. O time inglês, que por pouco não foi rebaixado e que havia contratado Palhinha por empréstimo de Munique na última temporada, possui uma opção de compra no valor de cerca de 30 milhões de euros e, segundo informações, gostaria de exercê-la.
- AFP
Candidato ao FCB? Ismael Saibari marcou um gol de sonho contra o Bayern
A contratação de um novo jogador para o ataque é uma das prioridades do Bayern para a próxima janela de transferências de verão. O perfil desejado: um jogador versátil no ataque, especialmente nas posições de ponta e como reserva de Harry Kane no centro do ataque.
Gordon teria sido um candidato adequado nesse sentido, e o Bayern já teria chegado a um acordo com o jogador da seleção inglesa. No entanto, Gordon acabou optando por uma transferência para o FC Barcelona, que pagará até 80 milhões de euros de indenização ao Newcastle United.
Com Saibari, agora parece que o próximo nome em alta na Säbener Straße é aquele que se encaixaria no perfil procurado. A principal área de atuação do jogador da seleção marroquina são as duas laterais e a posição de meia-atacante, mas ele também pode atuar como centroavante no ataque.
Na derrota do Eindhoven por 1 a 2 para o Bayern, no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões no final de janeiro, Saibari, por exemplo, integrou a dupla de ataque e marcou um belo gol que empatou o jogo em 1 a 1. Com isso e com sua combinação geralmente boa de técnica, dinamismo e capacidade de finalização, o jogador de 25 anos aparentemente impressionou de forma duradoura os dirigentes do FCB, liderados pelo diretor esportivo Max Eberl.
Será que Ismael Saibari vai aumentar seu valor na Copa do Mundo?
Saibari passou sua juventude, entre outros, nos principais clubes belgas RSC Anderlecht e KRC Genk. Em 2020, ele passou da equipe sub-21 do Genk para a segunda equipe do PSV e, após boas atuações lá, foi promovido para a equipe principal do PSV na temporada 2022/23.
Especialmente nas duas últimas temporadas, ele foi uma figura absolutamente fundamental no PSV, apresentando um desempenho consistente na conquista dos títulos do campeonato nacional e, de vez em quando, brilhando na Liga dos Campeões, como no caso do seu gol de sonho contra o Bayern.
Uma situação complicada para o FCB: na próxima Copa do Mundo, Saibari pode aumentar consideravelmente seu valor com boas atuações pela Marrocos, favorita surpresa, e o PSV pode então exigir um preço ainda mais alto. Na seleção marroquina, o craque de Eindhoven é titular no meio-campo ofensivo e já desempenhou um papel importante na Copa Africana de Nações, realizada na virada do ano. A Copa do Mundo começa para Saibari e companhia com o confronto de grupos contra o Brasil; considerando os outros adversários da fase de grupos, Escócia e Haiti, a meta mínima do Marrocos é chegar às oitavas de final.
- Getty Images Sport
O Bayern de Munique está interessado? Os números de Ismael Saibari pelo PSV Eindhoven
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3 vezes campeão holandês, 2 vezes vencedor da Copa da Holanda