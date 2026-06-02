"Transferência gigantesca"! O Bayern de Munique parece estar trabalhando em uma contratação totalmente inesperada para o ataque

Segundo Romano, já estão em andamento negociações entre o Bayern e Saibari, que teriam ganhado força após a recusa de Gordon. O marroquino estaria “ansioso para se transferir para o Bayern neste verão”, afirma a fonte.

Em Eindhoven, Saibari ainda tem contrato até 2029. Segundo Romano, ele aguarda atualmente que o campeão holandês comunique suas exigências de transferência. Além do Bayern, rumores indicam que Galatasaray e Paris Saint-Germain também estariam de olho no atacante.

Enquanto isso, o jornal holandês local Eindhovens Dagblad traz mais informações sobre os supostos esforços do Bayern para contratar Saibari. Segundo o jornal, o PSV estaria ciente de que o FCB está tentando contratar seu craque. Além disso, oEindhovens Dagblad afirma que os holandeses estariam exigindo uma “soma gigantesca” por Saibari.

Este valor poderia, portanto, ultrapassar os 60 milhões de euros. Um patamar de preço que o Bayern teria estabelecido como limite, segundo informações, na tentativa fracassada de trazer Anthony Gordon para Munique. Assim, a exigência de transferência do Eindhovens não deve, pelo menos, ser um critério de exclusão para o FCB.

Especialmente porque, no caso de João Palhinha, parece que agora há a perspectiva das receitas importantes que o Bayern deseja absolutamente obter com as vendas de jogadores emprestados recentemente no verão, a fim de garantir o orçamento de transferências previsto para novas contratações. Ao contrário de relatos recentes de que Palhinha estaria de olho em um retorno ao Sporting de Lisboa e poderia ser novamente emprestado aos portugueses, o meio-campista, segundo uma reportagem de Romano, estaria preferindo permanecer no Tottenham Hotspur. O time inglês, que por pouco não foi rebaixado e que havia contratado Palhinha por empréstimo de Munique na última temporada, possui uma opção de compra no valor de cerca de 30 milhões de euros e, segundo informações, gostaria de exercê-la.