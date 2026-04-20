Segundo o Sky Sport, os Reds definiram agora o jogador de 19 anos como seu principal candidato para substituir Mohamed Salah, que deixará o Liverpool ao final da temporada.
Traduzido por
Transferência gigantesca de mais de 100 milhões de euros? O Liverpool parece ter escolhido uma estrela da Bundesliga para substituir Mohamed Salah
De acordo com a reportagem, já estão em andamento “conversas muito concretas” entre os dirigentes do Liverpool e a agência que representa Diomande. Embora ainda não tenha havido qualquer contato entre o clube inglês e o Leipzig, isso pode mudar em breve, segundo a reportagem.
O que está claro, entretanto, é que o Liverpool teria que desembolsar uma quantia considerável por Diomande. O jogador da seleção da Costa do Marfim tem contrato com o RB até 2030. De acordo com a Sky, o Leipzig pretende ajustar o contrato e, por sua vez, também está em negociações com os assessores de Diomande. No final das contas, o terceiro colocado da Bundesliga, que está a caminho de voltar à Liga dos Campeões graças, em parte, a Diomande, exigiria mais de 100 milhões de euros pelo seu craque ofensivo.
- Getty Images
Disputa por Yan Diomande: Liverpool parece estar bem à frente do PSG
Com isso, Diomande se tornaria a quinta transferência da Bundesliga, seguindo Kai Havertz (2020, por 100 milhões de euros, do Bayer Leverkusen para o Chelsea), Florian Wirtz (2025, 125 milhões de euros, do Leverkusen para o Liverpool), Jude Bellingham (2023, 127 milhões de euros, do BVB para o Real Madrid) e Ousmane Dembélé (2017, 148 milhões de euros, do BVB para o Barcelona), tornando-se a quinta saída da Bundesliga a ultrapassar a marca dos 100 milhões.
Ainda no ano passado, Diomande foi transferido do CD Leganés para o Leipzig por 20 milhões de euros. O marfinense rapidamente se destacou como uma das revelações desta temporada da Bundesliga e é um jogador absolutamente fundamental no RB. Até o momento, Diomande marcou 13 gols e deu oito assistências em 32 partidas na temporada 2025/26. Em outubro, ele estreou pela seleção da Costa do Marfim, com a qual pretende dar trabalho à seleção alemã na fase de grupos da Copa do Mundo neste verão.
Devido ao seu excelente desenvolvimento, Diomande é associado a vários outros grandes clubes europeus; além do Liverpool, o interesse do Paris Saint-Germain estaria atualmente em alta. Segundo a Sky, o PSG também se reuniu recentemente com a equipe do jogador, mas o Liverpool estaria claramente na pole position na disputa pelo craque.
Yan Diomande sonha com o Liverpool FC
Diomande havia destacado recentemente que o Liverpool era o clube dos seus sonhos. “Sou um grande torcedor do Liverpool. Meu pai sonha em me ver jogar em Anfield um dia. Esse também é o meu sonho — e quero realizá-lo”, disse ele em janeiro, em um vídeo no TikTok.
Curiosidade: com Bazoumana Touré, do TSG Hoffenheim, o Liverpool teria recentemente colocado de olho em mais um marfinense da Bundesliga como possível substituto de Salah. Assim como no caso de Diomande, o Bayern de Munique também foi repetidamente citado como interessado em Touré.
O importante para o Liverpool nesta fase final da temporada será se classificar para a Liga dos Campeões. O quinto lugar, que ocupa atualmente na Premier League, seria suficiente para isso – e, desde o último fim de semana, as chances de manter essa quinta posição até o final da temporada melhoraram significativamente. O Chelsea, seu perseguidor direto, perdeu por 0 a 1 para o Manchester United; no dia seguinte, o Liverpool venceu o clássico contra o Everton por 2 a 1. A cinco rodadas do fim, os Reds estão agora sete pontos à frente do Chelsea.
Já antes disso, o renomado jornalista esportivo David Ornstein havia relatado, de forma um tanto surpreendente, no podcast The Athletic FC que Slot teria boas chances de permanecer como técnico do Liverpool mesmo caso o time não se classificasse para a Liga dos Campeões. Na verdade, o espaço para o holandês, que tem contrato até 2027, vinha ficando cada vez mais apertado diante do desempenho insatisfatório da temporada.
No decorrer turbulento da temporada, houve, entre outros, um desentendimento com o astro Salah em dezembro. Embora as águas tenham se acalmado rapidamente, o egípcio deixará o Liverpool agora, um ano antes do fim de seu contrato. “Infelizmente, o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada”, anunciou Salah no final de março.
- Getty
As transferências recordes da Bundesliga
Posição
Jogadores
De
Para
Ano
Valor da transferência
1
Ousmane Dembélé
Borussia Dortmund
FC Barcelona
2017
148 milhões de euros
2
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
Real Madrid
2023
127 milhões de euros
3
Florian Wirtz
Bayer Leverkusen
FC Liverpool
2025
125 milhões de euros
4
Kai Havertz
Bayer Leverkusen
Chelsea FC
2020
100 milhões de euros
5
Hugo Ekitike
Eintracht Frankfurt
FC Liverpool
2025
95 milhões de euros
6
Randal Kolo Muani
Eintracht Frankfurt
Paris Saint-Germain
2023
95 milhões de euros