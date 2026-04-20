Transferência gigantesca de mais de 100 milhões de euros? O Liverpool parece ter escolhido uma estrela da Bundesliga para substituir Mohamed Salah

Diomande havia destacado recentemente que o Liverpool era o clube dos seus sonhos. “Sou um grande torcedor do Liverpool. Meu pai sonha em me ver jogar em Anfield um dia. Esse também é o meu sonho — e quero realizá-lo”, disse ele em janeiro, em um vídeo no TikTok.

Curiosidade: com Bazoumana Touré, do TSG Hoffenheim, o Liverpool teria recentemente colocado de olho em mais um marfinense da Bundesliga como possível substituto de Salah. Assim como no caso de Diomande, o Bayern de Munique também foi repetidamente citado como interessado em Touré.

O importante para o Liverpool nesta fase final da temporada será se classificar para a Liga dos Campeões. O quinto lugar, que ocupa atualmente na Premier League, seria suficiente para isso – e, desde o último fim de semana, as chances de manter essa quinta posição até o final da temporada melhoraram significativamente. O Chelsea, seu perseguidor direto, perdeu por 0 a 1 para o Manchester United; no dia seguinte, o Liverpool venceu o clássico contra o Everton por 2 a 1. A cinco rodadas do fim, os Reds estão agora sete pontos à frente do Chelsea.

Já antes disso, o renomado jornalista esportivo David Ornstein havia relatado, de forma um tanto surpreendente, no podcast The Athletic FC que Slot teria boas chances de permanecer como técnico do Liverpool mesmo caso o time não se classificasse para a Liga dos Campeões. Na verdade, o espaço para o holandês, que tem contrato até 2027, vinha ficando cada vez mais apertado diante do desempenho insatisfatório da temporada.

No decorrer turbulento da temporada, houve, entre outros, um desentendimento com o astro Salah em dezembro. Embora as águas tenham se acalmado rapidamente, o egípcio deixará o Liverpool agora, um ano antes do fim de seu contrato. “Infelizmente, o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada”, anunciou Salah no final de março.