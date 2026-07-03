Transferência espetacular parece estar confirmada! Marc-André ter Stegen encontrou um novo clube

Ter Stegen, devido às suas lesões recorrentes e, em alguns casos, graves, havia perdido — o mais tardar com a chegada de Joan Garcia no verão passado — a vaga de titular que ocupava há anos no time catalão e havia sido rebaixado até mesmo para a terceira opção. No entanto, o goleiro da seleção alemã, que perdeu a Copa do Mundo devido a uma grave lesão muscular e à falta de ritmo de jogo, não queria deixar o clube, no qual chegou a ser capitão.

Mas, como o Barça queria economizar o salário generoso de Ter Stegen para novas contratações e registros de jogadores, houve um desentendimento — em parte divulgado publicamente — e até mesmo intimidações por parte da diretoria do clube. Ter Stegen deveria ser destituído do cargo de capitão a curto prazo, mas a equipe votou contra. Além disso, ele foi, em alguns momentos, obrigado a treinar sozinho, longe do time, para ser levado a aceitar uma transferência.

Ter Stegen reagiu à exclusão submetendo-se a uma cirurgia nas costas, já adiada há algum tempo, o que jogou mais lenha na fogueira. O Barça iniciou um processo disciplinar contra Ter Stegen, e o jornal “Marca” chegou a falar de uma “guerra aberta”. Ter Stegen aparentemente se recusou por muito tempo a assinar um termo de consentimento que permitiria ao Barça encaminhar o laudo médico sobre a lesão e a cirurgia à Comissão Médica da Liga Espanhola.

Contexto: o goleiro, que havia sido rebaixado pelo clube, estimou seu tempo de afastamento devido à cirurgia em “cerca de três meses”. Com isso, ele provavelmente também queria enviar um recado político ao clube: o Barcelona só poderia usar 80% de seu salário para a contratação de novos jogadores se ele ficasse afastado por pelo menos quatro meses.