Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, o empréstimo de um ano do jogador de 34 anos ao Ajax de Amsterdã já está fechado, e os últimos detalhes entre os dois clubes foram acertados. Ter Stegen, portanto, passará em breve por exames médicos em Amsterdã.
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Transferência espetacular parece estar confirmada! Marc-André ter Stegen encontrou um novo clube
Segundo Romano, o grande clube holandês também arcará com grande parte do salário de ter Stegen no Barça, no âmbito do acordo de empréstimo. O jornal *Marca* havia informado anteriormente que o Ajax pagaria apenas 10% dos 20 milhões de euros anuais do próprio bolso. Segundo as informações, o empréstimo não inclui opção de compra.
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Ter Stegen e o Barça travaram uma “guerra aberta” no verão passado
Ter Stegen, devido às suas lesões recorrentes e, em alguns casos, graves, havia perdido — o mais tardar com a chegada de Joan Garcia no verão passado — a vaga de titular que ocupava há anos no time catalão e havia sido rebaixado até mesmo para a terceira opção. No entanto, o goleiro da seleção alemã, que perdeu a Copa do Mundo devido a uma grave lesão muscular e à falta de ritmo de jogo, não queria deixar o clube, no qual chegou a ser capitão.
Mas, como o Barça queria economizar o salário generoso de Ter Stegen para novas contratações e registros de jogadores, houve um desentendimento — em parte divulgado publicamente — e até mesmo intimidações por parte da diretoria do clube. Ter Stegen deveria ser destituído do cargo de capitão a curto prazo, mas a equipe votou contra. Além disso, ele foi, em alguns momentos, obrigado a treinar sozinho, longe do time, para ser levado a aceitar uma transferência.
Ter Stegen reagiu à exclusão submetendo-se a uma cirurgia nas costas, já adiada há algum tempo, o que jogou mais lenha na fogueira. O Barça iniciou um processo disciplinar contra Ter Stegen, e o jornal “Marca” chegou a falar de uma “guerra aberta”. Ter Stegen aparentemente se recusou por muito tempo a assinar um termo de consentimento que permitiria ao Barça encaminhar o laudo médico sobre a lesão e a cirurgia à Comissão Médica da Liga Espanhola.
Contexto: o goleiro, que havia sido rebaixado pelo clube, estimou seu tempo de afastamento devido à cirurgia em “cerca de três meses”. Com isso, ele provavelmente também queria enviar um recado político ao clube: o Barcelona só poderia usar 80% de seu salário para a contratação de novos jogadores se ele ficasse afastado por pelo menos quatro meses.
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Ter Stegen fica de fora da Copa do Mundo com a Alemanha de forma trágica — recomeço no Ajax
No fim, a disputa que durou semanas chegou ao fim e ter Stegen chegou a voltar a defender a meta catalã em dezembro, após seu retorno. Nas oitavas de final da Copa del Rey, ele defendeu o gol na vitória por 2 a 0 sobre o Guadalajara.
No entanto, já estava claro há muito tempo que ter Stegen não tinha mais futuro no Barcelona. Para não comprometer ainda mais sua participação na Copa do Mundo, ele se transferiu por empréstimo para o FC Girona no meio do inverno. Lá, ele teve um bom desempenho em seus dois primeiros jogos, antes que as lesões voltassem a atormentá-lo. Em sua segunda partida pelo Girona, ter Stegen sofreu uma grave lesão na coxa e precisou até mesmo ser operado.
No fim das contas, ele não disputou mais nenhuma partida naquela temporada e, assim, também perdeu a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Antes disso, o agora ex-técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, havia lhe prometido sua primeira vaga como titular em um grande torneio com a seleção alemã. No fim das contas, Manuel Neuer, rival de longa data de ter Stegen, retornou após dois anos de ausência e discussões acaloradas, mas não conseguiu impedir a eliminação vergonhosa nas oitavas de final contra o Paraguai.
Enquanto isso, ter Stegen abre agora um capítulo totalmente novo em sua carreira. No Ajax, ele deve se tornar imediatamente o novo goleiro titular e assumir um papel fundamental para colocar o campeão recordista, que passa por uma crise, de volta nos trilhos. Nos últimos anos, o Ajax perdeu seu prestígio como claro candidato ao título. Desde 2022, o tradicional clube aguarda o retorno ao trono do futebol holandês. Na última temporada, o Ajax ficou apenas em quinto lugar.
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