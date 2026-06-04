Transferência espetacular e indenização astronômica: José Mourinho será o novo técnico do Real Madrid - com uma condição

Além disso, o atual presidente, Pérez, quer trazer o ex-jogador da Bundesliga Konaté para Madri. Caso seja eleito, o zagueiro central, que está sem contrato, viria para o clube mais titulado da Espanha após deixar o Liverpool.

Seu adversário, Riquelme, não se contentou com contratações sem custo de transferência. Ele disse à Antena 3 que quer trazer o craque Haaland do Manchester City, pois o jogador tem o desejo de vir para o Real. E o meio-campista Rodri “tem um contrato com o Manchester City, que devemos respeitar. Mas já iniciaríamos as negociações na segunda-feira”.

Rodri poderia preencher a lacuna no meio-campo defensivo e se encaixa no perfil. “Se eu me tornar presidente, ele vai jogar pelo Real Madrid”, prometeu Riquelme.