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Transferência espetacular e indenização astronômica: José Mourinho será o novo técnico do Real Madrid - com uma condição

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J. Mourinho
E. Haaland
I. Konate
Real Madrid

O retorno de José Mourinho ao Real Madrid está praticamente decidido, mas há uma condição. E isso vai sair muito mais caro do que se imaginava.

O atual presidente, Florentino Pérez, atrai os eleitores com Ibrahima Konaté e José Mourinho, enquanto seu adversário, Enrique Riquelme, chega a prometer a contratação de Erling Haaland e Rodri. Antes das eleições presidenciais do Real Madrid, os dois candidatos se superam com “presentes” para garantir um futuro de sucesso. A votação está marcada para domingo.

  • Pérez, que havia convocado a eleição extraordinária após uma confusa coletiva de imprensa, aparentemente trará de volta o ex-técnico do Real, Mourinho, para substituir Álvaro Arbeloa. Pérez divulgou um vídeo em que aparece Mourinho, de 63 anos, vestindo uma camisa do Real. Nele, o português diz simplesmente “sim”.

    O Benfica confirmou na quinta-feira, em um comunicado obrigatório à bolsa de valores, que Pérez, em caso de vitória nas eleições, “tem a firme intenção” de contratar Mourinho, e divulgou uma cláusula de rescisão fixada em 15 milhões de euros para o técnico de renome. Até então, estimava-se um valor de seis milhões de euros.

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  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Real Madrid: Enrique Riquelme promete aos torcedores Haaland e Rodri

    Além disso, o atual presidente, Pérez, quer trazer o ex-jogador da Bundesliga Konaté para Madri. Caso seja eleito, o zagueiro central, que está sem contrato, viria para o clube mais titulado da Espanha após deixar o Liverpool.

    Seu adversário, Riquelme, não se contentou com contratações sem custo de transferência. Ele disse à Antena 3 que quer trazer o craque Haaland do Manchester City, pois o jogador tem o desejo de vir para o Real. E o meio-campista Rodri “tem um contrato com o Manchester City, que devemos respeitar. Mas já iniciaríamos as negociações na segunda-feira”.

    Rodri poderia preencher a lacuna no meio-campo defensivo e se encaixa no perfil. “Se eu me tornar presidente, ele vai jogar pelo Real Madrid”, prometeu Riquelme.