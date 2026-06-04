O atual presidente, Florentino Pérez, atrai os eleitores com Ibrahima Konaté e José Mourinho, enquanto seu adversário, Enrique Riquelme, chega a prometer a contratação de Erling Haaland e Rodri. Antes das eleições presidenciais do Real Madrid, os dois candidatos se superam com “presentes” para garantir um futuro de sucesso. A votação está marcada para domingo.
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Transferência espetacular e indenização astronômica: José Mourinho será o novo técnico do Real Madrid - com uma condição
Pérez, que havia convocado a eleição extraordinária após uma confusa coletiva de imprensa, aparentemente trará de volta o ex-técnico do Real, Mourinho, para substituir Álvaro Arbeloa. Pérez divulgou um vídeo em que aparece Mourinho, de 63 anos, vestindo uma camisa do Real. Nele, o português diz simplesmente “sim”.
O Benfica confirmou na quinta-feira, em um comunicado obrigatório à bolsa de valores, que Pérez, em caso de vitória nas eleições, “tem a firme intenção” de contratar Mourinho, e divulgou uma cláusula de rescisão fixada em 15 milhões de euros para o técnico de renome. Até então, estimava-se um valor de seis milhões de euros.
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Real Madrid: Enrique Riquelme promete aos torcedores Haaland e Rodri
Além disso, o atual presidente, Pérez, quer trazer o ex-jogador da Bundesliga Konaté para Madri. Caso seja eleito, o zagueiro central, que está sem contrato, viria para o clube mais titulado da Espanha após deixar o Liverpool.
Seu adversário, Riquelme, não se contentou com contratações sem custo de transferência. Ele disse à Antena 3 que quer trazer o craque Haaland do Manchester City, pois o jogador tem o desejo de vir para o Real. E o meio-campista Rodri “tem um contrato com o Manchester City, que devemos respeitar. Mas já iniciaríamos as negociações na segunda-feira”.
Rodri poderia preencher a lacuna no meio-campo defensivo e se encaixa no perfil. “Se eu me tornar presidente, ele vai jogar pelo Real Madrid”, prometeu Riquelme.