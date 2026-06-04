Transferência do FC Bayern de Munique está prestes a ser concluída? Uma cena inusitada com Vincent Kompany ganha de repente um novo significado

"Não, não", explicou Saibari em seguida à Ziggo Sport, quando questionado se aquela conversa bastante incomum teria sido sobre uma possível transferência para Munique. "Ele me parabenizou pela minha atuação, na verdade, pela nossa equipe. Ele disse que precisávamos continuar assim", tranquilizou o jogador de 25 anos. Kompany também negou essa suposição.

Ainda assim, o jogador de 40 anos teve palavras de elogio para o versátil atacante, que pode atuar tanto pelas pontas quanto no centro: “Sim, ele está, sem dúvida, no caminho certo. Ele tem força e sabe criar oportunidades. Além disso, é um perigo na frente do gol. Hoje, ele também defendeu muito a sua equipe.”

Saibari, que também marcou o gol de empate, e Kompany mantêm uma relação especial devido às origens deste último. Filho de pais marroquinos, ele nasceu em Terrassa, na Espanha, mas foi parcialmente criado na Bélgica e treinado, entre outros, no RSC Anderlecht, clube de base de Kompany. “Saibari é marroquino, mas também belga. No PSV, há sempre rapazes que foram formados aqui (na Bélgica; nota do editor) e que estão se saindo bem”, disse o técnico do FCB.