Após a vitória por 2 a 1 na Liga dos Campeões contra o PSV Eindhoven, no final de janeiro, o técnico do FCB reservou um momento para conversar animadamente com o versátil jogador ofensivo do clube holandês. Isso fez com que a imprensa local abordasse o belga posteriormente sobre o episódio.
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Transferência do FC Bayern de Munique está prestes a ser concluída? Uma cena inusitada com Vincent Kompany ganha de repente um novo significado
"Não, não", explicou Saibari em seguida à Ziggo Sport, quando questionado se aquela conversa bastante incomum teria sido sobre uma possível transferência para Munique. "Ele me parabenizou pela minha atuação, na verdade, pela nossa equipe. Ele disse que precisávamos continuar assim", tranquilizou o jogador de 25 anos. Kompany também negou essa suposição.
Ainda assim, o jogador de 40 anos teve palavras de elogio para o versátil atacante, que pode atuar tanto pelas pontas quanto no centro: “Sim, ele está, sem dúvida, no caminho certo. Ele tem força e sabe criar oportunidades. Além disso, é um perigo na frente do gol. Hoje, ele também defendeu muito a sua equipe.”
Saibari, que também marcou o gol de empate, e Kompany mantêm uma relação especial devido às origens deste último. Filho de pais marroquinos, ele nasceu em Terrassa, na Espanha, mas foi parcialmente criado na Bélgica e treinado, entre outros, no RSC Anderlecht, clube de base de Kompany. “Saibari é marroquino, mas também belga. No PSV, há sempre rapazes que foram formados aqui (na Bélgica; nota do editor) e que estão se saindo bem”, disse o técnico do FCB.
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O PSV estaria exigindo uma "soma astronômica" pelo Saibari
Cerca de seis meses depois, os indícios de que Kompany e Saibari em breve estarão trabalhando juntos se tornam cada vez mais evidentes. De acordo com relatos coincidentes da mídia, o atacante está prestes a se transferir para o clube alemão recordista de títulos. Uma recente conversa com Kompany também teria sido determinante para que ele decidisse se juntar ao Bayern.
Segundo informações, restam apenas os detalhes da transferência a serem esclarecidos. Um acordo com o jogador já teria sido alcançado. Conforme relata o jornal holandês Eindhovens Dagblad, as exigências financeiras do PSV ainda representam um problema. A reportagem em questão mencionou uma “transferência gigantesca” em relação aos valores exigidos. Este valor estaria acima de 60 milhões de euros, o que significaria um recorde interno para o clube de ponta da Eredivisie. A venda mais cara da história do clube remonta à temporada 2019/20, quando Hirving Lozano foi transferido para o SSC Napoli por 50 milhões de euros.
A Sky, por sua vez, informou sobre “limites financeiros claros” por parte do campeão alemão, sem citar um valor exato. No entanto, os jogadores que retornam de empréstimo – Bryan Zaragoza (AS Roma), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Sacha Boey (Galatasaray Istambul) e João Palhinha – devem deixar o clube para aumentar a margem de manobra do Bayern nas negociações para novas contratações.
O FC Bayern resolveria vários problemas de uma só vez com a contratação de Saibari
Se o Bayern contratasse Saibari, mataria vários coelhos de uma só vez. Graças à sua versatilidade, ele poderia atuar tanto como o tão desejado reserva do ponta-esquerda Luis Díaz quanto como o atacante Harry Kane. Uma lacuna que, inicialmente, deveria ser preenchida por Anthony Gordon. No entanto, este está se transferindo do Newcastle United para o FC Barcelona. Além disso, o jogador da seleção marroquina atuou na maioria das partidas na última temporada na posição de meia-atacante.
No total, Saibari contribuiu com 19 gols e nove assistências em 37 partidas oficiais pelo PSV na temporada passada, 26 delas disputadas na posição central atrás do centroavante. Além disso, ele marcou recentemente dois gols pelo Marrocos na partida amistosa contra Madagascar, país que disputará a Copa do Mundo.
Transferência para o FC Bayern? Os números de Ismael Saibari pelo PSV Eindhoven
Jogos 142 Gols 42 Assistências 29 Títulos 3 vezes campeão holandês, 2 vezes vencedor da Copa da Holanda