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Transferência de Mykhailo Mudryk seria "coisa do Tottenham" e "contratação de Roberto De Zerbi", mas ex-astro do Spurs explica por que ponta do Chelsea representa um "risco calculado"
Suspensão é suspensa antes de transferência por empréstimo para o Tottenham
Isso pode ser considerado totalmente nada surpreendente, dado o pouco tempo de jogo que ele teve ao longo dos últimos dois anos. Sua última partida pelo Chelsea aconteceu em 28 de novembro de 2024, antes de ser atingido por uma suspensão por supostas violações das regras antidoping.
Essa suspensão de quatro anos foi retirada quando as acusações foram retiradas no verão de 2026, liberando o atacante de 25 anos para retomar sua carreira profissional. Durante a ausência forçada, ele caiu na hierarquia em Stamford Bridge.
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Acordo do Tottenham inclui opção de compra de £ 75 milhões
Mudryk chegou a atuar pelo Chelsea na pré-temporada, sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, mas ficou claro que uma porta de saída se abriria durante a janela de verão. O Leeds esteve entre os clubes aos quais foi atribuído interesse, mas o rosto familiar de De Zerbi, ex-treinador do Shakhtar Donetsk, acabou fazendo a investida.
Uma participação de 16 minutos saindo do banco aconteceu em um empate sem gols com o Nottingham Forest, mas ele sofreu uma pancada em treinamento desde então, o que forçou Mudryk a voltar para o departamento médico.
Ainda resta saber qual será o tamanho de seu papel no Tottenham nesta temporada, já que o clube não carece de opções abertas no ataque, e ainda não foi determinado se haverá algum valor em um acordo que inclui uma opção de compra de £ 75 milhões (US$ 100 milhões).
Mudryk é uma aposta que o Tottenham não precisava fazer?
Com Mudryk fora de ação mais uma vez, o ex-meio-campista do Tottenham Murphy, falando por cortesia da Snabbare, disse à GOAL, ao ser perguntado se o ucraniano é uma aposta que De Zerbi e companhia não precisavam realmente fazer: “Não acho que seja um risco tão grande por causa da quantidade de jogadores que eles já têm para o setor ofensivo.
“Acho que é um risco calculado, seja qual for o custo do empréstimo e dos salários dele por um ano. Se ele conseguir atingir o nível do qual já vimos lampejos, pode ser um bom reforço para eles. E, se não conseguir, podem simplesmente deixá-lo voltar.
“E também, com [Omar] Marmoush podendo jogar pela esquerda, com [Mathys] Tel, [Wilson] Odobert, sabe, [Mohammed] Kudus pode jogar por aquele lado, eles têm um monte de jogadores que podem atuar pela esquerda.
“Então é um risco calculado. E acho que isso mostra o poder que De Zerbi tem no momento, depois de mantê-los, porque essa é uma contratação do De Zerbi, não é? 100%. Você não pensaria que o Tottenham teria assumido essa aposta se não fosse por ele. E ele já trabalhou com ele. E, às vezes, para um jogador, ter um técnico que te conhece e te apoia é algo muito importante. E é algo que pode dar certo.
“Acho que, se você dissesse no último dia da janela de transferências que Mudryk está saindo do Chelsea, provavelmente diria Tottenham, porque é o tipo de coisa que o Tottenham faz, não é? É uma daquelas coisas do Tottenham. Mas eu realmente acho que provavelmente é um risco que vale a pena correr pelo custo que teve para eles.”
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O retrospecto de Mudryk no Chelsea após transferência de £ 89 milhões
Mudryk se juntou ao Chelsea em um acordo que poderia ter valido até £89 milhões (US$ 119 milhões) na janela de transferências de janeiro de 2023. Ele marcou apenas 10 gols pelos Blues em 73 partidas, com apenas cinco desses tentos registrados na Premier League.
Ele também acrescenta qualidades úteis ao elenco do Tottenham, com sua velocidade capaz de causar problemas a qualquer defesa adversária, mas a natureza de altos e baixos de sua passagem pelo futebol inglês significa que há mais perguntas em torno dele do que respostas.
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