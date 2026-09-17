Com Mudryk fora de ação mais uma vez, o ex-meio-campista do Tottenham Murphy, falando por cortesia da Snabbare, disse à GOAL, ao ser perguntado se o ucraniano é uma aposta que De Zerbi e companhia não precisavam realmente fazer: “Não acho que seja um risco tão grande por causa da quantidade de jogadores que eles já têm para o setor ofensivo.

“Acho que é um risco calculado, seja qual for o custo do empréstimo e dos salários dele por um ano. Se ele conseguir atingir o nível do qual já vimos lampejos, pode ser um bom reforço para eles. E, se não conseguir, podem simplesmente deixá-lo voltar.

“E também, com [Omar] Marmoush podendo jogar pela esquerda, com [Mathys] Tel, [Wilson] Odobert, sabe, [Mohammed] Kudus pode jogar por aquele lado, eles têm um monte de jogadores que podem atuar pela esquerda.

“Então é um risco calculado. E acho que isso mostra o poder que De Zerbi tem no momento, depois de mantê-los, porque essa é uma contratação do De Zerbi, não é? 100%. Você não pensaria que o Tottenham teria assumido essa aposta se não fosse por ele. E ele já trabalhou com ele. E, às vezes, para um jogador, ter um técnico que te conhece e te apoia é algo muito importante. E é algo que pode dar certo.

“Acho que, se você dissesse no último dia da janela de transferências que Mudryk está saindo do Chelsea, provavelmente diria Tottenham, porque é o tipo de coisa que o Tottenham faz, não é? É uma daquelas coisas do Tottenham. Mas eu realmente acho que provavelmente é um risco que vale a pena correr pelo custo que teve para eles.”