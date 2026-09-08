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Transferência de James Rodriguez para a Serie B: ex-meia do Real Madrid conversa com o Avellino por Nesta
Avellino mira contratação bombástica de James
O clube da Serie B Avellino está em negociações ativas para concluir uma contratação sensacional do ex-meia do Real Madrid James Rodriguez. O diretor esportivo Mario Aiello confirmou oficialmente as conversas após as primeiras notícias surgidas na Espanha.
O meio-campista de 35 anos está disponível após uma passagem pela MLS no Montreal Impact.
A contratação do ex-astro de Real Madrid e Bayern de Munique representaria uma enorme demonstração de ambição para a equipe italiana da segunda divisão.
- Getty Images Sport
Nesta: relação é fundamental para mudança para a Série B
O principal fator por trás da potencial transferência é a relação próxima de James com o técnico do Avellino, Alessandro Nesta. O vencedor da Copa do Mundo de 2006 convenceu pessoalmente o capitão colombiano a considerar uma mudança para a Série B.
As negociações chegaram a um estágio decisivo, com a distância entre as duas partes descrita como pequena.
"As negociações estão em uma fase decisiva, e o acordo pode ser concluído nas próximas horas", confirmou o diretor esportivo Aiello sobre o andamento do negócio.
Perseguição de um mês se aproxima do fim
O Avellino iniciou contato com os representantes de James há cerca de um mês. Para demonstrar o entusiasmo da torcida, o clube enviou imagens em vídeo de seus torcedores para a equipe do meio-campista.
A movimentação acontece sete anos depois de o Napoli tentar, sem sucesso, levar James para a Campânia, o que torna a proposta ambiciosa do Avellino ainda mais notável.
O clube já assumiu compromissos financeiros significativos nesta temporada sob o comando do presidente D'Agostino, incluindo a contratação de destaque de Walid Cheddira, vindo do Napoli.
- Getty Images Sport
Avellino pressiona por promoção à Série A
Um possível acordo por James acontece enquanto o Avellino dá sequência ao seu forte início de campanha no cenário doméstico. Uma recente vitória fora de casa sobre o Modena levou o clube ao quinto lugar na classificação da Serie B.
O Avellino está a apenas três pontos do líder Palermo enquanto busca o acesso à elite.
Se for concluído nas próximas horas, James chegará à Itália para realizar exames médicos antes de se juntar ao elenco de Nesta.
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