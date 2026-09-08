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Alvino Hanafi

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Transferência de James Rodriguez para a Serie B: ex-meia do Real Madrid conversa com o Avellino por Nesta

J. Rodriguez
Serie B
Avellino
A. Nesta
Mercado da bola

O Avellino, da Série B, confirmou negociações em andamento para contratar o ex-astro do Real Madrid James Rodriguez. O capitão da Colômbia, de 35 anos, está aberto a jogar a segunda divisão italiana devido à sua forte relação com o técnico Alessandro Nesta.

  • Avellino mira contratação bombástica de James

    O clube da Serie B Avellino está em negociações ativas para concluir uma contratação sensacional do ex-meia do Real Madrid James Rodriguez. O diretor esportivo Mario Aiello confirmou oficialmente as conversas após as primeiras notícias surgidas na Espanha.

    O meio-campista de 35 anos está disponível após uma passagem pela MLS no Montreal Impact.

    A contratação do ex-astro de Real Madrid e Bayern de Munique representaria uma enorme demonstração de ambição para a equipe italiana da segunda divisão.

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    Nesta: relação é fundamental para mudança para a Série B

    O principal fator por trás da potencial transferência é a relação próxima de James com o técnico do Avellino, Alessandro Nesta. O vencedor da Copa do Mundo de 2006 convenceu pessoalmente o capitão colombiano a considerar uma mudança para a Série B.

    As negociações chegaram a um estágio decisivo, com a distância entre as duas partes descrita como pequena.

    "As negociações estão em uma fase decisiva, e o acordo pode ser concluído nas próximas horas", confirmou o diretor esportivo Aiello sobre o andamento do negócio.

  • Perseguição de um mês se aproxima do fim

    O Avellino iniciou contato com os representantes de James há cerca de um mês. Para demonstrar o entusiasmo da torcida, o clube enviou imagens em vídeo de seus torcedores para a equipe do meio-campista.

    A movimentação acontece sete anos depois de o Napoli tentar, sem sucesso, levar James para a Campânia, o que torna a proposta ambiciosa do Avellino ainda mais notável.

    O clube já assumiu compromissos financeiros significativos nesta temporada sob o comando do presidente D'Agostino, incluindo a contratação de destaque de Walid Cheddira, vindo do Napoli.

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    Avellino pressiona por promoção à Série A

    Um possível acordo por James acontece enquanto o Avellino dá sequência ao seu forte início de campanha no cenário doméstico. Uma recente vitória fora de casa sobre o Modena levou o clube ao quinto lugar na classificação da Serie B.

    O Avellino está a apenas três pontos do líder Palermo enquanto busca o acesso à elite.

    Se for concluído nas próximas horas, James chegará à Itália para realizar exames médicos antes de se juntar ao elenco de Nesta.

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