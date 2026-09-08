O clube da Serie B Avellino está em negociações ativas para concluir uma contratação sensacional do ex-meia do Real Madrid James Rodriguez. O diretor esportivo Mario Aiello confirmou oficialmente as conversas após as primeiras notícias surgidas na Espanha.

O meio-campista de 35 anos está disponível após uma passagem pela MLS no Montreal Impact.

A contratação do ex-astro de Real Madrid e Bayern de Munique representaria uma enorme demonstração de ambição para a equipe italiana da segunda divisão.