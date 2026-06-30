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Transferência de Harry Kane para o Barcelona está “completamente descartada”, com explicações sobre os motivos que levaram os campeões da La Liga a encerrarem o interesse no atacante do Bayern de Munique
O Barça volta sua atenção para Julián Álvarez
O principal objetivo do Barcelona na atual janela de transferências é garantir um parceiro de ataque de alto nível após a saída de Robert Lewandowski. O jogador da seleção polonesa, que garantia consistentemente 30 gols por temporada, deixou uma lacuna significativa no ataque que o diretor esportivo Deco está desesperado para preencher. Embora Kane tenha sido considerado brevemente, o clube agora voltou toda a sua atenção para Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.
A tentativa de contratação do atacante argentino continua complicada, já que o Atlético de Madrid não está disposto, no momento, a vendê-lo para um rival direto da La Liga.
Uma reportagem do *Marca* sugere que Deco está preparando uma ofensiva final para forçar um avanço nas negociações. A diretoria catalã acredita que, assim que a Copa do Mundo terminar, os Rojiblancos possam ser persuadidos a negociar a contratação do jogador de 26 anos, que já expressou seu desejo de se transferir para dar um novo impulso à sua carreira.
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Kane prefere a estabilidade do Bayern à La Liga
A possibilidade de trazer Kane para a Espanha foi descartada não apenas pela diretoria do Barcelona, mas também pelo próprio compromisso do jogador com a vida na Baviera. O capitão da seleção inglesa teria informado ao Barcelona que está bem adaptado à vida na Alemanha e não tem intenção de deixar a Allianz Arena. Essa postura firme levou o Barça a acreditar que tentar contratar o jogador de 32 anos seria um esforço em vão.
Além disso, o Bayern de Munique não tem interesse em vendê-lo. Ao contrário do que aconteceu há quatro anos, quando Lewandowski forçou sua transferência para a Catalunha, Kane não está disposto a entrar em um impasse público com o gigante alemão. Em vez disso, espera-se que o prolífico atacante inicie negociações para a renovação de contrato, aproveitando uma temporada recorde na qual marcou impressionantes 61 gols em todas as competições durante a campanha de 2025-26.
Soluções internas e plano B ofensivo
Caso a tentativa de contratar Alvarez não dê certo, o Barcelona está preparado para recorrer aos próprios jogadores, em vez de fazer grandes gastos com um alvo do mercado secundário. A comissão técnica acredita que os gols poderiam ser divididos entre os talentos ofensivos já existentes, já que vários jogadores são capazes de atuar como “falso nove” ou em posições centrais. Esse plano de contingência interno demonstra o desejo do clube de evitar compras precipitadas durante um período de rigor financeiro.
Entre os nomes citados como possíveis soluções estão Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal. Ao escalar esses atacantes versáteis em posições mais centrais, o clube espera manter a fluidez do seu ataque sem a necessidade de um centroavante tradicional.
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O desempenho na Copa do Mundo consolida o status de Kane
A recusa de Kane em considerar uma transferência ocorre em um momento em que seu valor nunca esteve tão alto. Suas atuações pela seleção inglesa de Thomas Tuchel na Copa do Mundo têm sido sensacionais, o que reforça ainda mais a decisão do Bayern de não deixá-lo sair. Tendo já ultrapassado a marca de 80 gols pela seleção, o atacante continua sendo o artilheiro mais letal do futebol mundial, fato que inicialmente o tornou uma opção tão atraente para a diretoria do Barça.
No fim das contas, a combinação da lealdade de Kane ao Bayern com a preferência do Barcelona por um perfil mais jovem, representado por Álvarez, levou essa saga de transferência a um desfecho rápido.