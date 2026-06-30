Transferência de Harry Kane para o Barcelona está “completamente descartada”, com explicações sobre os motivos que levaram os campeões da La Liga a encerrarem o interesse no atacante do Bayern de Munique

O principal objetivo do Barcelona na atual janela de transferências é garantir um parceiro de ataque de alto nível após a saída de Robert Lewandowski. O jogador da seleção polonesa, que garantia consistentemente 30 gols por temporada, deixou uma lacuna significativa no ataque que o diretor esportivo Deco está desesperado para preencher. Embora Kane tenha sido considerado brevemente, o clube agora voltou toda a sua atenção para Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

A tentativa de contratação do atacante argentino continua complicada, já que o Atlético de Madrid não está disposto, no momento, a vendê-lo para um rival direto da La Liga.

Uma reportagem do *Marca* sugere que Deco está preparando uma ofensiva final para forçar um avanço nas negociações. A diretoria catalã acredita que, assim que a Copa do Mundo terminar, os Rojiblancos possam ser persuadidos a negociar a contratação do jogador de 26 anos, que já expressou seu desejo de se transferir para dar um novo impulso à sua carreira.