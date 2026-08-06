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Transferência de £ 64 milhões de Rodri, do Manchester City, para o Real Madrid é CONGELADA por exigências contratuais
Investida do Real Madrid por Rodri chega a um impasse
A investida do Real Madrid por Rodri foi paralisada depois que as partes não chegaram a um acordo sobre os termos pessoais, de acordo com o Fichajes. O jogador de 30 anos estava aberto a se juntar ao clube espanhol, mas as negociações agora esfriaram. A operação foi ativada após a Copa do Mundo, na qual Rodri foi eleito melhor jogador do torneio.
No entanto, a proposta contratual inicial do Real Madrid ficou bem abaixo das expectativas do jogador. O impasse deixa uma das maiores novelas da janela de transferências de verão sob séria dúvida, com o tempo se esgotando para resolver a situação antes do fechamento da janela.
- Getty
Grandes divergências ainda persistem nas negociações de contrato
De acordo com a mesma reportagem, Rodri vinha buscando um contrato de quatro anos para retornar à Espanha, após sentir que seu ciclo na Inglaterra havia chegado ao fim. No entanto, discussões tensas nas últimas horas deixaram o meio-campista insatisfeito com o pacote financeiro oferecido pelo Madrid.
Além dos termos pessoais, os dois clubes seguem bem distantes em suas respectivas avaliações. O City está exigindo entre € 65 milhões e € 75 milhões pelo meio-campista, enquanto o Madrid esperava concluir um acordo mais próximo de € 60 milhões. O desafio imediato do Real Madrid é convencer o jogador a voltar à mesa de negociações depois que as conversas se tornaram tensas.
Mourinho identificou Rodri como alvo principal
O novo técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, pediu especificamente um meio-campista central capaz de organizar a saída de bola da equipe. Mourinho via Rodri como um encaixe ideal para atuar tanto como volante único quanto em uma dupla no meio-campo. O meio-campista segue sob contrato no Etihad Stadium até 30 de junho de 2027. Este verão representa uma das últimas oportunidades do Manchester City de exigir uma taxa de transferência significativa antes de o espanhol entrar em seu último ano de contrato.
No entanto, o Manchester City não está sob nenhuma pressão financeira imediata para vender. O clube está satisfeito em manter o meio-campista, a menos que ele peça formalmente para sair e chegue uma oferta aceitável.
- AFP
A bola está com o Real Madrid
O próximo passo depende inteiramente da disposição do Real Madrid em salvar o negócio. O gigante espanhol precisa decidir se voltará com um pacote salarial melhorado para satisfazer o internacional espanhol. O Real Madrid também precisará aumentar sua oferta de transferência para mais perto da avaliação do City antes do prazo no fim de agosto. Se o clube espanhol não fizer uma nova investida, Rodri permanecerá na Inglaterra com o City ou avaliará as poucas opções alternativas disponíveis na Liga.
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