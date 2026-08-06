A investida do Real Madrid por Rodri foi paralisada depois que as partes não chegaram a um acordo sobre os termos pessoais, de acordo com o Fichajes. O jogador de 30 anos estava aberto a se juntar ao clube espanhol, mas as negociações agora esfriaram. A operação foi ativada após a Copa do Mundo, na qual Rodri foi eleito melhor jogador do torneio.

No entanto, a proposta contratual inicial do Real Madrid ficou bem abaixo das expectativas do jogador. O impasse deixa uma das maiores novelas da janela de transferências de verão sob séria dúvida, com o tempo se esgotando para resolver a situação antes do fechamento da janela.