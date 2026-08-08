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Transferência de £ 60 milhões do Manchester United é barrada! Newcastle manda recado duro sobre Lewis Hall
Newcastle rejeita sondagem inicial do United
O Manchester United sofreu um grande golpe em sua busca por um novo lateral-esquerdo depois que o Newcastle bloqueou de forma categórica uma investida por Hall. De acordo com a talkSPORT, os Red Devils recentemente fizeram uma consulta formal pelo zagueiro de 21 anos.
No entanto, o Newcastle rejeitou rapidamente a abordagem e informou à INEOS que o jogador está completamente indisponível para transferência neste verão. Apesar das notícias de que o próprio Hall estava aberto a se juntar ao gigante de Manchester, o Newcastle segue absolutamente determinado a manter seus serviços.
- (C)Getty Images
Hall é visto como peça central do projeto
O Newcastle considera o talentoso lateral inglês um componente completamente indispensável da visão tática do recém-nomeado técnico Matthias Jaissle em Tyneside. A mesma reportagem afirma que, apesar dos rumores generalizados sobre uma avaliação de £ 60 milhões, o Newcastle atualmente se recusa até mesmo a discutir um valor, enquanto busca afastar seus rivais da Premier League.
Newcastle está determinado a manter o defensor
Sky Sports confirmou que a abordagem inicial de Old Trafford foi rejeitada de forma categórica há quase duas semanas. O veículo também destacou que o Newcastle busca ativamente contratar outro lateral, o que significa que simplesmente não pode se dar ao luxo de perder um.
Além disso, fontes acreditam, em conversas reservadas, que seria necessária uma taxa absolutamente astronômica para que o clube sequer reconsiderasse sua posição firme sobre o jogador. Foi sugerido que qualquer proposta bem-sucedida teria de superar com folga a taxa recorde da Premier League para um lateral-esquerdo, de £ 62 milhões, estabelecida quando o Chelsea contratou Marc Cucurella junto ao Brighton em 2022.
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Robinson entra no radar do United
Como uma transferência por Hall agora parece altamente improvável, o United e seu grupo proprietário, a INEOS, precisam rapidamente mudar o foco para alvos defensivos alternativos. O clube ainda está avaliando suas necessidades finais de elenco antes de o mercado de transferências fechar oficialmente.
Robinson, internacional dos Estados Unidos e jogador do Fulham, tem sido fortemente ligado como uma opção secundária viável. O Manchester United agora precisa decidir se fará uma investida formal por Robinson ou se concentrará o orçamento restante deste verão na contratação de mais um meio-campista central.
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