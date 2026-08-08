O Manchester United sofreu um grande golpe em sua busca por um novo lateral-esquerdo depois que o Newcastle bloqueou de forma categórica uma investida por Hall. De acordo com a talkSPORT, os Red Devils recentemente fizeram uma consulta formal pelo zagueiro de 21 anos.

No entanto, o Newcastle rejeitou rapidamente a abordagem e informou à INEOS que o jogador está completamente indisponível para transferência neste verão. Apesar das notícias de que o próprio Hall estava aberto a se juntar ao gigante de Manchester, o Newcastle segue absolutamente determinado a manter seus serviços.