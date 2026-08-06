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Transferência de Cody Gakpo para o Tottenham ‘pode acontecer’, mas Michael Owen avalia o risco envolvido na venda do ponta ‘consistentemente ruim’ pelo Liverpool
Gakpo tem sido inconsistente, mas o Liverpool carece de pontas
O Liverpool pode obter um lucro considerável com Gakpo caso uma venda seja autorizada, com a indicação de que ele poderia custar ao Tottenham até £70 milhões (US$ 94 mi). O acordo que levou o jogador de 27 anos a Merseyside ficou em menos de £45 milhões (US$ 61 mi).
Ele agora é um nome experiente da Premier League e mostrou, durante sua passagem pelo PSV, que pode registrar uma impressionante quantidade de gols. O Liverpool não viu o suficiente dessas qualidades em um jogador que pode atuar aberto pelos lados ou mais centralizado, como centroavante.
Como resultado, há questionamentos sobre seu valor para o coletivo, com o Tottenham pronto para testar a disposição de um rival doméstico. Pelo preço certo, pode ser que Andoni Iraola e companhia decidam negociar o jogador, permitindo que reinvistam qualquer valor arrecadado na busca por um substituto adequado.
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O Liverpool deve ouvir propostas por Gakpo, alvo do Tottenham?
Questionado sobre se o Liverpool deveria estar aberto a propostas, diante dos problemas de inconsistência de Gakpo, o ex-atacante dos Reds Owen, que agora ajuda apostadores do Reino Unido a comparar cassinos online como embaixador britânico do Casino.org, disse à GOAL: “Bem, ele foi consistente no ano passado, mas consistentemente ruim. Teve bons 10 jogos iniciais, ou algo assim, mas depois, pelo resto da temporada, foi bem ruim.
“Gakpo já provou que pode ser muito efetivo no time do Liverpool. Mas foi preocupante, o desempenho dele na temporada passada, embora tenha sido preocupante o desempenho de muitos deles. Foi uma temporada ruim.
“Não acho que essa seja uma possibilidade impossível. Só acho que o Liverpool provavelmente... Se perdê-lo, já está desesperado por jogadores de lado. Se perdê-lo, vai entrar na temporada dependendo de Rio Ngumoha? Se tiver uma reposição, então consigo ver isso acontecendo.
“Pode acontecer. No momento, acho que eles estão olhando para reforçar o elenco, não tenho certeza de que estejam pensando em se desfazer de muitos jogadores. A temporada dele no ano passado não foi muito boa. No entanto, ele provou ao longo do tempo que é muito bom. Essa é uma situação em aberto.”
Liverpool está sendo fortemente ligado a Barcola
O guru das transferências Fabrizio Romano afirmou que o Tottenham está “em negociações diretas com o estafe de Cody Gakpo por uma possível transferência neste verão”. Alega-se que qualquer acordo depende do “pacote financeiro” colocado em prática e da investida do Liverpool para contratar reforços.
O Liverpool tem sido fortemente ligado ao atacante internacional francês Bradley Barcola, com uma porta de saída no Paris Saint-Germain supostamente se abrindo para o jogador de 23 anos campeão da Champions League.
Gakpo também terá voz importante sobre o próprio futuro, com o holandês precisando determinar qual ambiente de clube servirá melhor à sua carreira em nível nacional e internacional. Ele voltou a mostrar vivacidade em alguns momentos ao vestir as cores de seu país na Copa do Mundo de 2026.
Ao ser questionado sobre sua capacidade de apresentar maior consistência pela seleção da Holanda do que pelo Liverpool, o natural de Eindhoven disse: “É um pouco diferente. Como eu jogo aqui, onde o treinador quer que eu esteja, a liberdade que eu tenho no clube. É isso, basicamente.”
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Gakpo assinou contrato de cinco anos em 2025
O Liverpool pode decidir que uma separação agora é a melhor opção para todos os envolvidos, permitindo que Gakpo reacenda uma centelha que vem se apagando em um novo ambiente. O Tottenham já gastou pesado neste verão, com a experiência na Premier League sendo priorizada no norte de Londres.
Mohamed Salah já deixou Anfield, porém, à medida que Iraola vê suas opções pelos lados diminuírem, e isso pode levar os Reds a manter a confiança em um jogador que assinou um novo contrato de cinco anos no verão de 2025.
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