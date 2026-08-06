Questionado sobre se o Liverpool deveria estar aberto a propostas, diante dos problemas de inconsistência de Gakpo, o ex-atacante dos Reds Owen, que agora ajuda apostadores do Reino Unido a comparar cassinos online como embaixador britânico do Casino.org, disse à GOAL: “Bem, ele foi consistente no ano passado, mas consistentemente ruim. Teve bons 10 jogos iniciais, ou algo assim, mas depois, pelo resto da temporada, foi bem ruim.

“Gakpo já provou que pode ser muito efetivo no time do Liverpool. Mas foi preocupante, o desempenho dele na temporada passada, embora tenha sido preocupante o desempenho de muitos deles. Foi uma temporada ruim.

“Não acho que essa seja uma possibilidade impossível. Só acho que o Liverpool provavelmente... Se perdê-lo, já está desesperado por jogadores de lado. Se perdê-lo, vai entrar na temporada dependendo de Rio Ngumoha? Se tiver uma reposição, então consigo ver isso acontecendo.

“Pode acontecer. No momento, acho que eles estão olhando para reforçar o elenco, não tenho certeza de que estejam pensando em se desfazer de muitos jogadores. A temporada dele no ano passado não foi muito boa. No entanto, ele provou ao longo do tempo que é muito bom. Essa é uma situação em aberto.”