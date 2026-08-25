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Bradley Barcola Liverpool crestGetty/GOAL
Moataz Elgammal

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Transferência de Bradley Barcola fica mais próxima, já que o Liverpool mantém conversas positivas com o Paris Saint-Germain sobre a avaliação

Mercado da bola
B. Barcola
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Campeonato Francês

O Liverpool realizou conversas decisivas com o Paris Saint-Germain sobre um possível acordo por Bradley Barcola. O clube da Premier League está ativamente em busca de reforços para o ataque e vê Barcola como um alvo importante. Apesar de uma diferença significativa entre as avaliações de ambos os clubes, os dois seguem otimistas de que um acordo possa ser alcançado antes do fechamento da janela de transferências.

  • Conversas positivas e diferença de avaliação

    De acordo com Sky Sports e o The Athletic, o Liverpool teve discussões positivas com o PSG na terça-feira para garantir a contratação de Barcola. Os dois lados tentam encontrar um denominador comum, já que houve uma diferença considerável de avaliação ao longo do verão.

    O PSG atualmente pede um valor na casa de £ 145 milhões por Barcola, enquanto o Liverpool busca gastar algo mais próximo da marca de £ 100 milhões. Apesar dessa diferença de £ 45 milhões, a relação entre os clubes nos mais altos níveis segue forte, e há um otimismo genuíno de que um meio-termo possa ser alcançado para resolver a situação.

    • Publicidade
  • Bradley Barcola PSG 2025Getty Images

    Substituto de Salah e busca por minutos

    Barcola tem mais dois anos de contrato, mas está disposto a deixar a capital francesa para garantir minutos mais consistentes no time principal. Depois de uma campanha produtiva na Copa do Mundo com a França, ele se viu atrás de Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue na hierarquia do PSG.

    O Liverpool definiu Barcola como alvo principal para, no futuro, substituir Mohamed Salah. O clube está desesperado para reforçar a linha de ataque de Andoni Iraola, tendo contratado até agora neste verão apenas Victor Munoz, do Osasuna, para o setor ofensivo, além do zagueiro Jeremy Jacquet. Como consequência, o Liverpool pressiona fortemente para levar Barcola a Anfield.

  • Alvos alternativos e posição de Gakpo

    Além de Barcola, o Liverpool sondou uma investida pelo companheiro de equipe dele, Ibrahim Mbaye, de 18 anos, que atua pela ponta direita e se encontra em situação semelhante. O clube da Premier League também mirou Yankuba Minteh, embora o Brighton tenha rejeitado recentemente duas ofertas, com a proposta mais recente chegando a £ 60 milhões.

    Além disso, o Liverpool é totalmente contra vender Cody Gakpo, apesar do interesse crescente de Tottenham e Manchester City. O clube provavelmente exigiria a chegada de pelo menos dois novos pontas antes mesmo de considerar a saída de Gakpo nesta janela de transferências.

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  • Bradley Barcola France 2026 World CupGetty

    O que acontece a seguir?

    Com o prazo da janela de transferências se aproximando, Liverpool e PSG devem continuar suas intensas negociações para reduzir a diferença financeira. Com o Arsenal também supostamente monitorando a situação, o Liverpool precisa agir rapidamente para concluir o acordo. Os próximos dias serão cruciais para determinar se Barcola fará sua tão aguardada mudança para a Premier League.

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