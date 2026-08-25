De acordo com Sky Sports e o The Athletic, o Liverpool teve discussões positivas com o PSG na terça-feira para garantir a contratação de Barcola. Os dois lados tentam encontrar um denominador comum, já que houve uma diferença considerável de avaliação ao longo do verão.

O PSG atualmente pede um valor na casa de £ 145 milhões por Barcola, enquanto o Liverpool busca gastar algo mais próximo da marca de £ 100 milhões. Apesar dessa diferença de £ 45 milhões, a relação entre os clubes nos mais altos níveis segue forte, e há um otimismo genuíno de que um meio-termo possa ser alcançado para resolver a situação.