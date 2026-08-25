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Transferência de Bradley Barcola fica mais próxima, já que o Liverpool mantém conversas positivas com o Paris Saint-Germain sobre a avaliação
Conversas positivas e diferença de avaliação
De acordo com Sky Sports e o The Athletic, o Liverpool teve discussões positivas com o PSG na terça-feira para garantir a contratação de Barcola. Os dois lados tentam encontrar um denominador comum, já que houve uma diferença considerável de avaliação ao longo do verão.
O PSG atualmente pede um valor na casa de £ 145 milhões por Barcola, enquanto o Liverpool busca gastar algo mais próximo da marca de £ 100 milhões. Apesar dessa diferença de £ 45 milhões, a relação entre os clubes nos mais altos níveis segue forte, e há um otimismo genuíno de que um meio-termo possa ser alcançado para resolver a situação.
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Substituto de Salah e busca por minutos
Barcola tem mais dois anos de contrato, mas está disposto a deixar a capital francesa para garantir minutos mais consistentes no time principal. Depois de uma campanha produtiva na Copa do Mundo com a França, ele se viu atrás de Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue na hierarquia do PSG.
O Liverpool definiu Barcola como alvo principal para, no futuro, substituir Mohamed Salah. O clube está desesperado para reforçar a linha de ataque de Andoni Iraola, tendo contratado até agora neste verão apenas Victor Munoz, do Osasuna, para o setor ofensivo, além do zagueiro Jeremy Jacquet. Como consequência, o Liverpool pressiona fortemente para levar Barcola a Anfield.
Alvos alternativos e posição de Gakpo
Além de Barcola, o Liverpool sondou uma investida pelo companheiro de equipe dele, Ibrahim Mbaye, de 18 anos, que atua pela ponta direita e se encontra em situação semelhante. O clube da Premier League também mirou Yankuba Minteh, embora o Brighton tenha rejeitado recentemente duas ofertas, com a proposta mais recente chegando a £ 60 milhões.
Além disso, o Liverpool é totalmente contra vender Cody Gakpo, apesar do interesse crescente de Tottenham e Manchester City. O clube provavelmente exigiria a chegada de pelo menos dois novos pontas antes mesmo de considerar a saída de Gakpo nesta janela de transferências.
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O que acontece a seguir?
Com o prazo da janela de transferências se aproximando, Liverpool e PSG devem continuar suas intensas negociações para reduzir a diferença financeira. Com o Arsenal também supostamente monitorando a situação, o Liverpool precisa agir rapidamente para concluir o acordo. Os próximos dias serão cruciais para determinar se Barcola fará sua tão aguardada mudança para a Premier League.
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