Segundo o Foot Mercato, Michael Olise já estaria buscando uma saída do recordista alemão de títulos ainda neste verão. Seu destino desejado: Real Madrid.
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Transferência bombástica ganha força! Michael Olise supostamente quer ir imediatamente para o Real Madrid - o Bayern de Munique tem um substituto de peso em vista
Os Merengues deveriam oferecer ao jogador de 24 anos o ambiente ideal para dar o próximo passo em seu desenvolvimento, diz a reportagem. No Bayern de Munique, há consciência do possível risco de uma saída e, por isso, o clube já monitora o mercado em busca de potenciais substitutos. Segundo a matéria, vários candidatos estariam na lista, entre eles também o companheiro de seleção de Olise, Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain. O ponta teve papel decisivo nos sucessos recentes do PSG (entre eles, dois títulos seguidos da Liga dos Campeões) e tem contrato com o clube da capital até 2028.
Olise, por sua vez, já vem sendo ligado ao Real Madrid há algum tempo. Lá, ele seria considerado uma contratação dos sonhos do presidente Florentino Pérez, embora os próprios Blancos tenham negado publicamente interesse no francês: "Em resposta às reportagens em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube no jogador do Bayern de Munique Michael Olise, o Real Madrid CF gostaria de esclarecer que não teve contato, nem direta nem indiretamente, com o referido jogador, seus representantes ou qualquer pessoa de seu círculo."
- Getty Images
Em caso de transferência para o Real Madrid: Bayern de Munique pode receber quantia recorde por Michael Olise
Mas, recentemente, voltaram a surgir novos rumores. O Bild informou que a situação envolvendo Olise estaria "um pouco perigosa" para o Bayern. Segundo a publicação, haveria sinais vindos de seu entorno de que o jogador de ataque poderia buscar um novo desafio. O Real seria seu clube dos sonhos, também porque a conquista da Liga dos Campeões com o Bayern seria considerada mais difícil.
A posição dos muniquenses, porém, é clara: Olise deve ficar. Seu contrato vai até 2029, e o francês não possui cláusula de rescisão. Ainda assim, caso uma venda aconteça, em qualquer cenário seria necessária uma cifra enorme. Ao que tudo indica, os madrilenhos estariam dispostos a desembolsar até 220 milhões de euros pela estrela de lado de campo. Com isso, Olise se tornaria a venda mais cara da história do Bayern. O transfer mais caro da história do futebol continua sendo o de Neymar, que em 2017 trocou o Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros.
Após temporada de gala no Bayern de Munique: Michael Olise está entre os candidatos à Bola de Ouro
Olise vem de uma temporada excepcional. Com 22 gols e 31 assistências em 52 jogos, ele esteve entre os melhores jogadores ofensivos da Europa e faz parte do grupo ampliado de candidatos à próxima Bola de Ouro. Também no atual Mundial, o francês convenceu com fortes atuações e deu seis assistências para gol. No entanto, ele não conseguiu evitar a eliminação na semifinal contra a Espanha (0 a 2).
Com a França, Olise disputa no sábado a medalha de bronze do Mundial no jogo pelo terceiro lugar contra o perdedor da semifinal entre Inglaterra e Argentina.
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