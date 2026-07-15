Os Merengues deveriam oferecer ao jogador de 24 anos o ambiente ideal para dar o próximo passo em seu desenvolvimento, diz a reportagem. No Bayern de Munique, há consciência do possível risco de uma saída e, por isso, o clube já monitora o mercado em busca de potenciais substitutos. Segundo a matéria, vários candidatos estariam na lista, entre eles também o companheiro de seleção de Olise, Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain. O ponta teve papel decisivo nos sucessos recentes do PSG (entre eles, dois títulos seguidos da Liga dos Campeões) e tem contrato com o clube da capital até 2028.

Olise, por sua vez, já vem sendo ligado ao Real Madrid há algum tempo. Lá, ele seria considerado uma contratação dos sonhos do presidente Florentino Pérez, embora os próprios Blancos tenham negado publicamente interesse no francês: "Em resposta às reportagens em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube no jogador do Bayern de Munique Michael Olise, o Real Madrid CF gostaria de esclarecer que não teve contato, nem direta nem indiretamente, com o referido jogador, seus representantes ou qualquer pessoa de seu círculo."