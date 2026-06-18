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Trajetória da Inglaterra nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 está confirmada! As Lionesses conhecem o primeiro adversário na repescagem e os possíveis confrontos da segunda fase, após não conseguirem superar a Espanha na disputa pela vaga automática
Inglaterra é condenada a disputar a repescagem diante de uma Espanha avassaladora
Depois de ter sido sorteada no mesmo grupo de qualificação que a Espanha — onde apenas o vencedor do grupo garantiria vaga direta para a Copa do Mundo do ano que vem no Brasil —, a Inglaterra sempre soube que a repescagem era uma possibilidade. No entanto, depois de derrotar a La Roja por 1 a 0 em Wembley, em abril — o que significava que elas iriam para Maiorca em junho precisando apenas de um ponto para garantir a liderança —, acabar nas repescagens deve ter sido decepcionante. Isso é ainda mais verdadeiro devido à forma como a Espanha as derrotou, com uma goleada de 4 a 0.
Ainda assim, as chances de a Inglaterra superar com sucesso esse caminho são muito altas, já que as Lionesses são a seleção melhor classificada envolvida nesse processo e também são cabeças de chave, o que lhes garante um sorteio favorável. Como era de se esperar, a treinadora Sarina Wiegman demonstrou confiança quando questionada sobre o novo caminho no início deste mês. “Acho que temos uma equipe muito boa”, disse ela. “Sabemos o que temos que fazer, então estou muito otimista de que vamos nos classificar de qualquer maneira.”
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A Inglaterra enfrentará a Grécia na primeira partida da repescagem
O sorteio favorável foi realizado na quinta-feira. A Inglaterra já conhecia os oito possíveis adversários para a primeira fase das eliminatórias e sabia que seria a grande favorita para vencer todos eles. O sorteio confirmou então que será a Grécia o primeiro adversário nesse caminho, com a partida de ida fora de casa sendo disputada primeiro pelas Lionesses, antes do jogo de volta em casa.
A Grécia venceu todas as quatro partidas em seu grupo de qualificação para a Copa do Mundo na Liga C, derrotando as Ilhas Faroé e a Geórgia em casa e fora, marcando 11 gols e sofrendo apenas quatro. Classificada em 59º lugar no ranking mundial, porém, e tendo disputado apenas um grande torneio — a qualificação para os Jogos Olímpicos de Verão de 2004 como nação anfitriã —, a Grécia será a grande azarão contra a Inglaterra.
Este será o primeiro confronto entre as duas seleções no futebol feminino internacional.
Eslováquia ou Ucrânia serão os próximos adversários das Lionesses — caso vençam
Se a Inglaterra conseguir passar por essa eliminatória, como é de se esperar, então a Eslováquia ou a Ucrânia a aguardarão na segunda fase, e o vencedor dessa eliminatória avançará para a Copa do Mundo no Brasil.
A Ucrânia esteve no mesmo grupo que as Lionesses na primeira fase das eliminatórias para esta Copa do Mundo, e a equipe de Wiegman venceu ambas as partidas com bastante facilidade. O primeiro jogo, disputado na Turquia em meio ao conflito em curso na Ucrânia, terminou em 6 a 1 para as atuais campeãs europeias, enquanto o segundo, disputado na semana passada, foi uma vitória por 3 a 0 para a Inglaterra.
A Ucrânia também seria a favorita para vencer sua partida da primeira fase contra a Eslováquia, já que está 20 posições acima no ranking e acabou de disputar a Liga A na fase de qualificação, enquanto a Eslováquia estava na Liga B. No mesmo grupo que Portugal, Finlândia e Letônia, a Eslováquia terminou em terceiro lugar e será rebaixada para a Liga C após vencer apenas duas de suas seis partidas, ambas contra a Letônia, última colocada.
Esta partida da segunda fase, entre os vencedores de Inglaterra x Grécia e Ucrânia x Eslováquia, também será disputada em duas partidas durante a última pausa internacional de 2026, que começa em novembro.
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Quem se classificou para a Copa do Mundo Feminina de 2027?
A Inglaterra não é a única grande seleção europeia envolvida nessas repescagens. Com apenas quatro vagas de classificação automática disponíveis — ocupadas por Espanha, Dinamarca, França e Alemanha —, há algumas seleções bem colocadas no ranking que ainda não garantiram sua vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. Entre elas estão a Holanda, campeã europeia de 2017 e finalista da Copa do Mundo de 2019; a Noruega, cujo elenco conta com nomes como a atacante do Lyon Ada Hegerberg e a ponta do Barcelona Caroline Graham Hansen; e a Suécia, que chegou às semifinais das duas últimas edições da Copa do Mundo.
Seria de se esperar que a maioria dessas seleções renomadas se classificasse pelas repescagens, mas há algumas boas equipes envolvidas que esperam causar uma zebra, com seleções como Escócia, Portugal, Suíça e País de Gales todas dispostas a causar surpresa ao longo das duas últimas janelas de jogos internacionais de 2026.
Junto com o anfitrião Brasil, 13 nações já se classificaram para a Copa do Mundo Feminina de 2027, incluindo Austrália, Japão, Nova Zelândia, Argentina e Colômbia.