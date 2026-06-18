Depois de ter sido sorteada no mesmo grupo de qualificação que a Espanha — onde apenas o vencedor do grupo garantiria vaga direta para a Copa do Mundo do ano que vem no Brasil —, a Inglaterra sempre soube que a repescagem era uma possibilidade. No entanto, depois de derrotar a La Roja por 1 a 0 em Wembley, em abril — o que significava que elas iriam para Maiorca em junho precisando apenas de um ponto para garantir a liderança —, acabar nas repescagens deve ter sido decepcionante. Isso é ainda mais verdadeiro devido à forma como a Espanha as derrotou, com uma goleada de 4 a 0.

Ainda assim, as chances de a Inglaterra superar com sucesso esse caminho são muito altas, já que as Lionesses são a seleção melhor classificada envolvida nesse processo e também são cabeças de chave, o que lhes garante um sorteio favorável. Como era de se esperar, a treinadora Sarina Wiegman demonstrou confiança quando questionada sobre o novo caminho no início deste mês. “Acho que temos uma equipe muito boa”, disse ela. “Sabemos o que temos que fazer, então estou muito otimista de que vamos nos classificar de qualquer maneira.”