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"Traição ao emblema do Real Madrid!" - Álvaro Arbeloa, furioso, critica o "espião" do Real Madrid e revela tudo sobre a briga entre Aurélien Tchouameni e Federico Valverde
Confronto no campo de treino gera indignação por causa de vazamento no vestiário
Surgiram relatos de um incidente acalorado no campo de treinamento envolvendo Valverde e Tchouameni. O confronto teria deixado Valverde com um corte e levado o clube a tomar medidas disciplinares. Em uma coletiva de imprensa, Arbeloa se pronunciou sobre a situação. Embora tenha elogiado a rapidez com que o clube conduziu o processo disciplinar, ele expressou indignação pelo fato de detalhes de um incidente privado no vestiário terem vazado para a mídia.
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Arbeloa condena o vazamento, mas apoia seus jogadores
O técnico do Real Madrid considera o incidente uma grave violação dos valores do clube. Ele insistiu que os assuntos internos devem permanecer dentro do vestiário. Arbeloa criticou duramente quem quer que tenha permitido que o incidente chegasse à imprensa.
"Quero dizer duas coisas. Primeiro, estou muito orgulhoso da determinação, rapidez e transparência com que o clube agiu", explicou ele, conforme citado pelo Marca. "E, por outro lado, que os jogadores reconheceram seu erro, expressaram seu arrependimento e pediram perdão. Para mim, isso é suficiente. O que não vou fazer é expô-los publicamente, porque eles não merecem isso.
"Sou o primeiro responsável pelo fato de que certamente não estivemos à altura nesta temporada. É claro que a frustração e a raiva podem levar a situações indesejadas. Agora temos que nos concentrar na partida. É nisso que devemos focar agora. Se quiserem culpar alguém, aqui estou eu."
Falando sobre os vazamentos: “Repito, o fato de coisas que acontecem no vestiário vazarem me parece uma traição e um ato de deslealdade a este emblema.”
A tensão explicada como parte de um ambiente de alta pressão
Arbeloa tentou contextualizar o incidente, sugerindo que ambientes tensos podem levar a momentos de tensão ocasionais. Ele ressaltou que tais situações não são incomuns no futebol de alto nível.
Com base em sua própria experiência como jogador, Arbeloa disse: “Tive um companheiro de equipe que pegou um taco de golfe e acertou outro jogador com ele. O que acontece no vestiário do Real Madrid deve ficar no vestiário do Real Madrid, e é isso que mais me dói.
“Essas são situações que sempre aconteceram, mas não estou justificando isso, longe disso. Foi um incidente e tivemos azar de o Fede ter ficado com um corte; tem mais a ver com a má sorte do que realmente aconteceu. Eles pediram desculpas e, a partir daí, temos que pensar na partida.”
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Não haverá punição desportiva, com o foco agora voltado para o Clássico
Apesar da polêmica e das multas aplicadas aos dois jogadores, Arbeloa confirmou que nenhum deles será excluído do elenco. Agora, o técnico buscará manter a harmonia no vestiário, enquanto a equipe se prepara para o El Clásico contra o Barcelona, na esperança de, pelo menos, adiar as comemorações do título dos rivais.