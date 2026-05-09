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AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

"Traição ao emblema do Real Madrid!" - Álvaro Arbeloa, furioso, critica o "espião" do Real Madrid e revela tudo sobre a briga entre Aurélien Tchouameni e Federico Valverde

Real Madrid
F. Valverde
A. Tchouameni
A. Arbeloa
La Liga

Álvaro Arbeloa criticou duramente a divulgação de uma discussão no vestiário entre Aurélien Tchouameni e Federico Valverde. O técnico do Real Madrid defendeu os dois jogadores depois que eles se desculparam pelo desentendimento ocorrido no campo de treinamento e insistiu que o elenco continua unido.

  • Confronto no campo de treino gera indignação por causa de vazamento no vestiário

    Surgiram relatos de um incidente acalorado no campo de treinamento envolvendo Valverde e Tchouameni. O confronto teria deixado Valverde com um corte e levado o clube a tomar medidas disciplinares. Em uma coletiva de imprensa, Arbeloa se pronunciou sobre a situação. Embora tenha elogiado a rapidez com que o clube conduziu o processo disciplinar, ele expressou indignação pelo fato de detalhes de um incidente privado no vestiário terem vazado para a mídia.

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    Arbeloa condena o vazamento, mas apoia seus jogadores

    O técnico do Real Madrid considera o incidente uma grave violação dos valores do clube. Ele insistiu que os assuntos internos devem permanecer dentro do vestiário. Arbeloa criticou duramente quem quer que tenha permitido que o incidente chegasse à imprensa.

    "Quero dizer duas coisas. Primeiro, estou muito orgulhoso da determinação, rapidez e transparência com que o clube agiu", explicou ele, conforme citado pelo Marca. "E, por outro lado, que os jogadores reconheceram seu erro, expressaram seu arrependimento e pediram perdão. Para mim, isso é suficiente. O que não vou fazer é expô-los publicamente, porque eles não merecem isso.

    "Sou o primeiro responsável pelo fato de que certamente não estivemos à altura nesta temporada. É claro que a frustração e a raiva podem levar a situações indesejadas. Agora temos que nos concentrar na partida. É nisso que devemos focar agora. Se quiserem culpar alguém, aqui estou eu."

    Falando sobre os vazamentos: “Repito, o fato de coisas que acontecem no vestiário vazarem me parece uma traição e um ato de deslealdade a este emblema.”

  • A tensão explicada como parte de um ambiente de alta pressão

    Arbeloa tentou contextualizar o incidente, sugerindo que ambientes tensos podem levar a momentos de tensão ocasionais. Ele ressaltou que tais situações não são incomuns no futebol de alto nível.

    Com base em sua própria experiência como jogador, Arbeloa disse: “Tive um companheiro de equipe que pegou um taco de golfe e acertou outro jogador com ele. O que acontece no vestiário do Real Madrid deve ficar no vestiário do Real Madrid, e é isso que mais me dói.

    “Essas são situações que sempre aconteceram, mas não estou justificando isso, longe disso. Foi um incidente e tivemos azar de o Fede ter ficado com um corte; tem mais a ver com a má sorte do que realmente aconteceu. Eles pediram desculpas e, a partir daí, temos que pensar na partida.”

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    Não haverá punição desportiva, com o foco agora voltado para o Clássico

    Apesar da polêmica e das multas aplicadas aos dois jogadores, Arbeloa confirmou que nenhum deles será excluído do elenco. Agora, o técnico buscará manter a harmonia no vestiário, enquanto a equipe se prepara para o El Clásico contra o Barcelona, na esperança de, pelo menos, adiar as comemorações do título dos rivais.

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