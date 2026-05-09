"Traição ao emblema do Real Madrid!" - Álvaro Arbeloa, furioso, critica o "espião" do Real Madrid e revela tudo sobre a briga entre Aurélien Tchouameni e Federico Valverde

O técnico do Real Madrid considera o incidente uma grave violação dos valores do clube. Ele insistiu que os assuntos internos devem permanecer dentro do vestiário. Arbeloa criticou duramente quem quer que tenha permitido que o incidente chegasse à imprensa.

"Quero dizer duas coisas. Primeiro, estou muito orgulhoso da determinação, rapidez e transparência com que o clube agiu", explicou ele, conforme citado pelo Marca. "E, por outro lado, que os jogadores reconheceram seu erro, expressaram seu arrependimento e pediram perdão. Para mim, isso é suficiente. O que não vou fazer é expô-los publicamente, porque eles não merecem isso.

"Sou o primeiro responsável pelo fato de que certamente não estivemos à altura nesta temporada. É claro que a frustração e a raiva podem levar a situações indesejadas. Agora temos que nos concentrar na partida. É nisso que devemos focar agora. Se quiserem culpar alguém, aqui estou eu."

Falando sobre os vazamentos: “Repito, o fato de coisas que acontecem no vestiário vazarem me parece uma traição e um ato de deslealdade a este emblema.”