Ao contrário de alguns outros colegas especialistas, ele não espera um retorno do ex-companheiro de equipe do Bayern, Manuel Neuer, à seleção alemã e, por isso, aponta Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) como o goleiro titular da seleção alemã.
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"Tragam algo que seja difícil de defender": Bastian Schweinsteiger surpreende com sua seleção ideal da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026
À frente dessa linha, Schweinsteiger não se arrisca muito com experimentações. Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, é preferido a Antonio Rüdiger (Real Madrid) e forma a dupla de zagueiros centrais ao lado de Jonathan Tah (FC Bayern de Munique). À direita e à esquerda, como era de se esperar, Joshua Kimmich (FC Bayern de Munique) e David Raum (RB Leipzig) conquistam vagas no time titular.
A escalação do meio-campo defensivo é um pouco mais controversa. Lá, Schweinsteiger escala, ao lado do provavelmente titular Aleksandar Pavlovic (FC Bayern de Munique), não Felix Nmecha (BVB), mas sim o companheiro de Pavlovic no FCB, Leon Goretzka (FC Bayern de Munique).
Mais à frente, Florian Wirtz (FC Liverpool) e Jamal Musiala (FC Bayern de Munique) têm vagas praticamente garantidas no time titular, mas Schweinsteiger surpreende com sua escolha para a ala esquerda ofensiva. Lá, de forma um tanto inesperada, o técnico de 41 anos escalaria Chris Führich (VfB Stuttgart), que recentemente só conseguiu entrar na seleção alemã sob o comando do técnico Julian Nagelsmann como convocado de última hora.
“Chris Führich tem se desenvolvido bem no Stuttgart. Ele sempre traz algo que é difícil de defender”, explicou Schweinsteiger, justificando por que escolheria o veloz driblador, que está em boa fase, do atual campeão da Copa da Alemanha. Seu colega especialista Dietmar Hamann também se manifestou recentemente a favor da participação do jogador de 28 anos na Copa do Mundo.
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Schweinsteiger aposta em Kai Havertz como "número 9"
No ataque, a disputa pela vaga no time titular está igualmente acirrada. Com Nick Woltemade (Newcastle United), Dennis Undav (VfB Stuttgart) e Kai Havertz (Arsenal), há três candidatos em potencial; na opinião de Schweinsteiger, o jogador dos Gunners deve levar a melhor por uma pequena margem.
Jovens como Lennart Karl, do FC Bayern, ou Said El Mala, do 1. FC Köln, deveriam, na opinião do especialista de TV de Nagelsmann, ser convocados para a Copa do Mundo, mas mais como elementos dinamizadores vindos do banco do que como titulares no time inicial.