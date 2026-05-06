"Tragam algo que seja difícil de defender": Bastian Schweinsteiger surpreende com sua seleção ideal da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026

À frente dessa linha, Schweinsteiger não se arrisca muito com experimentações. Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, é preferido a Antonio Rüdiger (Real Madrid) e forma a dupla de zagueiros centrais ao lado de Jonathan Tah (FC Bayern de Munique). À direita e à esquerda, como era de se esperar, Joshua Kimmich (FC Bayern de Munique) e David Raum (RB Leipzig) conquistam vagas no time titular.

A escalação do meio-campo defensivo é um pouco mais controversa. Lá, Schweinsteiger escala, ao lado do provavelmente titular Aleksandar Pavlovic (FC Bayern de Munique), não Felix Nmecha (BVB), mas sim o companheiro de Pavlovic no FCB, Leon Goretzka (FC Bayern de Munique).

Mais à frente, Florian Wirtz (FC Liverpool) e Jamal Musiala (FC Bayern de Munique) têm vagas praticamente garantidas no time titular, mas Schweinsteiger surpreende com sua escolha para a ala esquerda ofensiva. Lá, de forma um tanto inesperada, o técnico de 41 anos escalaria Chris Führich (VfB Stuttgart), que recentemente só conseguiu entrar na seleção alemã sob o comando do técnico Julian Nagelsmann como convocado de última hora.

“Chris Führich tem se desenvolvido bem no Stuttgart. Ele sempre traz algo que é difícil de defender”, explicou Schweinsteiger, justificando por que escolheria o veloz driblador, que está em boa fase, do atual campeão da Copa da Alemanha. Seu colega especialista Dietmar Hamann também se manifestou recentemente a favor da participação do jogador de 28 anos na Copa do Mundo.