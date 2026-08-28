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imago-sport-1082057936.jpgAnadolu Agency
Adhe Makayasa

Traduzido por

Trabzonspor REJEITA renúncia de Fatih Tekke, chefe de Mohamed Salah, após desastre nas eliminatórias da Liga Europa

Trabzonspor
F. Tekke
Amed Sportif x Trabzonspor
Amed Sportif
Campeonato Turco
M. Salah

O Trabzonspor rejeitou oficialmente a renúncia de Fatih Tekke, técnico de Mohamed Salah, após a dolorosa eliminação nas qualificatórias da Liga Europa. O treinador turco se ofereceu para deixar o cargo imediatamente depois da humilhante derrota por 4 a 0 no jogo de volta para o Ferencvaros, mas a diretoria do clube agiu rapidamente para mantê-lo no comando.

  • Gigantes turcos barram saída

    Os pesos-pesados turcos agiram de forma decisiva para rejeitar o pedido de demissão de seu treinador depois de serem eliminados da Europa em uma derrota abrangente por 5 a 0 no placar agregado para o Ferencvaros. Um custoso cartão vermelho no jogo de volta descarrilou completamente as esperanças do Trabzonspor, culminando em uma pesada goleada por 4 a 0 fora de casa. A diretoria confirmou que o técnico segue com total respaldo e comandará o elenco em sua partida da liga nacional no início da próxima semana.

    • Publicidade
  • imago-sport-1082047428.jpgAnadolu Agency

    Técnico pressionado assume a culpa

    Tekke estava visivelmente abatido com a humilhante eliminação europeia e optou por assumir total responsabilidade pela atuação desastrosa de sua equipe. Falando em sua coletiva de imprensa após a partida, Tekke expressou sua tristeza: "Tivemos uma noite muito triste, é claro, e o motivo sou eu e meu time. Foi uma noite triste para o nosso país e a nossa sociedade.

    "Até o momento em que o jogador foi expulso, a partida parecia estar indo bem, mas no fim não conseguimos nos classificar para a Liga Europa. Há 18 meses, dia e noite, eu e meu time estamos pensando em como apresentar um desempenho melhor. A partir de agora, estou apresentando minha renúncia ao meu mandato de 18 meses, e acredito que tenho o direito de me punir dessa forma."

  • Diretoria apoia técnico pressionado

    A diretoria do Trabzonspor considerou a renúncia do treinador uma decisão emocional e impulsiva, provocada pela frustração imediata de uma pesada derrota continental.

    Descartando as conversas sobre uma mudança de treinador em um comunicado oficial em seu site, o Trabzonspor afirmou: "Nosso treinador principal, Fatih Tekke, decidiu renunciar no calor do momento após a derrota contra o Ferencvaros. O Conselho de Administração do Trabzonspor rejeitou a renúncia do técnico Fatih Tekke. Fatih Tekke continua em suas funções como treinador e comandará a equipe em nossa próxima partida da liga contra o Amedspor."

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  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP

    Confronto com o Amedspor testa a mentalidade

    O Trabzonspor está sob pressão imediata para deixar para trás a frustração continental e focar em garantir os três pontos quando viajar para enfrentar o Amedspor na Super Lig turca na segunda-feira, 31 de agosto. Tekke tem a tarefa urgente de elevar o moral no vestiário antes que o calendário doméstico seja interrompido pela próxima pausa para os jogos de seleções. Uma vitória convincente na liga será fundamental para apaziguar uma torcida insatisfeita e restaurar a estabilidade interna no clube.

Campeonato Turco
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