Tekke estava visivelmente abatido com a humilhante eliminação europeia e optou por assumir total responsabilidade pela atuação desastrosa de sua equipe. Falando em sua coletiva de imprensa após a partida, Tekke expressou sua tristeza: "Tivemos uma noite muito triste, é claro, e o motivo sou eu e meu time. Foi uma noite triste para o nosso país e a nossa sociedade.

"Até o momento em que o jogador foi expulso, a partida parecia estar indo bem, mas no fim não conseguimos nos classificar para a Liga Europa. Há 18 meses, dia e noite, eu e meu time estamos pensando em como apresentar um desempenho melhor. A partir de agora, estou apresentando minha renúncia ao meu mandato de 18 meses, e acredito que tenho o direito de me punir dessa forma."