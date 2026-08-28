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Trabzonspor REJEITA renúncia de Fatih Tekke, chefe de Mohamed Salah, após desastre nas eliminatórias da Liga Europa
Gigantes turcos barram saída
Os pesos-pesados turcos agiram de forma decisiva para rejeitar o pedido de demissão de seu treinador depois de serem eliminados da Europa em uma derrota abrangente por 5 a 0 no placar agregado para o Ferencvaros. Um custoso cartão vermelho no jogo de volta descarrilou completamente as esperanças do Trabzonspor, culminando em uma pesada goleada por 4 a 0 fora de casa. A diretoria confirmou que o técnico segue com total respaldo e comandará o elenco em sua partida da liga nacional no início da próxima semana.
- Anadolu Agency
Técnico pressionado assume a culpa
Tekke estava visivelmente abatido com a humilhante eliminação europeia e optou por assumir total responsabilidade pela atuação desastrosa de sua equipe. Falando em sua coletiva de imprensa após a partida, Tekke expressou sua tristeza: "Tivemos uma noite muito triste, é claro, e o motivo sou eu e meu time. Foi uma noite triste para o nosso país e a nossa sociedade.
"Até o momento em que o jogador foi expulso, a partida parecia estar indo bem, mas no fim não conseguimos nos classificar para a Liga Europa. Há 18 meses, dia e noite, eu e meu time estamos pensando em como apresentar um desempenho melhor. A partir de agora, estou apresentando minha renúncia ao meu mandato de 18 meses, e acredito que tenho o direito de me punir dessa forma."
Diretoria apoia técnico pressionado
A diretoria do Trabzonspor considerou a renúncia do treinador uma decisão emocional e impulsiva, provocada pela frustração imediata de uma pesada derrota continental.
Descartando as conversas sobre uma mudança de treinador em um comunicado oficial em seu site, o Trabzonspor afirmou: "Nosso treinador principal, Fatih Tekke, decidiu renunciar no calor do momento após a derrota contra o Ferencvaros. O Conselho de Administração do Trabzonspor rejeitou a renúncia do técnico Fatih Tekke. Fatih Tekke continua em suas funções como treinador e comandará a equipe em nossa próxima partida da liga contra o Amedspor."
- AFP
Confronto com o Amedspor testa a mentalidade
O Trabzonspor está sob pressão imediata para deixar para trás a frustração continental e focar em garantir os três pontos quando viajar para enfrentar o Amedspor na Super Lig turca na segunda-feira, 31 de agosto. Tekke tem a tarefa urgente de elevar o moral no vestiário antes que o calendário doméstico seja interrompido pela próxima pausa para os jogos de seleções. Uma vitória convincente na liga será fundamental para apaziguar uma torcida insatisfeita e restaurar a estabilidade interna no clube.
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