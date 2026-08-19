Getty Images Sport
Traduzido por
Trabzonspor avalia uma movimentação sensacional para colocar Karim Benzema ao lado de Mohamed Salah
Abordagem do Trabzonspor
O Trabzonspor ainda não chegou a um acordo final nas conversas em andamento com o Al Hilal sobre uma possível transferência do atacante uruguaio Darwin Nunez. De acordo com relatos do jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, como as negociações por Nunez ainda não tiveram um avanço, uma grande reviravolta no mercado viu o atacante francês Benzema ser oferecido diretamente ao clube turco em vez disso.
Antes dessa investida, o Trabzonspor já havia feito uma contratação bombástica ao assinar com Mohamed Salah. Em 6 de agosto de 2026, Salah assinou um contrato de dois anos com o clube após chegar sem custos depois do fim de seu contrato com o Liverpool.
- AFP
Conversas simultâneas em andamento
Além de Salah, o clube reforçou seu elenco ao contratar a estrela de Cabo Verde na Copa do Mundo, Sidny Lopes Cabral. Além disso, em 3 de julho de 2026, Andre Onana retornou ao Trabzonspor por empréstimo pelo segundo ano consecutivo, após relatos sobre sua volta para a temporada 2026–27.
Após a abordagem surpreendente em relação a Benzema, as conversas simultâneas entre o Trabzonspor e o ex-astro do Real Madrid começaram oficialmente. A diretoria do clube avalia atualmente a viabilidade da oferta, enquanto conversas separadas com o Al Hilal avançam.
Analisando o histórico da carreira
Benzema ostenta uma carreira ilustre, destacada por inúmeros títulos da Champions League e conquistas nacionais obtidas durante sua passagem lendária pelo Real Madrid. Durante seu período na Arábia Saudita, ele registrou 48 gols em 75 jogos ao longo de cinco temporadas na Saudi Pro League, passando suas três primeiras campanhas no Al-Ittihad antes de se transferir para o Al Hilal sem custos no último dia da janela de transferências de inverno de 2025–26, assinando contrato até 2027.
Sua vasta experiência no mais alto nível do futebol de clubes europeu e saudita é a base de seu perfil. Isso o posiciona como um veterano atacante de alto perfil, atraindo atenção no mercado regional de transferências.
- ABACAPRESS
Próximos passos no mercado
O Trabzonspor segue em contato com os representantes de Benzema, enquanto, paralelamente, finaliza discussões envolvendo o Al Hilal. O clube precisa resolver os detalhes estruturais e administrativos dessas negociações antes do fechamento da janela de transferências.
Os próximos desdobramentos dependerão do resultado das reuniões entre a diretoria do clube e o estafe do jogador nos próximos dias.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.