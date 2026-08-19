O Trabzonspor ainda não chegou a um acordo final nas conversas em andamento com o Al Hilal sobre uma possível transferência do atacante uruguaio Darwin Nunez. De acordo com relatos do jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, como as negociações por Nunez ainda não tiveram um avanço, uma grande reviravolta no mercado viu o atacante francês Benzema ser oferecido diretamente ao clube turco em vez disso.

Antes dessa investida, o Trabzonspor já havia feito uma contratação bombástica ao assinar com Mohamed Salah. Em 6 de agosto de 2026, Salah assinou um contrato de dois anos com o clube após chegar sem custos depois do fim de seu contrato com o Liverpool.



