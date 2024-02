O trabalho impossível? Quem será o maluco que vai aceitar treinar o Barcelona depois de Xavi não resistir no cargo

Os Blaugranas contrataram oito treinadores diferentes em 12 anos, fazendo com que a profissão dos sonhos pareça cada vez mais difícil

Depois que o resto do time do Barcelona saiu de campo, Pep Guardiola se virou, caminhou em direção ao círculo central e deu uma última olhada no Camp Nou. Ele mandou um beijo para os torcedores e deu um último aceno como técnico do clube catalão. Não havia muitas lágrimas, o lendário treinador parecia aliviado enquanto saía da sua fortaleza pela última vez.

Os 100 mil culés presentes naquele estádio poderiam ter suspeitado que as coisas nunca mais seriam as mesmas, mas eles certamente não sabeiam o quão ruim isso ficaria. O Barça contratou oito treinadores nos 12 anos desde a saída de Guardiola.

Mais artigos abaixo

Sim, houve troféus - incluindo cinco títulos de La Liga - mas nenhum dos treinadores que assumiram o comando se integrou verdadeiramente na cultura como Guardiola. O próprio clube tornou-se cada vez mais instável, beirando à falência.

E agora, com a saída de Xavi no final da campanha atual, eles enfrentam outro reinício. O Barça em breve receberá um novo técnico, com novas ideias, mas o sucessor de Xavi provavelmente enfrentará os mesmos problemas que atormentaram muitos dos que vieram antes dele.

Gerenciar o Barcelona, ao que parece, tornou-se uma tarefa impossível. Aceitar a proposta de treinar a equipe, apesar do tamanho do clube, parece uma decisão burra.