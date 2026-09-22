"Este é o meu número". "E este é o meu". Ela era loira, era lindíssima, todo mundo percebia. Era doce, era inteligente, era interessante: foi bonito descobrir isso aos poucos, conversando com ela.

O primeiro beijo veio muito tempo depois. Perto da Piazza del Popolo, no carro, como dois adolescentes, na penumbra. Eu estava com um pouco de medo, estava realmente emocionado. Beijos eu já tinha dado na minha vida, mas aquele eu considerava importantíssimo. Não podia errar, como o pênalti contra a Austrália na Copa do Mundo de 2006. Momentos fundamentais para o futuro, hinos à alegria.

Comecei a ser tomado pelas dúvidas de um adolescente. Eu a beijo ou espero que ela faça isso? Fecho os olhos ou os deixo abertos? E se depois ela não gostar? Vai língua ou não? E se alguém nos vir? Ao que tudo indica, demos o beijo certo no momento certo. Com Roma ao fundo, e dentro de nós, e diante de nós.