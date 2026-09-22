O primeiro beijo com Noemi Bocchi, a morte do pai e não só isso. Francesco Totti, em seu livro "Oltre", publicado pela Cairo Editore, contou muitas histórias e curiosidades sobre sua vida privada. Das antecipações publicadas pelo Corriere della Sera emerge o relato de um homem que viveu determinados momentos como uma pessoa comum, longe do luxo e do dinheiro. Aqui estão alguns trechos.
Totti: "O primeiro beijo com Noemi? Como o pênalti contra a Austrália, eu não podia errar. A morte do meu pai foi pura angústia, mudou a minha vida"
O primeiro beijo em Noemi como o pênalti contra a Austrália
"Este é o meu número". "E este é o meu". Ela era loira, era lindíssima, todo mundo percebia. Era doce, era inteligente, era interessante: foi bonito descobrir isso aos poucos, conversando com ela.
O primeiro beijo veio muito tempo depois. Perto da Piazza del Popolo, no carro, como dois adolescentes, na penumbra. Eu estava com um pouco de medo, estava realmente emocionado. Beijos eu já tinha dado na minha vida, mas aquele eu considerava importantíssimo. Não podia errar, como o pênalti contra a Austrália na Copa do Mundo de 2006. Momentos fundamentais para o futuro, hinos à alegria.
Comecei a ser tomado pelas dúvidas de um adolescente. Eu a beijo ou espero que ela faça isso? Fecho os olhos ou os deixo abertos? E se depois ela não gostar? Vai língua ou não? E se alguém nos vir? Ao que tudo indica, demos o beijo certo no momento certo. Com Roma ao fundo, e dentro de nós, e diante de nós.
A morte do pai
"Alô?". Do outro lado, por longuíssimos instantes, só silêncio, brevemente interrompido por uma respiração que eu não definiria como pesada, mas sim respeitosa, quase contida. "Alô?". "Infelizmente, Frà...". Assim que ouvi aquele infelizmente, entendi, o mundo desabou.
Meu pai tinha morrido. Quem estava me dizendo isso era o médico que o acompanhava no Spallanzani, em Roma, onde ele estava internado. Forçando as próprias pausas e os meus medos, com voz firme e gentil. Uma pessoa que nunca falhava e que, pontualmente, entrava em contato para as atualizações entre 19h30 e 20h, todas as noites.
Não sei por quê, mas as más notícias são tiros disparados sempre com muita antecedência, naquela vez até com sete horas. "Infelizmente, Frà, quando os pacientes são intubados, significa que é difícil voltar atrás".
Papai Enzo, o mítico Xerife, tinha acabado de partir como viveu: sem falar (só fazia isso quando era estritamente necessário), a não ser com o olhar, com os olhos. Os últimos instantes ele passou ligado a um aparelho que o ajudava a respirar, antes que a Covid-19 lhe arrancasse também a reserva residual de fôlego, obstruindo de maneira covarde as engrenagens, os pulmões.
Eis aí a morte que mudou a minha vida, o que não é um contrassenso, é pura angústia.
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