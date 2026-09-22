Francesco Totti escreveu um livro. Mais um, mas desta vez não é para fazer rir, não é recheado de piadas e brincadeiras, e sim de curiosidades, bastidores e histórias sobre sua vida. "Além" é o título, publicado pela Cairo Editore, e nas páginas do Corriere della Sera o ex-capitão da Roma quis revelar algumas passagens. Da volta à Série A aos 48 anos recusada nos últimos instantes, passando pela relação com Noemi Bocchi que mudou sua vida privada, eis o relato do novo Totti.
Totti: "Genoa e Como realmente me queriam. Eu estava pronto para voltar aos gramados, mas aos 48 anos não podia trair a Roma"
Voltar a jogar? Era uma brincadeira, mas...
Gilardino tinha 42 anos, Fabregas 37, então eu teria, respectivamente, 6 e 11 anos a mais do que quem era pago para me dizer o que fazer. Não são lendas urbanas, é a pura verdade. Inacreditável, mas verdadeiro. Loucura.
Para me manter em forma, eu jogava toda segunda-feira à noite um futebol soçaite, o futebol de oito como o nome diz, que talvez também seja um pouco o esporte dos aposentados, do pós-expediente, mas eu me divertia e também fazia gols, um pouco gordinho, mas meu estado físico não era nada mau. Eu me virava bem, a gente não esquece como se toca na bola, como se bate uma falta ou se dá uma assistência.
Eu gostava de brincar nas entrevistas, tirar um pouco sarro de algum jornalista que aparecia por ali, como só eu sei fazer: “Estou pronto para voltar”. O fato é que essa brincadeira foi ouvida por todo mundo. E alguém teve uma ideia maluca.
"Francesco, se você está pronto, então volte de verdade".
Gênova e Como
Os primeiros a se apresentarem foram os dirigentes do Genoa, com quem falei diretamente. Eles me fizeram uma pergunta simples: "Então, você quer ou não viver essa nova experiência?" Falavam sério.
Levei um tempo para decidir e, antes de dar uma resposta, comecei a trabalhar duro. Muito duro. Continuei com o futebol soçaite de segunda-feira, acrescentei três sessões por semana na academia e duas com o fisioterapeuta, controlando a alimentação. Cortei o pão, cortei os doces, cortei tudo. Tirar os doces foi duríssimo.
Eu gostava de Marassi, é um belo estádio, ao estilo inglês, com gente apaixonada, que acompanha os jogos colada ao campo. Você sente a respiração no cangote. E foi justamente contra o Genoa que eu tinha jogado minha última partida com a camisa da Roma, veja só o destino.
Gilardino me mandava algumas mensagens no WhatsApp: "E então?". Ele é de Biella, então não é que falasse muito, nem por mensagem.
Eu treinava e não sentia tanta dificuldade, o físico respondia bem, além dos problemas normais de alguém com quase 50 anos. As costas um pouco travadas, mas nada grave. Com certos exercícios, sete anos depois da minha aposentadoria, tive de recomeçar do zero, mas pensei que seria pior, estava aguentando. Forçava como um profissional.
Eu não podia trair a Roma
Irmão, mas o que você está fazendo? Em alguns dias eu me perguntava isso, em outros eu era mais otimista, não sabia bem o que o futuro me reservava, ou talvez soubesse, mas fingia que não era nada, curtia o momento. A cabeça dizia que eu poderia aceitar, o coração não, depois os papéis se invertiam, os pensamentos freavam e o batimento acelerava, o fato é que no fim a conclusão era sempre a mesma, uma pergunta que eu fazia a mim mesmo: mas dá para jogar em um time que não seja a Roma?
Dentro de mim, a resposta certa ecoava forte, eu tentava não escutá-la, era isso. Eu tinha 48 anos, ok, mas a idade de alguma forma se supera, a gente fica mais lento, porém o pé não envelhece, todos concordam: ele não precisa de botox. A Roma era o ponto. Não o problema, nunca será. Uma traição esportiva não tem idade, seja aos 18 ou aos 48 anos.
O primeiro beijo em Noemi foi como o pênalti contra a Austrália
"“Este é o meu número”. “E este é o meu”. Ela era loira, era lindíssima, todo mundo percebia. Era doce, era inteligente, era interessante: foi bonito descobrir isso aos poucos, conversando com ela.
O primeiro beijo aconteceu muito tempo depois. Perto da Piazza del Popolo, no carro, como dois adolescentes, na penumbra. Eu estava com um pouco de medo, estava realmente emocionado. Beijos eu já tinha dado na minha vida, mas aquele eu considerava importantíssimo. Nem podia errar, como o pênalti contra a Austrália na Copa do Mundo de 2006. Momentos fundamentais para o futuro, hinos à alegria.
Comecei a ser assaltado pelas dúvidas de um adolescente. Eu a beijo ou espero que ela faça isso? Fecho os olhos ou os mantenho abertos? E se ela não gostar? Vai língua ou não? E se alguém nos vir? Ao que parece, demos o beijo certo na hora certa. Com Roma ao fundo, e dentro de nós, e à nossa frente.
A MORTE DO PAI
"Alô?". Do outro lado, por longuíssimos instantes, só silêncio, brevemente interrompido por uma respiração que eu não definiria como pesada, mas sim respeitosa, quase contida. "Alô?". "Infelizmente, Frà...". Assim que ouvi aquele infelizmente, entendi, o mundo desabou.
Meu pai tinha morrido. Quem estava me dizendo isso era o médico que o acompanhava no Spallanzani, em Roma, onde ele estava internado. Forçando as próprias pausas e os meus medos, com voz firme e gentil. Uma pessoa que nunca falhava e que, pontualmente, dava notícias com atualizações entre 19h30 e 20h, todas as noites.
Não sei por quê, mas as más notícias são tiros disparados sempre com muita antecedência, naquela vez até sete horas antes. "Infelizmente, Frà, quando os pacientes são intubados, significa que é difícil voltar atrás".
Papai Enzo, o mítico Xerife, tinha acabado de partir como viveu: sem falar (só fazia isso quando era estritamente necessário), a não ser com o olhar, com os olhos. Ele passou os últimos instantes ligado a uma máquina que o ajudava a respirar, antes que a Covid-19 lhe arrancasse também a reserva residual de fôlego, obstruindo de maneira covarde as engrenagens, os pulmões.
Eis aí a morte que mudou a minha vida, e isso não é um contrassenso, é pura angústia.
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