Gilardino tinha 42 anos, Fabregas 37, então eu teria, respectivamente, 6 e 11 anos a mais do que quem era pago para me dizer o que fazer. Não são lendas urbanas, é a pura verdade. Inacreditável, mas verdadeiro. Loucura.

Para me manter em forma, eu jogava toda segunda-feira à noite um futebol soçaite, o futebol de oito como o nome diz, que talvez também seja um pouco o esporte dos aposentados, do pós-expediente, mas eu me divertia e também fazia gols, um pouco gordinho, mas meu estado físico não era nada mau. Eu me virava bem, a gente não esquece como se toca na bola, como se bate uma falta ou se dá uma assistência.

Eu gostava de brincar nas entrevistas, tirar um pouco sarro de algum jornalista que aparecia por ali, como só eu sei fazer: “Estou pronto para voltar”. O fato é que essa brincadeira foi ouvida por todo mundo. E alguém teve uma ideia maluca.

"Francesco, se você está pronto, então volte de verdade".