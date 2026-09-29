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Totti: "Dybala? A camisa 10 não se dá a quem vai bem em 6/7 partidas. Voltar para a Roma? Casamento se faz com dois"
O retorno à Roma
"O meu retorno ao clube com os americanos não ter acontecido? Casamento sempre envolve duas pessoas. Tudo bem, infelizmente acontece. Você se casa e se separa, há um começo e um fim como em todas as coisas, eu acho, não? Eu deixei um cargo de dirigente, com três anos de contrato, e faço questão de frisar isso. Se é para eu ficar no clube sem fazer nada, eu largo. Não roubo dinheiro".
OS TREINADORES
"Mas eu treinava com o elenco inteiro e fazia o que tinha que fazer. Claro, né, na segunda ou na terça eu treinava à parte por todas as pancadas que tinha levado no domingo, um pouco de recuperação. Mazzone é o treinador que me entendeu melhor do que os outros? Mazzone e Zeman. Bianchi queria me mandar embora. Não fui eu que o mandei embora, e sim o presidente Sensi.
Eu era influente no clube... Quero dizer que, justamente, eu tinha influência, mas eu era jogador e era um jogador importante, o capitão da Roma. É normal que eu tivesse um peso específico, um peso diferente de todos os outros. Mas eu não fazia parte da mesa-redonda".
POPULARIDADE
"Popularidade em Roma? Desde que parei, ela até aumentou. Talvez porque eu tenha nascido, crescido e morrido com uma única camisa. Quando você encerra vinte e cinco anos de história, está morto, mas aqui em Roma, para todos, estou vivo, vivíssimo. Foi a escolha que fiz, o amor que dei às pessoas e a forma como sempre me relacionei com os outros".
A 10 para Dybala
"A camisa 10 para Dybala? Não se dá uma 10 só porque você vai bem em cinco, seis, sete partidas. Sempre disse que é preciso preparar um caminho que permita a um jogador importante permanecer por muito tempo na Roma. Não existem camisas 10 de passagem. No fim, a decisão de dar ou não a 10 a Dybala ou a Marco ou a Luca cabe ao clube"
"Eu era constrangedor"
"Francesco, você disse que de 2001 a 2008 era constrangedor. "Sim". Acompanha a resposta com um sorriso largo, um dos seus.
"Um italiano que se aproximava de mim? Todo mundo dizia Mancini, mas eu não cheguei a vivenciar isso, estava quase no começo. Ele também na Sampdoria jogava como meia-atacante, centroavante, um pouco de tudo. Mas não os mesmos gols que eu fiz. As assistências também me agradavam, antes de Spalletti me fazer jogar de centroavante eu as achava mais importantes do que os gols"
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