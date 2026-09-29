"Mas eu treinava com o elenco inteiro e fazia o que tinha que fazer. Claro, né, na segunda ou na terça eu treinava à parte por todas as pancadas que tinha levado no domingo, um pouco de recuperação. Mazzone é o treinador que me entendeu melhor do que os outros? Mazzone e Zeman. Bianchi queria me mandar embora. Não fui eu que o mandei embora, e sim o presidente Sensi.

Eu era influente no clube... Quero dizer que, justamente, eu tinha influência, mas eu era jogador e era um jogador importante, o capitão da Roma. É normal que eu tivesse um peso específico, um peso diferente de todos os outros. Mas eu não fazia parte da mesa-redonda".