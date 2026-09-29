Totti: "De 2001 a 2008 eu era constrangedor, sem mim não teríamos vencido a Copa do Mundo. Eu teria ido para o Milan. O arrependimento é não ter jogado com Ronaldo Fenômeno"

"Companheiros? Aquele com quem me dei melhor foi Cassano. Principalmente em campo. E depois Vincent (Candela, nota da redação). Com Antonio, de vez em quando, a gente também se encontrava fora de campo e ele continuou amigo ao longo do tempo. Eu e Vincent praticamente crescemos juntos. Quando ele chegou do Guingamp, estava muito desnorteado, não conhecia Roma, falava só francês. Digamos que eu cuidei dele.

Sou da opinião de que o que conta é o campo. Fora dele, todo mundo é bom de papo ou, antes da partida, de incentivar o grupo. Por que você não faz isso, por que você não faz aquilo. Mas eu tenho que ir jogar futebol, tenho uma partida de noventa minutos, entro em campo e quero me divertir. Você é que tem que saber o que fazer. Se é um jogador profissional, não precisa das minhas sugestões, de um empurrão".