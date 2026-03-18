Uma semana depois, as equipes ainda na disputa da Liga dos Campeões se enfrentam novamente, agora fora de casa. Após os jogos de ontem, hoje temos mais quatro partidas: Barcelona x Newcastle abriu a quarta-feira europeia; entre os confrontos programados para as 21h está o de Londres entre Tottenham e Atlético de Madrid. A equipe de Simeone está com um pé nas quartas de final, tendo vencido por 5 a 2 na ida — com Kinsky como protagonista negativo — e agora terá que administrar a vantagem. Do outro lado está o Tottenham de Igor Tudor, que na última rodada da Premier League empatou com o Liverpool, mas sua situação continua instável.
Tottenham x Atlético de Madrid AO VIVO 2 x 1: Kolo Muani abre o placar, Alvarez empata e Xavi Simons volta a colocar os Spurs na frente
GOLS E MOMENTOS DESTACADOS
52' - O SPURS VOLTA A ESTAR NA FRENTE: Grey rouba a bola de um adversário, troca de passes com Xavi Simons, que chuta com efeito da entrada da área e marca.
47' - EMPATE DO ATLÉTICO DE MADRID com um chute de primeira de Julian Alvarez, após passe do ex-Atalanta Lookman.
30' - VANTAGEM DO TOTTENHAM: Kolo Muani abre o placar ao cabecear sozinho na área após cruzamento de Tel.
6' - Gol anulado de Lookman, que marca após cruzamento de Simeone, mas o árbitro anula o gol por impedimento do nigeriano após confirmação do VAR.
O RESUMO DO JOGO
Tottenham x Atlético de Madrid 2 x 1 (ida 2 x 5)
GOLS: 30' Kolo Muani (T), 47' Alvarez (A), 52' Xavi Simons (T).
TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani. Técnico: Tudor.
ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann. Técnico: Simeone.
ÁRBITRO: Siebert.
AMONITADOS: Tudor (técnico), Vicario, Porro (T); Ruggeri, Lookman (A).
EXPULSOS: -